Háromszáz forintos helyjegyet vezet be a Volán

Az ország- és vármegyebérletek, illetve az azokra épülő új tarifarendszer kialakításának következő lépéseként fokozatosan a buszjáratokon is bevezetésre kerül a távolságtól függetlenül 300 forintos, egységes helyjegy, amelyet a MÁV-Volán csoport tavaly nyáron már a nem IC-minőségű kocsikból álló, de helyjegyköteles vonatokon, illetve vonatrészeken is bevezetett – olvasható a cég oldalán.

Egységes helyjegyet és új helyfoglalási lehetőséget vezet be a Volán / Fotó: Bujdos Tibor / Észak-Magyarország

A társaság szerint ezzel egységesebbé válik a tarifarendszer, a legutóbbi frissítést követően (amikor a vasúttársaság okostelefon-alkalmazásába is beépítésre került az Emma nevű, egységes menetrendi kereső és útvonaltervező szolgáltatás) most a MÁV-appban is folytatódik a két szolgáltató integrációja: ugyancsak a hétfőtől elindult, a Volán-járatokra érvényes új, választható helyfoglalási rendszer is.

A helyjegy nemcsak a MÁV-appban megváltható, hanem a jegy.mav.hu felületén, a vasúti és autóbuszos pénztárakban és a MÁV-Start automatáiban is. Érdemes azonban tudni, hogy a digitális csatornákon – tehát a MÁV-mobilalkalmazásban vagy a jegy.mav.hu weboldalon – vásárolt helyjegy 5 százalékkal olcsóbban: 285 forintért érhető el.

Az új, egységes helyjegy először a Budapestről induló és oda érkező távolsági autóbuszokon, a következő lépcsőben pedig a vidéki városok között lesz igénybe vehető.

Az újításnak köszönhetően a helyjegyet vásárlók csúcsidőben, fokozott utasforgalom mellett is garantált ülőhelyen, kényelmesen tölthetik utazásukat.

A helyjegy minden jegy és vármegye- vagy országbérlet, napijegy, továbbá a jogszabály alapján ingyenes utazási lehetőséget biztosító valamennyi igazolvány és igazolás mellé megvásárolható. Megváltása nem kötelező, de javasolt, különösen a frekventált járatokon, amelyeken a helyjeggyel nem rendelkező utasok csak a szabadon maradt helyeket foglalhatják el.