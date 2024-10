Elkezdtek boltba járni a britek, optimistább lett a Tesco

A Tesco a héten megemelte a 2024-es pénzügyi évre vonatkozó profitvárakozásait, miután Nagy-Britannia legnagyobb kiskereskedelmi lánca a közelmúltban végrehajtott éles árképzéssel és kedvezményekkel a korábbinál több vásárlót vonzott.

Derűsebben tekint az évre a Tesco, megemelte profitvárakozását / Fotó: Paul ELLIS / AFP

A Bloomberg cikke szerint az szupermarket-hálózat csütörtökön tette közzé, hogy immár 2,9 milliárd font (1385 milliárd forint) kiskereskedelmi korrigált üzemi eredményre számít, ami kedvezőbb a korábbi, 2,8 milliárd fontra vonatkozó előrejelzéssel. Hozzátették, hogy az idei első félévben a vállalat árbevétele megközelítőleg 3 százalékkal nőtt.

A Tesco kedvező eredményei arra utalhatnak, hogy az inflációs nyomás enyhülésével a britek bátrabban költekeznek. Ugyanakkor a kiskereskedőknek a megélhetési költségek válságának enyhülése ellenére is a korábbinál keményebben kellett dolgozniuk céljaik elérése érdekében, és számos kedvezményt is be kellett vezetniük, hogy visszacsábítsák a boltokba a vásárlókat.

