Deviza
EUR/HUF391.85 -0.08% USD/HUF338.64 +0.17% GBP/HUF451.67 +0.18% CHF/HUF421.23 -0.04% PLN/HUF92 0% RON/HUF77.03 0% CZK/HUF16.12 -0.03% EUR/HUF391.85 -0.08% USD/HUF338.64 +0.17% GBP/HUF451.67 +0.18% CHF/HUF421.23 -0.04% PLN/HUF92 0% RON/HUF77.03 0% CZK/HUF16.12 -0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,607.22 +0.6% MTELEKOM1,794 -0.33% MOL2,794 +0.87% OTP30,100 +1.83% RICHTER10,430 -1.6% OPUS550 -2.65% ANY7,360 +0.82% AUTOWALLIS160 -0.31% WABERERS4,900 +0.41% BUMIX9,593.67 +0.32% CETOP3,531.47 +0.67% CETOP NTR2,207.75 +0.67% BUX102,607.22 +0.6% MTELEKOM1,794 -0.33% MOL2,794 +0.87% OTP30,100 +1.83% RICHTER10,430 -1.6% OPUS550 -2.65% ANY7,360 +0.82% AUTOWALLIS160 -0.31% WABERERS4,900 +0.41% BUMIX9,593.67 +0.32% CETOP3,531.47 +0.67% CETOP NTR2,207.75 +0.67%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
pálya
vasút
Pántya József
infrastruktúra
fejlesztés

Több ezermilliárd forintos lendületben a vasútfejlesztés – új bejelentések is várhatók

Lépésről lépésre fejlődik a magyarországi vasúti infrastruktúra. Eredményképpen csökkenhetnek az utasokat sokkoló késések, és kevesebb lehet az árufuvarozókat bosszantó lassújelből is, összességében javulhat a vasúti szolgáltatás minősége. Azt, hogy pontosan hol és milyen előrelépés várható, Pántya József helyettes államtitkár ismertette egy közelmúltban tartott rendezvényen.
B. H. L.
2025.10.13, 20:00

Magyarországon bruttó 13,5 milliárd forintnyi értékben tart négy, nagy horderejű vasúti beruházás előkészítése, öt, együtt 584,1 milliárd forint költségű projekt pedig már a kivitelezési szakaszban van. És ez csak a kezdet: a küszöbön öt további fejlesztés közbeszerzésének előkészítése, ami bruttó 31,8 milliárdot visz majd el, másik öt pedig együtt 191,2 milliárd értékben már zajlik, közben pedig már fogalmazzák az új kiírásokat. A vasúti fejlesztések által érintett helyszínek száma a felsorolt projektekének a többszöröse.

vasút
Az országban egyszerre több ponton folyik a vasút fejlesztése / Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Ezen adatokat és magukat a beruházásokat Pántya József, az Építési és Közlekedési Minisztérium út- és vasútépítésért felelős helyettes államtitkára ismertette a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület nemrég tartott rendezvényén. A munkák háttereként és jelentőségüket kiemelve rámutatott néhány tényre. Eszerint

  • a hazai vasútvonalakon jelentős az átmenő forgalom.
  • A pályák teljes, együttes hossza mintegy 8000 vonalkilométer.
  • A hálózatból 3600 kilométernyi villamosított.
  • A hálózatot a MÁV és a GYSEV üzemelteti.
  • Egy 2023-as törvény szerint módosult az állami építési beruházások rendje.
  • Megváltoztak a szerződéses feltételek is.
  • Az érintett hazai tervezések és kivitelezések az uniós elvárások szerint történnek.

Máris van mire büszkének lenni

Pántya József felidézett öt, már átadott tavalyi, illetve idei fejlesztést is. Már a múlt év őszére megújult Balatonszéplak-felső és Balatonfenyves vasútállomása. Maguk az állomásépületek fiatalításon, korszerűsítésen estek át, ráncba szedték a parkolóikat, a gyalogosfelületekeiket és a zöldfelületeiket. Az utasok pluszként élvezhetik a két-két új parkolót, a közlekedés akadálymentesítését, a kerékpártárolót és a korszerűsített utastájékoztatási rendszert.

Kicsit más jellegű volt az ez év májusára a Macs terminálon és a Fatér kisállomáson elvégzett munka. A Világgazdaság korábbi cikkei szerint mindkét település energetikai és logisztikai létesítményeit a Debrecenben és térségében folyó ipari beruházások kiszolgálása miatt kellett és kell még fejleszteni. Macson most egy új irodaépület építésére, valamint beléptető- és megfigyelőrendszerekre került sor, míg Fatéren új állomás- és üzemi épület, egy gyalogos-üzemi felüljáró, 4,4 kilométernyi új vágány és új kitérő épült.    

Az ötödik lezárt projekt során, 2025 júliusára felújították a Békéscsaba és Lőkösháza közötti vágányhálózatot 75 kilométeren. Sor kerül számos kiegészítő munkára is, például állomásfelújításra 55 centi magas peronokkal, parkolókkal, aluljárókkal, zajvédő falakkal. Lőkösházán határvédelmi eszközöket is telepítettek.

