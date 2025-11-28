Stabil turizmus, óvatos optimizmus a piacokon, hitelminősítők a fókuszban – ez mozgatja a gazdaságot a hetekben

A hét több fontos KSH-jelentéssel indult, köztük a turisztikai szálláshelyek októberi adataival, amelyek ismét a hazai vendégkör erejét mutatták. A vendégéjszakák száma főként a belföldi turizmusnak köszönhetően bővült, a külföldi kereslet pedig stabil maradt – mindez óvatos optimizmusra ad okot a szektorban, amely a szezonon kívül is tartja magát. A tőkepiacon az MSCI negyedik negyedéves index-felülvizsgálata hozott megugró forgalmat: a BÉT-en minden blue chip papír átlag feletti aktivitást produkált.

Az eurózóna fogyasztói bizalma enyhén javult, bár még negatív tartományban van. A német kiskereskedelem viszont kellemes meglepetést hozott: 2,7 százalékos éves növekedéssel jóval meghaladta az elemzői várakozásokat, ami pozitív jel az ünnepi időszak előtt.

A Trendmutató legújabb epizódját itt tekintheti meg:

Demográfiai figyelmeztetés és óvatos optimizmus a stagnáló vállalati hangulat mögött

A hét másik fontos hazai adata a népmozgalmi statisztika volt. A természetes fogyás folytatódik: kevés a születés, a halálozások száma pedig nem csökken érdemben. A házasságkötések száma történelmi mélypont közelébe süllyedt. A munkaerőpiac jelenleg még elbírja a csökkenő aktív népességet, de a trend hosszabb távon komoly gazdasági kockázatot hordoz. A Mol rendkívüli közgyűlése is a héten zajlott, amely nem hozott érdemi árfolyam-reakciót – ez arra utal, hogy a piac nem számított stratégiai fordulatra.

Stabil munkaerőpiac, lassuló ipari árak

A friss munkaerőpiaci adatok szerint októberben 4 millió 674 ezren dolgoztak, a munkanélküliségi ráta pedig 4,4 százalék volt. Ez nemzetközi összevetésben továbbra is kedvező, még ha enyhe romlást is jelez az év elejéhez képest.

Az ipari termelői árak éves növekedése 1,8 százalékra lassult, havi alapon pedig 0,4 százalékos emelkedést mértek. A drágulást elsősorban az exportértékesítési árak húzták, miközben a belföldi árak enyhén csökkentek.

A hét csúcspontja: jön a Moody’s döntése

A hét leginkább várt eseménye a péntek esti Moody’s-országminősítés. A hazai piac azonban már napok óta arra számít, hogy nem történik drasztikus módosítás. Ennek megfelelően a kötvényhozamok alig mozdultak, a forint pedig a régiós devizákkal együtt szűk sávban mozgott – ez klasszikus kivárási hangulatot jelez.