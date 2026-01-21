Megint leesik az állunk, olyan autók vannak a NAV árverésén: az elkobzott tűzoltóautó csak a kezdet, de fél áron kínálják a Mercedes cirkálóját is

Aki azt gondolja, hogy a hatósági árverések kínálata kimerül néhány lefoglalt személyautóban, annak érdemes közelebbről is megnéznie az idei év eleji listákat. A NAV árverési felületén ugyanis a megszokottnál jóval színesebb és helyenként egészen meglepő tételek jelentek meg, a nemesfémektől kezdve a műtárgyakon át egészen egy valódi tűzoltóautóig – számolt be a Haon.

Megint leesik az állunk, olyan autók vannak a NAV árverésén: az elkobzott tűzoltóautó csak a kezdet / Fotó: arveres.nav.gov.hu

Az árverések sajátossága, hogy a hivatal jellemzően a becsült érték felén határozza meg a kikiáltási árat. Ez azt jelenti, hogy megfelelő érdeklődés hiányában egyes ingóságok akár jóval a piaci ár alatt is új gazdára találhatnak. A jelenlegi kínálatban különösen nagy figyelmet kaptak a nemesfémek, melyek hagyományosan menedékeszköznek számítanak bizonytalan gazdasági környezetben.

A NAV több darab, 24 karátos, 999,9 ezrelékes tisztaságú befektetési aranytömböt is kalapács alá visz. A svájci Argor-Heraeus finomítóból származó, egyenként 10 grammos tömbök szakértői becslés szerint darabonként 480 ezer forintot érnek, az árverésen azonban már 240 ezer forintos induló áron megszerezhetők. Hasonlóan kedvező feltételekkel lehet licitálni egy 250 grammos ezüsttömbre is, melynek kezdőára 75 ezer forint. A nemesfémek előzetesen, meghatározott időpontban a Debreceni Törvényszéken tekinthetők meg.

Porcelánokból sincs hiány

A kínálat azonban messze nem merül ki az arany- és ezüsttömbökben. A lefoglalt ingóságok között több műtárgy és régiség is szerepel. Árverésre került például egy négy darabból álló, a négy évszakot ábrázoló tűgobelinszett aranyozott keretben, mely minimum 75 ezer forintos ajánlattal vihető el. A porcelángyűjtők is válogathatnak: barokk stílusú készletek, egy háromdarabos granitúra, valamint egy 19. század végéről származó, a thüringiai Schneider-műhelyben készült szoborpár is szerepel a listán. Emellett

egy hétdarabos Hollóházi porcelánszett is licitre vár, mindössze húszezer forintos kezdőárral.

A szokatlan tételek sorát erősíti egy nagy tételben kínált orvosi szájmaszkkészlet is. A 11 ezer darabos csomagot 75 ezer forintról indítják, ami darabonként néhány forintos árat jelent. Bár a járványhelyzet már nem aktuális, a példa jól mutatja, hogy korábban hiánycikknek számító termékek is felbukkanhatnak az árveréseken.