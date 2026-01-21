Megint leesik az állunk, olyan autók vannak a NAV árverésén: az elkobzott tűzoltóautó csak a kezdet, de fél áron kínálják a Mercedes cirkálóját is
Aki azt gondolja, hogy a hatósági árverések kínálata kimerül néhány lefoglalt személyautóban, annak érdemes közelebbről is megnéznie az idei év eleji listákat. A NAV árverési felületén ugyanis a megszokottnál jóval színesebb és helyenként egészen meglepő tételek jelentek meg, a nemesfémektől kezdve a műtárgyakon át egészen egy valódi tűzoltóautóig – számolt be a Haon.
Az árverések sajátossága, hogy a hivatal jellemzően a becsült érték felén határozza meg a kikiáltási árat. Ez azt jelenti, hogy megfelelő érdeklődés hiányában egyes ingóságok akár jóval a piaci ár alatt is új gazdára találhatnak. A jelenlegi kínálatban különösen nagy figyelmet kaptak a nemesfémek, melyek hagyományosan menedékeszköznek számítanak bizonytalan gazdasági környezetben.
A NAV több darab, 24 karátos, 999,9 ezrelékes tisztaságú befektetési aranytömböt is kalapács alá visz. A svájci Argor-Heraeus finomítóból származó, egyenként 10 grammos tömbök szakértői becslés szerint darabonként 480 ezer forintot érnek, az árverésen azonban már 240 ezer forintos induló áron megszerezhetők. Hasonlóan kedvező feltételekkel lehet licitálni egy 250 grammos ezüsttömbre is, melynek kezdőára 75 ezer forint. A nemesfémek előzetesen, meghatározott időpontban a Debreceni Törvényszéken tekinthetők meg.
Porcelánokból sincs hiány
A kínálat azonban messze nem merül ki az arany- és ezüsttömbökben. A lefoglalt ingóságok között több műtárgy és régiség is szerepel. Árverésre került például egy négy darabból álló, a négy évszakot ábrázoló tűgobelinszett aranyozott keretben, mely minimum 75 ezer forintos ajánlattal vihető el. A porcelángyűjtők is válogathatnak: barokk stílusú készletek, egy háromdarabos granitúra, valamint egy 19. század végéről származó, a thüringiai Schneider-műhelyben készült szoborpár is szerepel a listán. Emellett
egy hétdarabos Hollóházi porcelánszett is licitre vár, mindössze húszezer forintos kezdőárral.
A szokatlan tételek sorát erősíti egy nagy tételben kínált orvosi szájmaszkkészlet is. A 11 ezer darabos csomagot 75 ezer forintról indítják, ami darabonként néhány forintos árat jelent. Bár a járványhelyzet már nem aktuális, a példa jól mutatja, hogy korábban hiánycikknek számító termékek is felbukkanhatnak az árveréseken.
Sportosabb irányba mozdulva focimezekre is lehet licitálni: egy 14 darabos garnitúra 35 ezer forintos kezdőáron érhető el. A képek alapján komplett csapatöltözet állítható össze, bár a mezszámozás és az esetleges feliratok megléte nem derül ki egyértelműen a hirdetésből.
Az ajándékot keresők számára is akadnak lehetőségek. Swarovski-ékszerek – fülbevalók, karkötők, órák – és kristályos dekorációk is szerepelnek az árverési listán, melyek akár ünnepi vagy alkalmi meglepetésként is szóba jöhetnek.
A luxusautók sem maradnak ki
A kínálat egyik legkülönlegesebb darabja kétségkívül egy Mercedes típusú tűzoltóautó. Az 1987-es gyártású jármű tűzoltófecskendővel felszerelt, műszaki vizsgája tavaly nyáron járt le. Bár működőképességét a hatóság nem ellenőrizte, díszletként, gyűjteményi darabként vagy akár rendezvényeken bemutatva is új szerepet kaphat. A jármű 2,5 millió forintos induló áron licitálható, és egy Zala vármegyei önkéntes tűzoltó-egyesülettől került a NAV-hoz.
Az autók iránt érdeklődők sem maradnak ajánlat nélkül.
Árverésen szerepel egy Mercedes GLC 450 hibrid modell is,
melynek becsült értéke már egy kisebb lakás árával vetekszik. A NAV fél áron, 26 millió forintos kezdőárral kínálja a járművet, mely ugyan kisebb karosszériasérüléseket visel, de felszereltsége és futásteljesítménye alapján szinte újszerű állapotú.
A kétkerekűek kedvelőinek egy Yamaha XVZ 1300 Royal Star is felkeltheti az érdeklődését. Az 1996-os gyártású túramotor 1,5 millió forintos induló árral szerepel a listán, működőképes állapotban, mintegy 56 ezer kilométeres futásteljesítménnyel. Bár néhány tartozéka hiányzik, egy ilyen típus kedvező áron ritkán bukkan fel a piacon.
Az aktuális árverési kínálat jól mutatja, hogy a NAV felületén nemcsak járművek, hanem befektetési célú eszközök, műtárgyak és egészen különleges ingóságok is elérhetők, melyek megfelelő körültekintéssel akár hosszabb távon is értéket képviselhetnek.