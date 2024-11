Nintendo: Super Mario is csak nyomozza a profitot

Az új konzol megjelenéséig a Nintendo számos olyan terméket dob piacra, amelyek a szellemi tulajdonát hivatottak monetizálni. Ezek közé tartozik az Alarmo, egy 99 dolláros ébresztőóra, amely a Nintendo játékfiguráit és zenéit szólaltatja meg, valamint a Nintendo Music okostelefonos alkalmazás az online szolgáltatás előfizetői számára.

A most megnyílt első kiotói Nintendo-múzeumban a retró játékokat is kipróbálhatják a látogatók / Fotó: AFP

A múlt hónapban a Nintendo egy játékmúzeumot is nyitott kiotói központja közelében. Leányvállalata, a Pokémon Co. eközben kiadta a nagy népszerűségnek örvendő gyűjtőkártyás játék okostelefonos alkalmazásváltozatát, hogy ezzel is növelje bevételeit.

A vállalat a Hollywoodba való betörésére is egyre több energiát fordít.

A tavalyi The Super Mario Bros. Movie kasszasikerén felbuzdulva a Nintendo az Illumination céggel közösen újabb animációs filmet készít a sikeres franchise-re alapozva. A társaság egy élő szereplős filmet is készít a The Legend of Zelda alapján.