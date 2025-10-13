Megijedt a román elnök Orbán Viktortól, nem mert találkozni vele: kiderült, hová tűnt Nicusor Dan – Magyarországnak van egy terve Romániával

Nicusor Dan államfő azért döntött úgy, hogy nem vesz részt az RMDSZ pénteken tartott kongresszusán, mert Orbán Viktor magyar miniszterelnök nótázós Facebook-videója után – amelyen azt éneklik, „Nem megyünk mi innen el” –, úgy vélte, hogy kényes helyzetbe kerülhet. Ez akkor történt volna – mint hozzátették –, ha a székely himnusz éneklése közben a teremben tartózkodik az államfő – írja a Maszol.
Mint ismert, az RMDSZ pénteken megtartott kongresszusán részt vett a román és a magyar miniszterelnök, valamint Sorin Grindeanu a Szociáldemokrata Párt (PSD) ideiglenes elnöke is. Míg Ilie Bolojan kormányfő a magyar és a székely himnuszt is állva hallgatta végig, Sorin Grindeanu elhagyta a termet, amikor felcsendült a székely himnusz.
Egy nappal később amikor arról faggatták, miért ment ki a teremből, azt nyilatkozta: számára Romániában a román himnusz az egyetlen hivatalos himnusz. Azt is mondta, hogy sajnálja, hogy erre a gesztusára helyeződik a hangsúly. Elmondta, több kollégája és barátja van az RMDSZ-ben, akiket nagyra tart és tisztel.
De a tegnap az egységről is beszéltem. Az egység pedig azt jelenti, hogy – legalábbis Románia nézőpontjából - egyetlen hivatalos himnusz létezik, a román himnusz
– fogalmazott.
A miniszterelnök pénteken az RMDSZ kongresszusán vett részt. Orbán Viktor Kolozsváron és előtte Budapesten is arról beszélt, hogy Magyarország és Románia együttműködése a két ország és az egész térség számára kulcsfontosságú. Minél több pénzük van a románoknak, annál inkább működik a román–magyar kereskedelem.
Abban vagyunk érdekeltek, hogy Románia gazdasága sikeres legyen
– jelentette ki a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Hozzátette, hogy a magyarok, békében, együttműködésben akarnak élni a szomszédaikkal. A Kolozsvárról sugárzott interjúban a kormányfő azt mondta, a két ország viszonyánál bonyolultabbat nagyon nehéz elképzelni, így ilyen történelmi múlt mellett. Amikor béke van, meg együttműködés, az nem természetszerű, és nem is a véletlennek köszönhető, hanem tudatos döntésnek.
Megjegyezte, hogy Romániában komoly küzdelem zajlik a gazdaság pénzügyi egyensúlyának helyreállításáért, ami fájdalmas dolog és komoly kihívás. Kiemelt kereskedelmi partnerünkről van szó, és minél több pénzük van a románoknak, annál inkább működik a román–magyar kereskedelem.
