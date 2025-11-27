Deviza
Magyar Közút Nonpropfit Zrt
NÚSZ Zrt
autópálya-matrica
kormányhatározat
úthálózat

Hivatalos: óriási változás jön a magyar autópálya-matricáknál, januártól életbe lép az új rendszer – más szedi az útdíjakat Magyarországon

A változás célja a hatékonyság növelése és a költségek csökkentése, úthasználói terhek emelése nélkül. 2026-tól a magyar úthálózat üzemeltetése és az útdíjszedés egy szervezethez kerül: a NÚSZ feladatait a Magyar Közút Nonprofit Zrt. veszi át.
VG
2025.11.27, 18:21
Frissítve: 2025.11.27, 19:09

2026. január elsejétől új fejezet kezdődik a hazai úthálózat működtetésében: a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) közfeladatai – az úthasználati díjak beszedése és az ehhez kapcsolódó rendszer-üzemeltetés – a Magyar Közút Nonprofit Zrt. hatáskörébe kerülnek. A döntést a szerdán megjelent kormányhatározat írja elő, amely szerint a NÚSZ minden szükséges eszközt, vagyontárgyat és munkavállalót ingyenesen átad az egyesülő szervezet számára.

M3-as autópályaÉpítési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM)felújítás, beruházás, fejlesztés, projekt magyar közút
2026-tól a magyar úthálózat üzemeltetése és az útdíjszedés egy szervezethez kerül: a NÚSZ feladatait a Magyar Közút Nonprofit Zrt. veszi át / Fotó: Németh András Péter  / Szabad Föld

A fúzió elsődleges célja a hatékonyság növelése. Az átszervezés révén csökkennek a rendszerek fenntartására és fejlesztésére, valamint az útdíjbevételt csökkentő külső szolgáltatókra fordított költségek. 

Ezzel párhuzamosan a beszedett díjakból származó bevételek nagyobb része közvetlenül a hazai úthálózat fenntartását és fejlesztését szolgálja majd, anélkül, hogy az úthasználók terhei növekednének.

A kormány hangsúlyozza, hogy a változás nemcsak technikai jellegű, hanem stratégiai is: 2026-tól egy kézben történik az útdíjszedés, az útfenntartás és a kapcsolódó beruházások kezelése. Az intézkedés átláthatóbb működést, gyorsabb döntéshozatalt és hosszú távon takarékosabb üzemeltetést ígér a magyar közutak számára.

Az egyesülés révén a Magyar Közút Nonprofit Zrt. feladatai jelentősen bővülnek, miközben a közlekedés biztonsága és a hazai úthálózat állapota továbbra is kiemelt kormányzati prioritás marad. A változás azt is jelenti, hogy a közpénzek hatékonyabb felhasználásával több forrás juthat az utak karbantartására és fejlesztésére, támogatva a fenntartható közlekedést és a gazdasági mobilitást.

A Magyar Közút januártól veszi át a feladatokat

December 1-jétől az idei éves országos autópálya-matricát már csak a NÚSZ Zrt.-nél lehet megvásárolni, viszonteladóknál nem. A saját értékesítési csatornákon – ügyfélszolgálati irodákban és a nemzetiutdij.hu oldalon – azonban év végéig továbbra is elérhető a matrica, ami bizonyos feltételek mellett lehetővé teszi a pótdíjak kiváltását. Bartal Tamás, a NÚSZ elnök-vezérigazgatója kiemelte, hogy ezzel jelentős összegeket takaríthatnak meg azok az úthasználók, akik pótdíjat kaptak.

Az éves országos e-matrica népszerűsége folyamatosan nő:

  • 2025-re közel 713 ezer darabot vásároltak;
  • ami több mint 46,5 milliárd forint bevételt jelentett a költségvetésnek.

Az elmúlt évek tapasztalata szerint egyre kevesebb pótdíjat halmoznak fel azok, akik élnek a kiváltás lehetőségével, így a rendszer hatékonyan támogatja az úthasználókat és a hazai közúthálózat fenntartását.

