Elege lett a nagy energetikai cégnek: beperelt Ukrajnát – hatalmas gázmezők forognak kockán

Az Enwell Energy választottbírósági eljárást kezdeményezett Ukrajna ellen a három gázmezőjének engedélyeinek felfüggesztése miatt.
2025.08.28, 20:21
Frissítve: 2025.08.28, 20:45

A Smart Energy csoporthoz tartozó brit Enwell Energy bejelentette, hogy választottbírósági eljárást indít Ukrajna ellen a három mezőjére vonatkozó szénhidrogén-kitermelési engedélyek felfüggesztése miatt – írja a The Odessa Journal.

Male,Worker,Inspection,At,Steel,Long,Pipes,And,Pipe,Elbow
Elege lett a nagy energetikai cégnek / Fotó: noomcpk / shutterstock

A cég augusztus 27-i londoni tőzsdei közleménye szerint az Enwell Energy választottbírósági eljárást indított a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának kormánya és Ukrajna kormánya között a beruházások előmozdításáról és kölcsönös védelméről szóló megállapodás, valamint a beruházási viták rendezése miatt

 A választottbírósági eljárást regisztrálták a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központjánál.

A vállalat megjegyzi, hogy a választottbírósági eljárás Ukrajna által 2022 decembere óta ellene és leányvállalataival szemben hozott számos kedvezőtlen intézkedést követ, amelyek közül a legjelentősebb a gáz- és kondenzátumkutatási és -kitermelési engedélyek felfüggesztése volt.

Az Enwell Energy hangsúlyozza, hogy megpróbálta békés úton rendezni a vitát, többek között a beruházásvédelmi megállapodásban foglalt eljárásokon keresztül, de ezek az erőfeszítések sikertelenek voltak. A vállalat azt állítja, hogy Ukrajna intézkedései megsértették a megállapodás szerinti kötelezettségeit és a vállalat jogait.

