Meglepő fordulat, nem akárki mondta ki Davosban: a bevándorlást fölöslegessé teszi a mesterséges intelligencia

Feleslegessé teszi a tömeges migrációt a mesterséges intelligencia – hangzott el a forradalmi állítás Davosban, a Világgazdasági Fórumon, amelyre szerdán az egész világ figyelme irányult Donald Trump amerikai elnök beszéde és a grönlandi konfliktus miatt.

A bevándorlás és a mesterséges intelligencia fejlődése olyan módon függ össze, ami Magyarországot igazolja – nem akárki mondta ki Davosban Fotó: Hans Lucas via AFP

Grönland megszerzése és az európaiak berzenkedő ellenállása friss téma, a tömegmigráció problémája a nyugati világban azonban már sok évre visszamenő.

A kezelése a migrációellenes Trump egy évvel ezelőtti hatalomra kerülése óta szuperforró téma az Egyesült Államokban, és ha lehet, még ennél is fűtöttebbé vált az elmúlt hetekben.

Európát tíz éve Angela Merkel német kancellár idejében migrációimádó bűvölet kerítette hatalmába – a Willkommenskultur azóta lecsengett, de nem ért véget, amit tanúsít a Magyarországra kirótt napi egymillió eurós brüsszeli bírság. A következő évtized nagy fenyegetése pedig, hogy a népességrobbanást megélő Afrikából minden eddigit meghaladó migránshullám rohan az Európai Unióra.

Grönland ügye, amelyről az amerikai elnök beszélt, valamilyen irányban majd megnyugvásig pördül, a migrációs nyomás problémája azonban nem megy el, így végül még az is előfordulhat, hogy a szerdai davosi felszólalások közül Donald Trumpét kevesebbet fogják majd emlegetni, mint amit a Palantir vezérigazgatója, Alec Karp mondott.

Az adat- és mesterségesintelligencia-szoftvereket fejlesztő amerikai Palantir a világ legnagyobb technológiai vállalatainak egyike, nem az Apple vagy a Microsoft kategóriája, de nagyon jól ismert és tekintélyes, amint maga Karp is. A mesterséges intelligencia fejlődéséről a vezérigazgató a következőt mondta a Die Welt tolmácsolásában:

Ezek a trendek igazán nehezen elképzelhetővé teszik, miért volna szükségünk nagyszabású migrációra hacsak nem nagyon speciális képességekről van szó.

Karp állítása azért lehet vízválasztó, mert habár a mesterséges intelligencia és a munkaerőpiac összefüggéseiről rengetegen beszéltek már, és hatalmas az irodalma, ezt az összefüggést a tömegmigrációval eddig még senki sem vonat meg ilyen világosan és ilyen befolyásos közönség előtt.