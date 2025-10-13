Szigorú közlekedési szabály lép életbe Ausztriában novembertől: mindenkire kötelező, az ingázók már sorban állnak

Eljön lassan a hidegebb idő, kopogtat a téli időszámítás, ez pedig az jelenti, hogy az autósoknak érdemes ellátogatni a gumishoz, és feltetetni a téli gumikat. A Kisalföld szerint az ingázók már javában készülnek, a határ menti városokban, így Sopronban is érezhetően megnőtt a kereslet a téli gumicsere iránt.

Nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a gumicserét / Fotó: Flajsz Péter

Az Öcsi Tyre Kft. – Mobil Gumiszerviz például már október elejétől folyamatosan fogadja a megkereséseket. Kiss József, a Mobil Gumiszerviz tulajdonosa elmondta, hogy a téli gumik átlagosan 4–6 évig használhatók biztonságosan, feltéve, hogy megfelelően vannak tárolva és nem mutatnak anyagfáradásra utaló jeleket.

Az abroncs oldalfalán található DOT-szám segítségével könnyen ellenőrizhető a gyártási év, és ha a gumi már túl öreg, érdemes új szettet beszerezni, még akkor is, ha a profilmélység első ránézésre megfelelőnek tűnik.

A gumik profilmélysége Ausztriában és Magyarországon is egyaránt 4 milliméter, ez alatt a gumi már nem képes megfelelő tapadást biztosítani a havas, jeges útfelületeken.

A kopott abroncs nemcsak balesetveszélyes, hanem külföldön akár bírságot is vonhat maga után. Kiss József szerint a téli gumi nemcsak a jogszabályi kötelezettség miatt fontos, hanem a biztonságunk érdekében is. Egy időben elvégzett gumicsere életeket menthet.

Nemcsak igazán télies útviszonyok között azaz hóban jobb a téli gumi. Nyálkás, vizes útfelületen, esőben, 7 Celsius fokos aszfalthőmérséklet alatt egyértelműen nagyobb biztonságot ad nyári társainál. A nyári gumit ugyanis teljesen más körülményekre tervezték: egy forró napon akár 70 fokra is felmelegedhet az aszfalt, így tehát nem is csoda, hogy hidegben kikeményedik, és a tapadása drasztikusan csökken.

Érdemes időben felkeresi a gumist, ugyanis az igazán hideg idő beállta előtt már sorban állnak, így tehát aki időben vált, még egy jókora sorbanállást is megspórol.