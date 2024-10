Újraindítja egyik népszerű akcióját a Spar

Idén is meghirdeti szokásos őszi kuponakcióját a Spar. A kiskereskedelmi lánc október 3. és 13. között a többségében kozmetikai, higiéniai és háztartási kategóriába tartozó több mint 1200 terméket jelentős kedvezményekkel árusítja a Spar és InterSpar üzleteiben. A kuponfüzetet a pénztáraknál lehet kérni, de a kuponokat az akciós reklámújságokban és a MySpar applikációban is megtalálhatják a vásárlók.

Több mint 1200 terméket kínál kedvezménnyel a Spar / Fotó: Csudai Sándor / Origo

Az akciós termékek kiválasztása nem véletlen. Ősszel az emberek többsége több időt tölt a lakásban, és sokaknál ez az évszak a nagytakarítás ideje. Éppen emiatt a kuponakció keretein belül többek között

a Domestos 750 milliliteres Zéró Blue vízkőoldóra 40 százalék,

a Vanish 500 milliliteres kézi szőnyegtisztítóra 30 százalék kedvezmény jár.

A tisztálkodási szerkere is akciót hirdet a kiskereskedelmi lánc, többek között a Gillette, az Oral-B, az Always, a Fa, valamint a Baba személyi higiéniai termékeit is olcsóbban lehet beszerezni az akciós időszakban. A kisgyermekes családok körében pedig valószínűleg a pelenkákra járó kedvezmény is népszerű lesz.

Azok is megtalálhatják a számukra megfelelő akciót, akik szeretnek a hasukra gondolni. Sok finomság mellett többek között

a 45 grammos Hamé pikáns tonhalas pástétomot,

a 840 grammos Globus csípős chilis babot,

a 125 grammos gyulai májast,

a 400 milliliteres Heinz majonézt,

a 160 grammos Rio Mare Insalatissime kukoricás tonhalat

is jelentős kedvezménnyel vehetjük meg a jövő hét végéig.

Azoknak is mentőövet nyújt a bolthálózat, akik egyik konkrét akciós termékre sem vágynak. A Spar ugyanis a fentieken kívül 4 darab 20 százalékos kuponnal és 4 darab nem élelmiszerjellegű, például kozmetikai és különféle háztartási termékekre beváltható 20 százalékos kuponnal segít a spórolásban, ezeket idén október 10. és október 16. között lehet beváltani.