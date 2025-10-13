Trump már nyíltan arról beszél, hogy Moszkva ukrán tűz alá kerülhet: Zelenszkijre élete tárgyalása vár – péntektől minden megváltozhat a háborúban

Donald Trump pénteken a Fehér Házban látja vendégül Volodimir Zelenszkijt, azzal a céllal, hogy „rávegye Putyint a tárgyalásra”. A találkozó jelentőségét az adja, hogy az amerikai elnök először beszélt nyíltan a Tomahawk cirkálórakéták Ukrajnának való átadásáról – ami Moszkváig érő elrettentő üzenet lenne.

Trump pénteken fogadja Volodimir Zelenszkijt a Fehér Házban; az elnök jelezte, akár Tomahawkokat is adna Ukrajnának, ha Oroszország nem hajlandó békét kötni / Fotó: AFP

Ha ez a háború nem rendeződik, küldhetek nekik Tomahawkokat. Ezt Oroszország biztosan nem akarja, mivel ezek a fegyverek akár Moszkvát is eltalálhatják

– mondta Trump újságíróknak vasárnap este.

A két vezető viszonya idén látványosan javult, a múltban hagyva a tavaszi találkozójuk botrányát. Most azonban Zelenszkij már kifejezetten együttműködő partnert lát Trumpban, aki – washingtoni források szerint – egyre türelmetlenebb Putyin háborús stratégiájával.

A Financial Times szerint a héten már Washingtonba érkezett az ukrán kormánydelegáció, Andrij Jermak elnöki kabinetfőnök és Julija Szviridenko miniszterelnök-helyettes vezetésével. A küldöttség célja, hogy előkészítse a pénteki csúcstalálkozó napirendjét, amelyen a fegyverszállítások, a szövetségesek szerepe és az orosz tárgyalási kényszer lesz a központi téma.

I have just spoken with @POTUS – for the second time in two days – and today’s conversation was also very productive.



Yesterday, we agreed on a set of topics to discuss today, and we covered all the aspects of the situation: defense of life in our country, strengthening our… pic.twitter.com/ZVs0cLicIL — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2025

Már a Tomahawk rakéták bevetése sincs kizárva

Trump állítólag felvetette, hogy a NATO-tagországok közvetlenül vásárolhatnának amerikai Tomahawkokat Ukrajnának – ezzel elosztva a kockázatot, és elkerülve, hogy az Egyesült Államok egymaga viselje az eszkaláció politikai terhét. Ez a konstrukció ugyanakkor kényes: Moszkva már a bejelentés puszta lehetőségére is hevesen reagált.

Zelenszkij szerint a Tomahawk-fenyegetés „megerősíthetné Ukrajnát, és kijózaníthatná az oroszokat”, de Kijevben sem mindenki biztos abban, hogy Washington valóban megteszi-e a lépést.

A rakéta hatótávolsága több mint ezer kilométer, így a rendszer telepítésével Moszkva sem lenne biztonságban.

A Fehér Ház pénteki tárgyalásán nem várható végleges döntés, de a találkozó iránymutatást adhat arról, merre mozdul el az amerikai politika: ha Trump valóban a fegyverfenyegetést használja a diplomácia eszközeként, az rövid távon mozgásba hozhatja a frontot – vagy éppen minden eddiginél veszélyesebb helyzetet teremthet.