Sínen a folytatás – még az idén várjuk az egyik bejelentést

Négy olyan beruházás tervezéséről is beszélt a helyettes államtitkár, amelyek mindegyike a fővárosi agglomerációt érinti, és rövid időn belül elkészül. Még 2025-ben le kell tenni az asztalra a Hatvan és Füzesabony közötti vonal korszerűsítésének a tervét. Nem sokkal később, 2026 első negyedévében várható a Kelenföld és Budaörs közötti szakasz korszerűsítésének előkészítése. Bár ez esetben is agglomerációs projektről van szó, tulajdonképpen ez a Déli körvasút V. üteme, vagyis egy országos, sőt, nemzetközi súlyú vasúti teherfuvarozási beruházás része.

A második negyedévben kell elkészülnie ugyanezen beruházás IV. üteme tervének, csak az majd a Kelenföld és a Ferencváros közötti pálya kapacitásbővítéséhez kapcsolódó környezetvédelmi feladatokra vonatkozik. Ugyanekkora kell elkészíteni egy olyan fejlesztést is, amelyet fél Pest megye vár: ez pedig a Rákospalota-Újpest, Vácrátót és Vác közötti szakasz fejlesztése.

Ez az öt terv együtt bruttó 13,5 milliárd forintba kerül. A beruházások 47 kilométernyi vágány építését és 212 kilométernyi vágány átépítését tartalmazzák.  

Közben folyik a vasúti munka terepen is

Már kivitelezésekről számolhatott be a helyettes államtitkár öt további esetben, sőt, ebből az egyik munka szeptemberben le is zárult: 2-es szintű ETCS-rendszert telepítettek a Gyoma és Lőkösháza közötti szakaszon. Az ETCS (Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer, angolul European Train Control System) a vasúti járművek és a pálya közötti kommunikáción keresztül növeli a vasúti közlekedés biztonságát.

 

A tervek szerint 2026 második negyedére korszerűsítik és villamosítják a Debrecen és Balmazújváros közötti szakaszt, a harmadik negyedévben megújul az iváncsai ipari és innovációs park vasúti infrastruktúrája, továbbá ETCS L2-es rendszert kap a Békéscsaba–Lőkösháza vonal. A lista ötödik eleme a Ferencváros és Kelenföld közötti pálya kapacitásbővítése, de az átadás csak 2027 utolsó negyedében várható.

Ez az öt munka együtt 584,1 milliárd forintot visz el. A pénzből többek között építenek 26,4 kilométer új vágányt és átépítenek 18,5 kilométert.

Érkezhetnek az ajánlatok

A további munkák a tervezésre és a már kivitelezésre kiírt közbeszerzések eredményén múlik. Az előbbiek kerete együtt bruttó 31,9 milliárd, az utóbbiaké bruttó 191,2 milliárd forint.

A tervekre kiírt közbeszerzések együtt 77,7 kilométer új pálya építését és 185,7 kilométer vágány átépítését tartalmazzák számos más munka mellett. A megcélzott beruházások széles körűek: jelentenek majd

  • logisztikai fejlesztést,
  • az ipari tevékenység jobb kiszolgálását,
  • Budapest vonzáskörzete személyszállításának javítását
  • és vasútvonalak fejlesztését.

Időrendi sorrendben az első munka a tatai rakodó tervezése, ennek 2025 utolsó negyedéve a határideje, vagyis itt van a küszöbön. A többi közbeszerzéssel sem kell sokat várni: 2026 első negyedévére van időzítve az a tender, amely

  • a nyíregyházi ipari park vasúti infrastruktúra-fejlesztésének,
  • az Apafa és Mátészalka közötti szakasz villamosításának és fejújításának,
  • a H8 és a H9 HÉV fejlesztésének és járműtelepe kialakításának,
  • végül a Zalaszentiván és Nagykanizsa közötti szakasz korszerűsítésének

a tervére vonatkozik.

Huszonhat balatoni helyszín is a listára került

A jövő év hat olyan, nagy vasúti közbeszerzéssel indul, amelyek már kivitelezésre vonatkoznak. A szaktárca mindegyiket el szeretné indítani már 2026 első hónapjaiban. A munkák során épülne 9,2 kilométer új, és átépülne további 28 kilométer meglévő vágány. A pályázatok az Almásfüzitő és Komárom közötti vasúti vonalszakasz korszerűsítésére, a Budai fonódóvillamos-beruházás II. ütemére, továbbá tizenegy dél-balatoni és tizenöt észak-balatoni vasútállomáson lévő helyszínre vonatkozik. Kiépül továbbá a vasúti infrastruktúra a Gubacsi vasúti híd és a Corvin csomópont között.

Készülnek az újabb kiírások

A helyettes államtitkár ismertetett olyan beruházásokat is, amelyeknek még nem jelent meg a közbeszerzési kiírása, de amelyekre jövőre már számíthatunk. Ezek között tervezési pályázatból egy lesz, mégpedig 10,2 milliárd forint értékben, a tender a harmadik negyedévben indul. Nyertesének a Cegléd és Kiskunfélegyháza közötti vasútvonalat kell megterveznie a kapcsolódó létesítményeivel együtt.

Az öt kivitelezési pályázat mögött 1532,2 milliárd forintnyi munkavégzés állhat. Hatalmas összeg, de a feladat is az. 

Vonalfejlesztésre lesz szükség Kiskunfélegyháza és a szegedi rendezőpályaudvar, a Debrecen és Nyíregyháza, a Nagykáta és Újszász, valamint a Kőbánya-Kispest és Kecskemét vonalon, az utóbbin villamosítással együtt. Megállókat kell felújítani a budapesti népligeti és ferencvárosi helyszínen (ez a Déli körvasút projekt III. üteme), és a H5 HÉV vonalán. Az utóbbin megújul a pálya is.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu