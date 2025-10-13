Még egy kis kitartás és már jöhet a hatalmas növekedési fordulat a német gazdaságban - nagyon optimisták a Deutsche Bank elemzői, kifejtették, miért

Német autóipar, energetika és alapanyaggyártás, mindaz, ami idén visszafogta a bővülést Európában, a javuló makrogazdasági körülmények és a hatalmas német költségvetési ösztönzőcsomag nyomán stabilizálódhat, sőt várhatóan felfelé húzza a növekedést 2026-ban, miközben az egészségügyi és a pénzügyi szféra, valamint az ipar általában is javuló formát mutat majd, s mindez nem hagyja hidegen az európai részvényindexeket sem – írják a Deutsche Bank elemzői befektetőknek szóló friss jegyzetükben.
Bár a harmadik negyedéves várakozások továbbra is óvatosak, ám a stratégák mind 2025-re, mind 2026-ra növekvő nyereséget várnak a tőzsdei cégektől Európában és az Egyesült Államokban is.
Mindkét régióval kapcsolatban pozitív a várakozásunk, de arra számítunk, hogy az európai részvények 15 éve tartó alulteljesítése amerikai társaikkal szemben véget ér
– áll a jelentésben.
A legnagyobb német bank stratégái különösen a német közepes kapitalizációjú vállalatokban látnak potenciált, és arra számítanak, hogy a kettes számú német részvényindex, azaz az MDAX felülteljesít, amint a fiskális ösztönzők elkezdenek beáramlani a gazdaságba.
Ezekkel a részvényekkel jelenleg számottevő diszkonttal kereskednek a nagyokhoz mérten, ezért érzékenyebben reagálnak majd a feldolgozóipari BMI-k fellendülésére.
A Deutsche Bank stratégái az év végi szezonalitástól is sokat várnak, hiszen az éppen csak elstartolt negyedik negyedév történelmileg a legerősebb periódus szokott lenni a tőzsdéken.
Összességében a bank további, akár 7 százalékos növekedést jelez előre az európai részvényindexek esetében a negyedik negyedévben, ami jövőre 12-16 százalékra nőhet.
Jövőre 12-16 százalékos emelkedést prognosztizálunk a főbb európai indexekben, amit a tőzsdei cégek két számjegyű százalékos profitnövekedése és a továbbra is roppant alacsony jelenlegi részvényárfolyamok eredményeznek
– közölte Maximilian Uleer vezető stratéga.
A Deutsche Bank a 2025-ös német költségvetés jóváhagyását tekinti fordulópontnak, és emlékeztet, hogy a tavalyi medvepiac idején azt írta a befektetőknek, hogy
ne becsüljék alá a német gazdaság megújulási képességét, a jelenre nézve pedig hangsúlyozza, hogy a költségvetési csomag ösztönző hatása a bejelentésétől a megvalósításáig tart.
Várhatóan felgyorsul a feldolgozóipar fellendülése, és javulnak az előrejelzések a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezonban.
A bizalom javul, és a momentán még mindig uralkodó alacsony várakozások teret engednek a pozitív meglepetéseknek. A bizonytalanság is enyhült, miután az EU kereskedelmi megállapodást kötött az Egyesült Államokkal.
A Stoxx Europe 600 indexben jegyzett cégek profitjának 10-12 százalékkos növekedését prognosztizálják a következő évben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.