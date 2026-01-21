Kínai pártlap üdvözli Berlin e-autó-programját, közben a német gazdák tüntetnek – pörög az EU-komédia

A Global Times a Kínai Kommunista Párt (KKP) lapja, ezen keresztül kommunikálják a gigagazdaság urai nemzetközi állásfoglalásaikat. A lap most „GT Hang” vezércikkében dicséri agyba-főbe a friss hírt, hogy „Németország újraindítja az 1500 eurótól hatezer euróig terjedő támogatásait a magánszemélyek elektromosautó-vásárlásaira”. Nem is lehetne elképzelni történetet, amely jobban illusztrálná korunk mély átalakulását: az összefüggések a Strasbourgban tüntető gazdákig, Latin-Amerikáig és Washingtonig terjednek, nem marad ki Budapest sem, és arra is rálátást kapunk belőle, miképp hányódik a felkavart vízen az Európai Unió német tisztek dirigálta lélekvesztője.

Fotó: NurPhoto via AFP

Emlékezhetünk a csinnadrattára, mikor első európai bizottsági elnöki ciklusában Ursula von der Leyen és tábora bevezette a zöldforradalmat, amelyet globálisan az EU-nak kell vezetnie, megmentve iparát és fellendítve gazdaságát. Második elnökségére a német vezető szépen átnyergelt a hadigazdaságra, miután kiderült, hogy a zöldfutamban Kínának évekbe se telt lekörözni az uniót, és van olyan fagyi, ami visszanyal.

A Global Times globálisan gondolkodva üdvözli, hogy az új német támogatás a zöldforradalmat és a bolygó megmentését szolgálja: a Nyugatról kisugárzó elvek tehát a kínaiak mellett állnak, amint a globalizáció több évtizedig sikeresen zajló, majd Nyugaton évek alatt félresöpört elvei is.

Ha azonban érteni akarjuk a világ átalakulását, tudnunk kell: a minden irányból a nyakunkba zúduló, egymással is ellentmondó erkölcsi kioktatások mögött kivétel nélkül mindig érdekek állnak. Lássuk tehát, mik a kínaiak érdekei, melyek az EU-tagoké – amelyek egymással is szembeállítják őket –, és mi köt össze egy német autótámogatást Latin-Amerikával és Washingtonnal, talán még Grönlanddal is.

E-autók német támogatása: Peking a német autóipar felélesztését üdvözli?

A német autóipar felélesztése nagyon jól jönne Európának, még annál is jobban Magyarországnak (miközben hazánk a kínai autóiparra is helyezett tétet, de ez még a jövő zenéje). A KKP székhelye azonban Peking, nem Brüsszel, így a kérdésünkre már meg is van a válasz.