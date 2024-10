Súlyos ütést mértek a lengyelek a magyarokra: elrabolják az évszázad üzletét – maradt a pereskedés

A lengyel kormány tárgyalásokat folytat a spanyol kormánnyal a Talgo megvásárlásáról – adta hírül a Business Insider Polska újságra hivatkozva a lengyel média. A Talgo az a spanyol vonatgyártó-óriás, amelynek az eladását egy magyar konzorciumnak, a Magyar Vagon csoportnak Pedro Sánchez kabinetje kreált okokra hivatkozva elutasította.

Újabb ütést mértek a lengyelek a magyarokra: elrabolják az évszázad üzletét – maradt a pereskedés / Fotó: Donald Tusk / Facebook

Most azonban nagyon úgy tűnik, hogy a lengyel érdeklődés elé nem gördítenek akadályt a spanyolok, így a lengyel állam elrabolhatja a magyarok elől az évszázad üzletét. A lengyel kormánykoalíció legalábbis komolyan fontolgatja, hogy a vállalatot a Pesa által (a lengyel vasútijármű-gyártás piacvezetője) megszerezze, ezzel is támogatva a lengyel nagy sebességű vasút fejlesztését.

Talgo: a lengyeleké lehet az évszázad magyar üzlete

Az utóbbiról a Világgazdaság nemrégiben írt. A lengyel kormány megaprojektje a Centralny Port Komunikacyjny (CPK), amelyhez szupervonatokat is gyártani kell. A CPK túlzás nélkül páratlan lengyel, sőt európai ötlet. Egy új, a semmiből felépülő repülőtér jönne létre körülbelül 40 kilométerre délnyugatra Varsótól. Ezt kötnék be a közlekedési hálózatba egy vadonatúj nagy sebességű vasúti infrastruktúrával, illetve autópályával.

A CPK megépítéséről ugyanakkor hivatalos döntés még nem született. Csakhogy néhány hete a Talgo és a PSA együttműködést írt alá a leendő vonatok gyártására, ez pedig a kivitelezés komolyságára utal, a projekt egyik nagy hiánya ugyanis eddig az volt, hogy nem volt lengyel kapacitás a szupervonatok legyártására. A világon sincs sok ilyen:

a francia Alstom,

a német Siemens,

a japán Hitachi

és a spanyol Talgo.

A kapacitáskérdés megoldása sürgető, ugyanis Lengyelországban megkezdődik a Varsót, Lódzot és Boroszlót összekötő, nagy sebességű vasútvonal építése. Ez az első szakasza az összesen mintegy 2000 kilométernyi új vasútvonalnak.

A Donald Tusk vezette lengyel kormány most tehát aktivizálta magát, és a spanyol vállalat felvásárlására törekszik. A lengyel kabinethez közeli források szerint Lengyelország a spanyol kormány támogatását kérte az üzlethez, sőt már Pedro Sánchez miniszterelnökkel is tárgyaltak. Ha a lengyel ajánlat el is nyeri a spanyol vezetés szimpátiáját – ez könnyen előfordulhat –, kulcsmomentum lesz, hogy meggyőzzék a spanyol tőzsdén jegyzett Talgo részvényeseit is, hogy adják el a papírjaikat.