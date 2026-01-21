Deviza
Pusztítóbb Amerika új szörnyetege, mint gondolták: eddig nem látott képek jöttek az M1E3 Abramsről, nem lesz ellenfele – videó!

Gyorsabb fejlesztési tempóval és radikálisan új szemlélettel készül az amerikai hadsereg következő fő harckocsija. Az új Abrams-tank, az M1E3, már évekkel a korábban tervezett ütemezés előtt elérte a prototípusfázist. A fejlesztők célja egy könnyebb, digitálisan frissíthető és hatékonyabb páncélos megalkotása.
VG
2026.01.21., 19:03
Fotó: US Army

Az amerikai hadsereg látványosan felgyorsította a következő generációs Abrams-tank fejlesztését, amely M1E3 néven már most a vártnál jóval előrébb tart. A program célja egy könnyebb, korszerűbb és rugalmasabban fejleszthető tank létrehozása, amely jobban illeszkedik a modern hadszínterek követelményeihez, miközben csökkenti az üzemeltetés és a logisztika terheit.

Pusztítóbb Amerika új szörnyetege, mint gondolták: eddig nem látott képek jöttek az M1E3 Abrams-tankról, nem lesz ellenfele
Pusztítóbb Amerika új szörnyetege, mint gondolták: eddig nem látott képek jöttek az M1E3 Abrams-tankról, nem lesz ellenfele / Fotó: US Army

Az új Abrams-tank olyan lesz, mint egy videójáték

A fejlesztés állásáról az Egyesült Államok Hadseregének vezérkari főnöke, Randy George tábornok beszélt részletesen egy a hadsereg számára rendezett szakmai eseményen. Elmondása szerint az M1E3 már most elérte azt a fejlettségi szintet, amelyet eredetileg csak évekkel későbbre vártak: az új Abrams-tank prototípusa hat évvel a tervezett ütemezés előtt készült el. A tábornok hangsúlyozta, hogy a program tudatosan szakít a korábbi, hosszadalmas fejlesztési ciklusokkal, és a gyors alkalmazkodásra helyezi a hangsúlyt.

A koncepció egyik leglátványosabb eleme a kezelőtér teljes átalakítása. Az M1E3-ben egy úgynevezett „Formula–1-es pilótafülke” jellegű megoldást alkalmaznak, ahol a vezető és a személyzet digitális, moduláris vezérlőfelületeket használ. 

Az új Abrams-tank irányítása egy videójáték-kontrollerre emlékeztető eszközzel történik, 

melynek célja, hogy a fiatalabb katonák számára is intuitívabb kezelést tegyen lehetővé. A rendszer előnye, hogy szoftveresen frissíthető, így a tank képességei a teljes életciklusa során bővíthetők maradnak.

A mesterséges intelligencia is kulcsszerepet játszik a fejlesztésben

Az M1E3 fejlesztésében mesterséges intelligenciát is alkalmaznak, elsősorban a digitális tervezés és az új rendszerek gyors integrálása érdekében. A hadsereg célja az, hogy a tank folyamatosan naprakész maradjon egy olyan hadszíntéren, ahol a fenyegetések – például a drónok vagy a nagy hatótávolságú fegyverek – gyorsan változnak. A szoftveres megközelítés lehetővé teszi, hogy az új képességek bevezetése ne éveket, hanem hónapokat vegyen igénybe.

A fejlesztés egyik kulcseleme a tömeg csökkentése. A jelenlegi Abrams-változatok egyik legnagyobb problémája a folyamatos súlynövekedés volt: 

  • a legújabb szolgálatban álló verziók tömege megközelíti a 78 tonnát, 
  • de az M1E3 esetében a hadsereg célja, hogy ezt nagyjából 60 tonnára mérsékelje. 

Ennek egyik eszköze az automata töltőrendszer bevezetése, amely lehetővé teszi, hogy a kezelőszemélyzet létszáma négy főről háromra csökkenjen. A kisebb torony és az átszervezett belső elrendezés nemcsak könnyebb, hanem alacsonyabb sziluettű járművet is eredményezhet.

 

Egy igazi bestia az új Abrams-tank

A nyilvánosságra hozott képek alapján az M1E3 külső kialakítása is jelentősen eltér a korábbi Abrams-változatoktól. A torony alacsonyabbnak tűnik, új szenzorokkal és érzékelőkkel egészül ki, valamint megjelennek a kamerákra épülő, körkörös helyzetfelismerést biztosító rendszerek. A fő fegyverzet egyelőre a jól ismert 120 milliméteres simacsövű löveg, de a fejlesztők nyitva hagyták annak lehetőségét, hogy a későbbiekben fejlettebb vagy nagyobb kaliberű megoldások is megjelenjenek. Emellett 

szó van gránátvetők, páncéltörő rakéták, sőt akár kóborló lőszerek alkalmazásáról is.

A hajtáslánc szintén alapvető változáson megy keresztül. Az M1E3 hibrid meghajtást kap, amely nem teljesen elektromos, de jelentősen javítja az üzemanyag-hatékonyságot a jelenlegi gázturbinás rendszerhez képest. A becslések szerint az új megoldás 40-50 százalékkal csökkentheti az üzemanyag-fogyasztást, ami nemcsak költségmegtakarítást jelent, hanem a tank logisztikai lábnyomát is mérsékli. Ez különösen fontos lehet hosszabb műveletek vagy ellátásban szegény környezetben.

A védelem terén az M1E3 szintén új szintet céloz meg. A hadsereg olyan integrált aktív védelmi rendszert tervez, amely már a jármű alapfelépítésébe be van építve, nem pedig utólagos kiegészítésként kerül fel. Ez könnyebb és hatékonyabb megoldást ígér, miközben jobban reagálhat a modern fenyegetésekre, köztük a drónokra és a precíziós fegyverekre. 

A cél egy olyan rendszer, amely nemcsak elfogja a beérkező lövedékeket, hanem része a tank általános érzékelő- és energiaellátó architektúrájának is.

Az amerikai hadsereg tervei szerint az első M1E3-prototípusok 2026-ban már aktív alakulatoknál kezdhetik meg a tesztelést, jóval megelőzve a korábban kitűzött, 2030-as céldátumot. A program nemcsak egy új tankot jelent, hanem egy új beszerzési és fejlesztési szemléletet is, amely elfogadja a kompromisszumokat, és a gyors hadrafoghatóságot helyezi előtérbe a tökéletesség hajszolása helyett. A hadvezetés szerint ez a megközelítés lehet az egyik kulcsa annak, hogy a jövő harcjárművei időben és megfelelő képességekkel kerüljenek a katonák kezébe.

