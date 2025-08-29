Deviza
Senki se vette észre: szép csendben megkezdte a termelést a hatalmas kínai gyár Magyarországon – mindenkit meglepett

Ünnepség nélkül kezdte meg működését a Benepack Hungary Kft. makói üzeme, amely évente akár egymilliárd alumíniumdobozt állíthat elő. A közel harmincmilliárd forintos kínai gyárberuházás a térség legnagyobb ipari fejlesztése, amely elsősorban a román és szerb italgyártókat látja majd el.
VG
2025.08.29., 18:46
Fotó: Facebook

A makói ipari parkban hivatalosan is elindult a Benepack Hungary Kft. csomagolóanyaggyára, ám az ünnepélyes szalagátvágásra továbbra sem került sor. Farkas Éva Erzsébet polgármester a legutóbbi testületi ülésen jelentette be, hogy a próbaüzem lezárult, minden engedély megvan, így a kínai gyár már teljes kapacitással termel – írta a Delmagyar.

makói benepack kínai gyár
A közel 30 milliárd forintos kínai gyárberuházás a térség legnagyobb ipari fejlesztése, amely elsősorban a román és szerb italgyártókat látja majd el / Fotó: Facebook

A 25 ezer négyzetméteres üzem évente akár egymilliárd kétrészes alumíniumdobozt állíthat elő, amelyeket főként romániai és szerbiai sör- és üdítőital-gyártó partnereknek szállítanak. A Benepack az első kínai befektető a 120 hektáros makói ipari parkban, beruházása összesen közel 30 milliárd forintra rúg.

Csendben beindult a kínai gyáróriás Makón

Az üzem alapkövét még 2023 szeptemberében tették le, a kormány pedig 6 milliárd forinttal járult hozzá az ipari park infrastrukturális fejlesztéséhez. Ennek köszönhetően bővítették a közműhálózatot, így a betelepülő cégek szennyvize már külön csővezetéken keresztül jut a tisztítótelepre, tehermentesítve a városi rendszert.

Az átadóünnepség sorsa azonban továbbra is bizonytalan. Eredetileg májusra, majd június elejére ígérték a hivatalos eseményt, de a rendezvényszervezési nehézségek miatt többször elhalasztották. Az új időpontot a Nemzeti Befektetési Ügynökség és az Építési és Közlekedési Minisztérium hivatott közölni, ám a városvezetés eddig nem kapott tájékoztatást.

A gyár mindenesetre zavartalanul működik: jelenleg mintegy 150 embernek ad munkát, és a makói ipari park történetének eddigi legnagyobb beruházása lett.

Szép csendben új kínai gyár épült Magyarországon – már a termelés is kezdődik

A dél-alföldi településen évente egymilliárd aluminíumdobozt fog gyártani a kínai Cofco csoport.

 

usa

Adatdömpinggel indult a szeptember, kiadja a Bézs könyvet a Fed

A kamatdöntés előtti utolsó jelentésére készül a Fed.
makó

Senki se vette észre: szép csendben megkezdte a termelést a hatalmas kínai gyár Magyarországon – mindenkit meglepett

Ünnepség nélkül kezdte meg működését a Benepack Hungary Kft. makói gyára, amely évente akár egymilliárd alumíniumdobozt állíthat elő.
Németország

Elszabadult a pénzromlás Németországban: akkora lett az infláció, hogy az elemzők is alig akarják elhinni

A piac stagnálást várt, ehelyett jókora emelkedés jött.

