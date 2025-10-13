Deviza
Még egy kis kitartás és már jöhet a hatalmas növekedési fordulat a német gazdaságban - nagyon optimisták a Deutsche Bank elemzői, kifejtették, miért

Optimisták Európára a Deutsche Bank elemzői. A vezető európai részvényindexek folytatják az emelkedést, amint a német fiskális ösztönzők elkezdenek beáramlani a gazdaságba.
Murányi Ernő
2025.10.13, 18:00
Frissítve: 2025.10.13, 18:26

Német autóipar, energetika és alapanyaggyártás, mindaz, ami idén visszafogta a bővülést Európában, a javuló makrogazdasági körülmények és a hatalmas német költségvetési ösztönzőcsomag nyomán stabilizálódhat, sőt várhatóan felfelé húzza a növekedést 2026-ban, miközben az egészségügyi és a pénzügyi szféra, valamint az ipar általában is javuló formát mutat majd, s mindez nem hagyja hidegen az európai részvényindexeket sem – írják a Deutsche Bank elemzői befektetőknek szóló friss jegyzetükben.

Site visit to high-rise project Four európai részvényindex
A német fiskális ösztönzők az európai részvényindexekre is kedvezően hatnak / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Fordulat az európai részvényindexeknél is

Bár a harmadik negyedéves várakozások továbbra is óvatosak, ám a stratégák mind 2025-re, mind 2026-ra növekvő nyereséget várnak a tőzsdei cégektől Európában és az Egyesült Államokban is. 

  • Csakhogy, míg a páneurópai Stoxx Europe 600 index történelmi átlaga közelében ragadt, 
  • az amerikai részvényárfolyamok jócskán megemelkedtek már.

Mindkét régióval kapcsolatban pozitív a várakozásunk, de arra számítunk, hogy az európai részvények 15 éve tartó alulteljesítése amerikai társaikkal szemben véget ér

– áll a jelentésben.

A legnagyobb német bank stratégái különösen a német közepes kapitalizációjú vállalatokban látnak potenciált, és arra számítanak, hogy a kettes számú német részvényindex, azaz az MDAX felülteljesít, amint a fiskális ösztönzők elkezdenek beáramlani a gazdaságba.

Ezekkel a részvényekkel jelenleg számottevő diszkonttal kereskednek a nagyokhoz mérten, ezért érzékenyebben reagálnak majd a feldolgozóipari BMI-k fellendülésére.

A Deutsche Bank stratégái az év végi szezonalitástól is sokat várnak, hiszen az éppen csak elstartolt negyedik negyedév történelmileg a legerősebb periódus szokott lenni a tőzsdéken.

 

Ne becsüljék alá a német gazdaság megújulási képességét!

Összességében a bank további, akár 7 százalékos növekedést jelez előre az európai részvényindexek esetében a negyedik negyedévben, ami jövőre 12-16 százalékra nőhet.

Jövőre 12-16 százalékos emelkedést prognosztizálunk a főbb európai indexekben, amit a tőzsdei cégek két számjegyű százalékos profitnövekedése és a továbbra is roppant alacsony jelenlegi részvényárfolyamok eredményeznek 

– közölte Maximilian Uleer vezető stratéga.

A Deutsche Bank a 2025-ös német költségvetés jóváhagyását tekinti fordulópontnak, és emlékeztet, hogy a tavalyi medvepiac idején azt írta a befektetőknek, hogy

ne becsüljék alá a német gazdaság megújulási képességét, a jelenre nézve pedig hangsúlyozza, hogy a költségvetési csomag ösztönző hatása a bejelentésétől a megvalósításáig tart. 

Várhatóan felgyorsul a feldolgozóipar fellendülése, és javulnak az előrejelzések a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezonban.

A bizalom javul, és a momentán még mindig uralkodó alacsony várakozások teret engednek a pozitív meglepetéseknek. A bizonytalanság is enyhült, miután az EU kereskedelmi megállapodást kötött az Egyesült Államokkal.

A Stoxx Europe 600 indexben jegyzett cégek profitjának 10-12 százalékkos növekedését prognosztizálják a következő évben.

