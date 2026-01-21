Döbbenetes számokat közöltek a halottakról, erre még Trump sem gondolt – most nyomja meg a piros gombot Washington?

Először közölt hivatalos adatokat az iráni állami média a december vége óta zajló kormányellenes tüntetések halálos áldozatairól. A bejelentett szám sokkoló, és újabb alapot ad Donald Trump az elmúlt napokban tett, Iránnal kapcsolatos kijelentéseinek.

A hosszú hallgatás után megszólalt Irán: az állami televízió szerint több mint háromezer ember halt meg a kormányellenes megmozdulásokban / Fotó: NurPhoto via AFP

Az iráni állami televízió szerdán este, a Mártírok Alapítványára hivatkozva közölte, hogy 3117 ember vesztette életét a december 28. óta tartó kormányellenes tüntetések során. Ez az első eset, hogy az iráni hatóságok hivatalos adatokat hoztak nyilvánosságra a megmozdulások halálos áldozatairól.

A Mártírok Alapítvány tájékoztatása szerint az áldozatok közül 2427-en civilek és a biztonsági erők tagjai voltak, ugyanakkor nem részletezték, hogy a fennmaradó, több mint 600 ember milyen kategóriába tartozik.

A pontos bontás hiánya már önmagában is kérdéseket vet fel az adatok hitelességével és teljességével kapcsolatban.

A hivatalosan közölt számok jelentősen eltérnek a független jogvédő szervezetek becsléseitől. Az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency szerint a halálos áldozatok száma elérheti a 4560-at, és a szervezet több mint 24 ezer őrizetbe vett személyről is beszámolt. A két adat közötti különbség jól mutatja, mennyire nehéz pontos képet kapni az iráni események valódi emberi költségéről.

Washington brutális választ adhat az iráni mészárlásra

A most nyilvánosságra hozott iráni adatok különös jelentőséget kapnak annak fényében, hogy Donald Trump az elmúlt napokban többször is nyilvánosan beszélt az iráni tüntetésekről és az ottani áldozatokról. Az amerikai elnök korábban úgy fogalmazott, hogy jelenleg senki sem tud pontos számot mondani, és azt mondta, alacsonyabb és jóval magasabb számokról is hallott már, de szerinte egyetlen haláleset is túl sok.

Trump megszólalásai nemcsak politikai üzenetként értelmezhetők, hanem a térség biztonsági helyzetére is hatással vannak. Az iráni válságot összekapcsolta az Egyesült Államok közel-keleti katonai jelenlétével, és nyilatkozataiban nem zárta ki a katonai beavatkozás lehetőségét sem. A Katarban található amerikai légibázis szerepének hangsúlyozása és az Iránnal szembeni egyre keményebb hangnem azt jelzi, hogy

a tüntetések halálos áldozatainak száma már nemcsak belpolitikai kérdés.

Bár Teherán most először ismert el több ezres halálos áldozatszámot, a független szervezetek adatai és a hiányos hivatalos bontás alapján továbbra sem lehet pontos képet alkotni a történtekről. Az azonban egyre világosabb, hogy az iráni tüntetések emberi ára rendkívül magas, és a kérdés immár a nemzetközi politikai döntéshozatalban is megkerülhetetlenné vált.