Pusztítóbb Amerika új szörnyetege, mint gondolták: eddig nem látott képek jöttek az M1E3 Abramsről, nem lesz ellenfele – videó!

Az amerikai hadsereg látványosan felgyorsította a következő generációs Abrams-tank fejlesztését, amely M1E3 néven már most a vártnál jóval előrébb tart. A program célja egy könnyebb, korszerűbb és rugalmasabban fejleszthető tank létrehozása, amely jobban illeszkedik a modern hadszínterek követelményeihez, miközben csökkenti az üzemeltetés és a logisztika terheit.

Pusztítóbb Amerika új szörnyetege, mint gondolták: eddig nem látott képek jöttek az M1E3 Abrams-tankról, nem lesz ellenfele / Fotó: US Army

Az új Abrams-tank olyan lesz, mint egy videójáték

A fejlesztés állásáról az Egyesült Államok Hadseregének vezérkari főnöke, Randy George tábornok beszélt részletesen egy a hadsereg számára rendezett szakmai eseményen. Elmondása szerint az M1E3 már most elérte azt a fejlettségi szintet, amelyet eredetileg csak évekkel későbbre vártak: az új Abrams-tank prototípusa hat évvel a tervezett ütemezés előtt készült el. A tábornok hangsúlyozta, hogy a program tudatosan szakít a korábbi, hosszadalmas fejlesztési ciklusokkal, és a gyors alkalmazkodásra helyezi a hangsúlyt.

A koncepció egyik leglátványosabb eleme a kezelőtér teljes átalakítása. Az M1E3-ben egy úgynevezett „Formula–1-es pilótafülke” jellegű megoldást alkalmaznak, ahol a vezető és a személyzet digitális, moduláris vezérlőfelületeket használ.

Az új Abrams-tank irányítása egy videójáték-kontrollerre emlékeztető eszközzel történik,

melynek célja, hogy a fiatalabb katonák számára is intuitívabb kezelést tegyen lehetővé. A rendszer előnye, hogy szoftveresen frissíthető, így a tank képességei a teljes életciklusa során bővíthetők maradnak.

A mesterséges intelligencia is kulcsszerepet játszik a fejlesztésben

Az M1E3 fejlesztésében mesterséges intelligenciát is alkalmaznak, elsősorban a digitális tervezés és az új rendszerek gyors integrálása érdekében. A hadsereg célja az, hogy a tank folyamatosan naprakész maradjon egy olyan hadszíntéren, ahol a fenyegetések – például a drónok vagy a nagy hatótávolságú fegyverek – gyorsan változnak. A szoftveres megközelítés lehetővé teszi, hogy az új képességek bevezetése ne éveket, hanem hónapokat vegyen igénybe.

A fejlesztés egyik kulcseleme a tömeg csökkentése. A jelenlegi Abrams-változatok egyik legnagyobb problémája a folyamatos súlynövekedés volt:

a legújabb szolgálatban álló verziók tömege megközelíti a 78 tonnát,

de az M1E3 esetében a hadsereg célja, hogy ezt nagyjából 60 tonnára mérsékelje.

Ennek egyik eszköze az automata töltőrendszer bevezetése, amely lehetővé teszi, hogy a kezelőszemélyzet létszáma négy főről háromra csökkenjen. A kisebb torony és az átszervezett belső elrendezés nemcsak könnyebb, hanem alacsonyabb sziluettű járművet is eredményezhet.

🚨 The Army unveils the M1E3 early prototype! Built with speed, lessons learned & tech for Soldiers. Testing starts early 2026. #ArmyInnovation 💥 pic.twitter.com/Qm9JFugQ7R — U.S. Army - Speed to Delivery (@USArmyFast) January 6, 2026

Egy igazi bestia az új Abrams-tank

A nyilvánosságra hozott képek alapján az M1E3 külső kialakítása is jelentősen eltér a korábbi Abrams-változatoktól. A torony alacsonyabbnak tűnik, új szenzorokkal és érzékelőkkel egészül ki, valamint megjelennek a kamerákra épülő, körkörös helyzetfelismerést biztosító rendszerek. A fő fegyverzet egyelőre a jól ismert 120 milliméteres simacsövű löveg, de a fejlesztők nyitva hagyták annak lehetőségét, hogy a későbbiekben fejlettebb vagy nagyobb kaliberű megoldások is megjelenjenek. Emellett

szó van gránátvetők, páncéltörő rakéták, sőt akár kóborló lőszerek alkalmazásáról is.

A hajtáslánc szintén alapvető változáson megy keresztül. Az M1E3 hibrid meghajtást kap, amely nem teljesen elektromos, de jelentősen javítja az üzemanyag-hatékonyságot a jelenlegi gázturbinás rendszerhez képest. A becslések szerint az új megoldás 40-50 százalékkal csökkentheti az üzemanyag-fogyasztást, ami nemcsak költségmegtakarítást jelent, hanem a tank logisztikai lábnyomát is mérsékli. Ez különösen fontos lehet hosszabb műveletek vagy ellátásban szegény környezetben.