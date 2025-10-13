Még egy kis kitartás és már jöhet a hatalmas növekedési fordulat a német gazdaságban - nagyon optimisták a Deutsche Bank elemzői, kifejtették, miért

Német autóipar, energetika és alapanyaggyártás, mindaz, ami idén visszafogta a bővülést Európában, a javuló makrogazdasági körülmények és a hatalmas német költségvetési ösztönzőcsomag nyomán stabilizálódhat, sőt várhatóan felfelé húzza a növekedést 2026-ban, miközben az egészségügyi és a pénzügyi szféra, valamint az ipar általában is javuló formát mutat majd, s mindez nem hagyja hidegen az európai részvényindexeket sem – írják a Deutsche Bank elemzői befektetőknek szóló friss jegyzetükben.

A német fiskális ösztönzők az európai részvényindexekre is kedvezően hatnak / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Fordulat az európai részvényindexeknél is

Bár a harmadik negyedéves várakozások továbbra is óvatosak, ám a stratégák mind 2025-re, mind 2026-ra növekvő nyereséget várnak a tőzsdei cégektől Európában és az Egyesült Államokban is.

Csakhogy, míg a páneurópai Stoxx Europe 600 index történelmi átlaga közelében ragadt,

az amerikai részvényárfolyamok jócskán megemelkedtek már.

Mindkét régióval kapcsolatban pozitív a várakozásunk, de arra számítunk, hogy az európai részvények 15 éve tartó alulteljesítése amerikai társaikkal szemben véget ér

– áll a jelentésben.

A legnagyobb német bank stratégái különösen a német közepes kapitalizációjú vállalatokban látnak potenciált, és arra számítanak, hogy a kettes számú német részvényindex, azaz az MDAX felülteljesít, amint a fiskális ösztönzők elkezdenek beáramlani a gazdaságba.

Ezekkel a részvényekkel jelenleg számottevő diszkonttal kereskednek a nagyokhoz mérten, ezért érzékenyebben reagálnak majd a feldolgozóipari BMI-k fellendülésére.

A Deutsche Bank stratégái az év végi szezonalitástól is sokat várnak, hiszen az éppen csak elstartolt negyedik negyedév történelmileg a legerősebb periódus szokott lenni a tőzsdéken.

Ne becsüljék alá a német gazdaság megújulási képességét!

Összességében a bank további, akár 7 százalékos növekedést jelez előre az európai részvényindexek esetében a negyedik negyedévben, ami jövőre 12-16 százalékra nőhet.

Jövőre 12-16 százalékos emelkedést prognosztizálunk a főbb európai indexekben, amit a tőzsdei cégek két számjegyű százalékos profitnövekedése és a továbbra is roppant alacsony jelenlegi részvényárfolyamok eredményeznek

– közölte Maximilian Uleer vezető stratéga.