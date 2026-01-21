Trump engedett miután ráijesztett egész Európára: megállapodtak Grönlandról, nem kap a nyakába vámokat az EU

Davosban a Világgazdasági Fórumon Donald Trump bejelentette, hogy a Grönlandra vonatkozó alku keretmegállapodás született, így az USA nem vezeti be február 1-től a tervezett vámokat. A megoldás Trump szerint minden NATO-tagország érdekeit szolgálja, miközben a rakétavédelmi „Aranydóm” telepítése is terítékre került.

Donald Trump bejelentette, hogy Grönland ügyében sikerült keretmegállapodásra jutni, így az USA eláll az új vámok bevezetésétől / Fotó: Ritzau Scanpix via AFP

Az amerikai elnök szerdán, a nagy port kavart davosi beszéde után máris bejelentette, hogy keretmegállapodás született egy jövőbeli megoldásról Grönland ügyében.

Ennek értelmében az Egyesült Államok nem vezeti be a február 1-re tervezett új vámokat, amelyeket korábban kilátásba helyezett.

Trump a Truth Social közösségi oldalán közölte, hogy a megállapodás egy produktív találkozó eredménye volt a NATO főtitkárával, Mark Rutte-val, és nemcsak Grönlandot, hanem az egész északi-sarki térséget érinti. Az elnök szerint a megoldás az Egyesült Államok és valamennyi NATO-tagország számára előnyös.

Trump azt is elmondta, hogy Grönland kapcsán tárgyalások zajlanak az úgynevezett „Aranykupola” rakétavédelmi rendszerrel összefüggésben is. A további egyeztetéseket többek között JD Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter vezetik majd.

Trump egész Európára ráijesztett Davosban

Beszédében Trump korábban úgy fogalmazott, hogy valószínűleg semmit sem érnének el, ha túlzott erőt és kényszert alkalmazna, ami szerinte megállíthatatlanná tenné az Egyesült Államokat, de hangsúlyozta, hogy ezt nem akarja megtenni. Ez a kijelentés megkönnyebbülést váltott ki a davosi közönségből. Az amerikai elnök egyértelművé tette: nincs szükség erő alkalmazására, nem akar erőszakot, és nem is fog erőszakhoz folyamodni.

Ugyanakkor az amerikai elnök nem hagyott kétséget afelől, hogy az Egyesült Államok igényt tart Grönlandra. Azt mondta, a sziget stratégiai jelentőségű az amerikai és a nemzetközi biztonság szempontjából, és ott egy „Aranykupola” nevű, az izraeli Vaskupolához hasonló rakétavédelmi rendszert kívánnak kiépíteni.

Európa NATO-tagállamai számára megkönnyebbülést jelentett, hogy a korábban felvetett katonai fellépés lehetősége egyelőre lekerült a napirendről.

Trump ugyanakkor figyelmeztetett: akik igent mondanak, azokat értékelni fogják, akik nemet mondanak, arra emlékezni fognak. Az amerikai elnök visszavonta azt a fenyegetést is, hogy februártól tízszázalékos vámot vetne ki nyolc európai országra, amit korábban nyomásgyakorlásként használt volna Dánia irányába.