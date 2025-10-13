Deviza
EUR/HUF391.85 -0.08% USD/HUF338.64 +0.17% GBP/HUF451.67 +0.18% CHF/HUF421.23 -0.04% PLN/HUF92 0% RON/HUF77.03 0% CZK/HUF16.12 -0.03% EUR/HUF391.85 -0.08% USD/HUF338.64 +0.17% GBP/HUF451.67 +0.18% CHF/HUF421.23 -0.04% PLN/HUF92 0% RON/HUF77.03 0% CZK/HUF16.12 -0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,607.22 +0.6% MTELEKOM1,794 -0.33% MOL2,794 +0.87% OTP30,100 +1.83% RICHTER10,430 -1.6% OPUS550 -2.65% ANY7,360 +0.82% AUTOWALLIS160 -0.31% WABERERS4,900 +0.41% BUMIX9,593.67 +0.32% CETOP3,531.47 +0.67% CETOP NTR2,207.75 +0.67% BUX102,607.22 +0.6% MTELEKOM1,794 -0.33% MOL2,794 +0.87% OTP30,100 +1.83% RICHTER10,430 -1.6% OPUS550 -2.65% ANY7,360 +0.82% AUTOWALLIS160 -0.31% WABERERS4,900 +0.41% BUMIX9,593.67 +0.32% CETOP3,531.47 +0.67% CETOP NTR2,207.75 +0.67%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Otthon Start Program
testvér
szabály
öröklés
ingatlan

Öröklés: új szabály fog életbe lépni az ingatlanoknál – így vásárolhatja meg az egyik testvér a másiktól

Szuperstartot vett a fix 3 százalékos hitelprogram, csúcsra járatja az ingatlan- és a hitelpiacot is. Jönnek az új szabályok.
Andor Attila
2025.10.13, 19:31
Frissítve: 2025.10.13, 19:39

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára egy hétfői sajtótájékoztatón azt mondta, hogy nagyjából 15 ezer hiteligénylés elindult, és sok ezer áll előkészítés alatt. A szerződések alapján 400 milliárd forintot meghaladó összeg jelent meg a hitelpiacon szeptemberben.

Otthon Start
Otthon Start: új szabályok vonatkoznak majd az öröklésre / Fotó: Radoslaw Maciejewski / Shutterstock

Sok embert érint, hogy az Otthon Start program szabályaiban módosításokat terveznek: a testvérek bevonását adóstársként, vagy a családi örökölt ingatlan esetében, ha a testvérek közösen öröklik a családi ingatlant. Ilyen esetekben is szeretnének segíteni és a jövőben lehetőséget adnak arra, hogy

a testvér tulajdoni hányadát a fix 3 százalékos hitelprogrammal megvásárolhassák.

Lehetőségük lesz az önkormányzati lakásokban élőknek, hogy 20 százalékot meghaladó vételárkedvezménnyel élhessenek.

A legfontosabb tervezett változás a társasházi építményjog bevezetése lesz, ez forradalmasítja az építőipart és az újlakás-fejlesztéseket. A napokban a parlamentnek benyújtani tervezett jogszabállyal a fiataloknak és az új lakást vásárlóknak lehetőségük lesz a kivitelezés megindulásakor kölcsönszerződést kötni az ingatlanra. A következő 6-8 hónapban meginduló 20-30 ezer újlakás-fejlesztésre így lehet majd fix 3 százalékos hitelt felvenni, ami javítja a lakáspiaci kínálatot – mondta.

Több új szabályról, módosításról döntöttek 

Olyan módosítások történnek, amelyek tömegeket érinthetnek pozitívan, és egyértelműen tovább szélesedik azoknak a köre – például a még csak tervezett házak vagy az önkormányzati lakások esetében –, akik élhetnek a 3 százalékos hitel lehetőségével. 
A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, Panyi Miklós elmondta: több mint 1200 társadalmi észrevétel érkezett az elmúlt hat-nyolc hétben, amelyeket feldolgozva, értékelve úgy döntöttek, további kedvezményeket biztosítanak a program keretében. Már zajlik a társadalmi észrevételezése több ilyen kedvező módosításnak.

Az államtitkár felsorolása alapján

  • építkezések esetén például lesz lehetőség előfinanszírozásra,
  • már elbontott vagy bontandó építményeknél is használhatják majd a 3 százalékos hitelt.
  • A társadalombiztosítási szabályokban könnyítéseket vezetnek be a gyermekek otthongondozási díjával, illetve az ápolási díjjal kapcsolatban, és a megváltozott munkaképességűek számára is.
  • Az őstermelők, valamint az átalányadózást választó egyéni vállalkozók számára a jövőben egy sokkal jobb jövedelembeszámítási lehetőség válik elérhetővé.
  • További fontos újítás, hogy az önkormányzati lakások megvásárlására is kiterjesztik a 3 százalékos fix lakáshitel lehetőségét, azzal a kedvezménnyel, hogy az önkormányzat a lakást a főszabálytól eltérően az ingatlan becsült piaci értékénél akár 20 százalékkal olcsóbban is eladhatja.
    A legfrissebb, e heti kormánydöntések pedig további fontos élethelyzetekre nyújtanak megoldást: a program keretében a testvérek által közösen megörökölt ingatlan résztulajdonának megvásárlására is lehetőség nyílik. A jövőben pedig a hitel igénylésénél a szülő és a házastárs mellett a testvér is bevonható lesz adóstársként.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu