Eldőlt, hogyan fog kinézni az épület, amely Magyarország egyik szimbóluma lesz – és nem Budapesten: itt a látványterv

A magyar városoknak nemcsak történelmük van, hanem a jelenben is van az építészet nyelvén megfogalmazott mondanivalójuk – mondta az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) építészeti államtitkára pénteken Debrecenben, a közlekedési múzeum építészeti tervpályázatának díjátadó ünnepségén.

A közlekedési múzeum építészeti tervpályázatának díjátadó ünnepsége Debrecenben / Fotó: Czeglédi Zsolt, MTI

Lánszki Regő országos főépítész hozzátette: a múzeumi tervpályázat eredményének bemutatásával egy új országépítési gondolatot is ünnepelnek, egy olyan szemléletet, amely szakít a reflexszel, hogy minden országos intézménynek Budapesten kell állnia. Egy olyan szemléletet ünnepelnek, amely végre egészben látja az országot, nem központ és vidék ellentéteként, hanem összekapcsolódó városok hálózataként.

Hozzátette: ez a koncepció nem helyi kivétel, hanem országos irányváltás. Annak felismerése, hogy a vidéki városok nem csupán múltjuk őrzői, hanem jövőjük alkotói is, hogy a megőrzés mellett szükség van új, karakteres városi jelképekre, új, ikonikus épületekre is – fűzte hozzá. A díjátadó ünnepségen bejelentették, hogy

a Debrecenben felépülő Magyar Közlekedési Múzeum meghívásos építészeti tervpályázatát a DAW Építész Stúdió Kft. pályamunkája nyerte meg.

Lánszki Regő a győztes tervről azt mondta, olyan épület születik, amely egyszerre lesz kortárs és mértéktartó, ami tud modern lenni anélkül, hogy elidegenítene, amely a tájat nem elfedi, hanem folytatja. Olyan új jelkép születik, amely a környezetébe simul, mégis messziről felismerhető, és amely nemcsak egy múzeum lesz, hanem az új országos gondolkodás első látható mondata.

„Ez az épület nemcsak Debrecennek lesz új jelképe, hanem ennek az új országos szemléletnek a nyitómondataként is szolgál” – mondta az államtitkár, megjegyezve, hogy ezt az üzenetet nemcsak Budapesten fogják meghallani, hanem Pozsonyban, Marosvásárhelyen, Bukarestben, Varsóban, Koppenhágában és Athénban is.

Reprodukciós fénykép a győztes DAW Építész Stúdió Kft. látványtervéről / Fotó: Czeglédi Zsolt, MTI

Lánszki rámutatott: a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum és vele együtt a Természettudományi Múzeum nem helyi intézmények lesznek, hanem olyan vonzerők, amelyekért magyarok és külföldiek egyaránt napokat töltenek majd el Debrecenben. Papp László debreceni polgármester felidézte: az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként a város Magyarország egyik legfontosabb gazdasági motorja és nemzetgazdasági jelentőségű centruma lett.