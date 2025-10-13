Trump már nyíltan arról beszél, hogy Moszkva ukrán tűz alá kerülhet: Zelenszkijre élete tárgyalása vár – péntektől minden megváltozhat a háborúban

Donald Trump pénteken a Fehér Házban látja vendégül Volodimir Zelenszkijt, azzal a céllal, hogy „rávegye Putyint a tárgyalásra”. A találkozó jelentőségét az adja, hogy az amerikai elnök először beszélt nyíltan a Tomahawk cirkálórakéták Ukrajnának való átadásáról – ami Moszkváig érő elrettentő üzenet lenne.
Ha ez a háború nem rendeződik, küldhetek nekik Tomahawkokat. Ezt Oroszország biztosan nem akarja, mivel ezek a fegyverek akár Moszkvát is eltalálhatják
– mondta Trump újságíróknak vasárnap este.
A két vezető viszonya idén látványosan javult, a múltban hagyva a tavaszi találkozójuk botrányát. Most azonban Zelenszkij már kifejezetten együttműködő partnert lát Trumpban, aki – washingtoni források szerint – egyre türelmetlenebb Putyin háborús stratégiájával.
A Financial Times szerint a héten már Washingtonba érkezett az ukrán kormánydelegáció, Andrij Jermak elnöki kabinetfőnök és Julija Szviridenko miniszterelnök-helyettes vezetésével. A küldöttség célja, hogy előkészítse a pénteki csúcstalálkozó napirendjét, amelyen a fegyverszállítások, a szövetségesek szerepe és az orosz tárgyalási kényszer lesz a központi téma.
Trump állítólag felvetette, hogy a NATO-tagországok közvetlenül vásárolhatnának amerikai Tomahawkokat Ukrajnának – ezzel elosztva a kockázatot, és elkerülve, hogy az Egyesült Államok egymaga viselje az eszkaláció politikai terhét. Ez a konstrukció ugyanakkor kényes: Moszkva már a bejelentés puszta lehetőségére is hevesen reagált.
Zelenszkij szerint a Tomahawk-fenyegetés „megerősíthetné Ukrajnát, és kijózaníthatná az oroszokat”, de Kijevben sem mindenki biztos abban, hogy Washington valóban megteszi-e a lépést.
A rakéta hatótávolsága több mint ezer kilométer, így a rendszer telepítésével Moszkva sem lenne biztonságban.
A Fehér Ház pénteki tárgyalásán nem várható végleges döntés, de a találkozó iránymutatást adhat arról, merre mozdul el az amerikai politika: ha Trump valóban a fegyverfenyegetést használja a diplomácia eszközeként, az rövid távon mozgásba hozhatja a frontot – vagy éppen minden eddiginél veszélyesebb helyzetet teremthet.
Donald Trump szerint Ukrajnának nagy szüksége van Patriot légvédelmi rakétákra, Ukrajna viszont hetek óta Tomahawk rakétákat is kér az Egyesült Államoktól. Az amerikai elnök azonban közölte, mielőtt döntést hozna a Tomahawk rakéták Ukrajnába küldéséről, először tárgyalna Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, mert a méltányosság ezt követeli. Trump szerint a Tomahawkok eszkalálnák az orosz–ukrán háborút.
