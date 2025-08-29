Senki se vette észre: szép csendben megkezdte a termelést a hatalmas kínai gyár Magyarországon – mindenkit meglepett

A makói ipari parkban hivatalosan is elindult a Benepack Hungary Kft. csomagolóanyaggyára, ám az ünnepélyes szalagátvágásra továbbra sem került sor. Farkas Éva Erzsébet polgármester a legutóbbi testületi ülésen jelentette be, hogy a próbaüzem lezárult, minden engedély megvan, így a kínai gyár már teljes kapacitással termel – írta a Delmagyar.

A közel 30 milliárd forintos kínai gyárberuházás a térség legnagyobb ipari fejlesztése, amely elsősorban a román és szerb italgyártókat látja majd el / Fotó: Facebook

A 25 ezer négyzetméteres üzem évente akár egymilliárd kétrészes alumíniumdobozt állíthat elő, amelyeket főként romániai és szerbiai sör- és üdítőital-gyártó partnereknek szállítanak. A Benepack az első kínai befektető a 120 hektáros makói ipari parkban, beruházása összesen közel 30 milliárd forintra rúg.

Csendben beindult a kínai gyáróriás Makón

Az üzem alapkövét még 2023 szeptemberében tették le, a kormány pedig 6 milliárd forinttal járult hozzá az ipari park infrastrukturális fejlesztéséhez. Ennek köszönhetően bővítették a közműhálózatot, így a betelepülő cégek szennyvize már külön csővezetéken keresztül jut a tisztítótelepre, tehermentesítve a városi rendszert.

Az átadóünnepség sorsa azonban továbbra is bizonytalan. Eredetileg májusra, majd június elejére ígérték a hivatalos eseményt, de a rendezvényszervezési nehézségek miatt többször elhalasztották. Az új időpontot a Nemzeti Befektetési Ügynökség és az Építési és Közlekedési Minisztérium hivatott közölni, ám a városvezetés eddig nem kapott tájékoztatást.

A gyár mindenesetre zavartalanul működik: jelenleg mintegy 150 embernek ad munkát, és a makói ipari park történetének eddigi legnagyobb beruházása lett.