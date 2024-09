A Sparral szemben a Tesco nem szőrözik, jogszabályi előírás nélkül is csökkenti árait - most újabb kilencszáz termék került e programba

A Tesco a kötelező akciók kivezetése után is folyamatosan csökkenti egyes termékei árait, hogy segítse a magyar családokat a kiszámítható és takarékos bevásárlásban - közölte az üzletlánc. Az áruház az eddigiekhez képest pedig újabb több mint 900, gyakran keresett márkatermék árát garantáltan tartósan alacsonyan, valamint 600-nál is olyan termék alapárába is több befektetett, amiről a vásárlók az áruk miatt eddig lemondani kényszerültek.

Fotó: Paul ELLIS / AFP

A magyar Tesco ezzel együtt több ezer fogyasztási cikkeket biztosít tartósan olcsón, biztosítva a háztartási kiadások csökkentését és a belső fogyasztás ösztönzéséhez - olvasható a közleményben.

A Tesco leszögezte, hogy a kötelező akciós megszüntetését később is alacsony árakkal támogatja a családi kiadások visszaszorítását több ezer élelmiszer és nem élelmiszer jellegű termék esetében.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a szabályozásoktól előre tervezhető, olcsó bevásárlási lehetőségeket kínálunk vásárlóinknak, akik így egy helyen és megfizethető áron beszerezhetik azokat az árucikkeket, amelyek a legfontosabbak számára. Nem szeretnénk, hogy vásárlóinknak az árak miatt kell kompromisszumot kötni, ezért folyamatosan bővítjük Árgarancia programunk termékkörét, valamint újabb és újabb termékcsoportokra indítunk tartós árcsökkentést

– mondta Hevesi Nóra, a Tesco-Global Zrt. kommunikációs vezetője.

A Tesco bővíti az árgaranciás termékek körét

A Tesco szeptember 12-től kezdődően újabb több mint 900 árucikket von be az Árgarancia programba, a leggyakrabban keresett márkatermékkel bővítve az eddig túlnyomórészt sajátmárkás termékekből álló akciós árú választékát. Olyan nagy márkák kaphatók így alacsony áron, mint a Milka, a Haribo, a Nivea, a Törley, a Heineken, a Coca-Cola, a Pick, a Herz, a Chio vagy az Ariel. Emellett a magyarok számára a legfontosabb fehérjeforrások, a friss, pultos csirke- és sertéshús is garantáltan olcsón kapható. Az áruház ezzel összesen már közel 1700 termék esetén vállalja az igényt arra, hogy valaki megfelelő áron garanciát kapjon, ha ezekhez a termékekhez visszafizetheti a különbözetet.