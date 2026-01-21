Orbán Viktor roadmovie-hangulatú videóval indult meg a „nagy kalandra”: a miniszterelnök elmondta, a korábban tervezettnél jóval sűrűbb nemzetközi program miatt „kisuvickolt cipőben és élére vasalt nadrágban” kell helytállnia, ráadásul nem is akárhol. A kormányfő elmondása szerint ugyanis csütörtök reggel már Davosban lesz jelenése, ahol Donald Trump meghívására Magyarország nevében aláír egy, a béketanácshoz való csatlakozásról szóló dokumentumot.

Orbán Viktornál teljesen borult minden, élre vasalt ingre váltott – felvették, miután stoppolt, „a jóisten tudja, meddig fog ez tartani Trump miatt” / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor szerint teljesen borult minden: az eredeti menetrend alapján a nap fő állomása Brüsszel lett volna, mégpedig csütörtök este, de a programot átírták, így előbb Svájcba kell utazni. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy „azt hittük, csütörtök este kell Brüsszelben lennünk, de nem”, mert a nap már reggel Davosban indul, ahol találkozó és aláírás vár rá.

A videóban Orbán Viktor arra utalt ironikusan, hogy a davosi program olyan hirtelen jött, hogy az embernek már az az érzése támad, mintha stoppal kellene odajutnia. Davos után pedig nincs megállás: a miniszterelnök azt mondta, hogy az amerikai elnökkel való találkozót követően „átugrunk, átrepülünk Brüsszelbe”, ahol este miniszterelnöki csúcs vár rá. A brüsszeli egyeztetésről a kormányfő nem titkolta, hogy kemény és elhúzódó tárgyalásra számít: szerinte

„a jóisten tudja”, milyen hosszan, akár hajnalig vagy éjszakába nyúlóan tarthat a csúcs, mert „napirend van dögivel”,

és ebben szerinte kiemelt szerepe van az amerikai elnöknek is.

Orbán Viktor konkrét példát is említett arra, miért számít feszültebbnek a csütörtök esti brüsszeli kör: felhozta Grönlandot, illetve az ahhoz kapcsolódó újabb vámfenyegetéseket. Megfogalmazása szerint emiatt „izzasztó tárgyalás” vár rájuk az uniós fővárosban.

Nagy küzdelem lesz Davosban és Brüsszelben

Orbán Viktor a Harcosok Klubja nevű Facebook-csoportban arról írt, hogy az évtizedek óta nem tapasztalt januári hideg rámutat a rezsicsökkentés jelentőségére, ezért a kormányülésen újabb döntéseket hoztak az energiaárakkal összefüggésben. A miniszterelnök szerint az extrém időjárási helyzetben nem lehet megállni, a rezsicsökkentést tovább kell erősíteni, amit a kormány napirendre is vett. Bejegyzésében bírálta az európai uniós vezetést, köztük Ursula von der Leyent és Manfred Webert, amiért szerinte olyan döntéseket hoznak, melyek az európai és magyar gazdákat is hátrányosan érintik, és megemlítette a készülő bizalmatlansági szavazást is.