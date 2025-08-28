Elege lett a nagy energetikai cégnek: beperelt Ukrajnát – hatalmas gázmezők forognak kockán

A Smart Energy csoporthoz tartozó brit Enwell Energy bejelentette, hogy választottbírósági eljárást indít Ukrajna ellen a három mezőjére vonatkozó szénhidrogén-kitermelési engedélyek felfüggesztése miatt – írja a The Odessa Journal.

Elege lett a nagy energetikai cégnek / Fotó: noomcpk / shutterstock

A cég augusztus 27-i londoni tőzsdei közleménye szerint az Enwell Energy választottbírósági eljárást indított a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának kormánya és Ukrajna kormánya között a beruházások előmozdításáról és kölcsönös védelméről szóló megállapodás, valamint a beruházási viták rendezése miatt

A választottbírósági eljárást regisztrálták a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központjánál.

A vállalat megjegyzi, hogy a választottbírósági eljárás Ukrajna által 2022 decembere óta ellene és leányvállalataival szemben hozott számos kedvezőtlen intézkedést követ, amelyek közül a legjelentősebb a gáz- és kondenzátumkutatási és -kitermelési engedélyek felfüggesztése volt.

Az Enwell Energy hangsúlyozza, hogy megpróbálta békés úton rendezni a vitát, többek között a beruházásvédelmi megállapodásban foglalt eljárásokon keresztül, de ezek az erőfeszítések sikertelenek voltak. A vállalat azt állítja, hogy Ukrajna intézkedései megsértették a megállapodás szerinti kötelezettségeit és a vállalat jogait.