Egyre növekszik a feszültség Győr és az Audi között – a közgyűlés kétségbeesetten igyekszik visszaszerezni az óriáscég bizalmát

Az Audi érdekeire való tekintet nélkül nyilvánosságra hozott Pintér Bence győri polgármester egy olyan szerződést, amelyet a német cég bizalmasan kötött meg, s ezzel súlyosan aláásta a város legnagyobb munkaadójának bizalmát a város iránt – írja a Mandiner céges forrásokra hivatkozva.
A dokumentum a 2010–2013 között megvalósuló, mintegy 250 milliárd eurós Audi-bővítés kapcsán tett vállalásokat rögzíti Győr önkormányzatának részéről.
A cikk szerint súlyosbítja a helyzetet, hogy a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalnak jogi aggályai is támadtak az Audi-szerződés nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban. Ezekről a kormányhivatal még júliusban tájékoztatta a polgármesteri hivatalt, ám az elítélő jogi állásfoglalást a polgármester azóta is titkolja.
A Mandiner birtokába jutott dokumentumból többek között az derül ki, hogy
Pintér Bence polgármester önkényesen, jogszabályi alátámasztás nélkül döntötte el, melyik a szerződés „közérdekű szakasza”,
és jogilag nem támasztotta alá azt sem, hogy a nyilvánosságra hozatalról a polgármester maga lenne jogosult dönteni a – kétharmados fideszes többségű – városi közgyűlés döntése és felhatalmazása nélkül.
A kormányhivatal határidőt is szab a közgyűlésnek a jogi állásfoglalás megtárgyalására és elfogadására, illetve jogi ellenvélemény megküldésére, amennyiben a közgyűlés nem értene egyet a kormányhivatal megállapításaival.
A közgyűlés honlapján látható, hogy a polgármester a kormányhivatal jogi állásfoglalásának visszautasítására vonatkozó előterjesztést nyújtott be a közel három hónapja titkolt dokumentumról nyújtott tájékoztatás mellett.
A cikk szerint valószínű, hogy Borsi Róbert fideszes kulturális tanácsnok témába vágó előterjesztését fogadja el majd a közgyűlés, amely az Audi megrengett bizalmának helyreállításáról szól.
Borsi azt javasolja rögzíteni, hogy a közgyűlés a bizalom visszaszerzése érdekében – az alacsony iparűzési adóval elégedetlen polgármesterrel ellentétben – kiáll az Audi-szerződés mellett, megállapítva, hogy az alacsony hipa „többletforrást hozott a városnak, elősegítette további beruházások érkezését, több ezer munkahely létrehozását”.
Borsi Róbert közölte, hogy az Audi-szerződés nyilvánosságra hozatala „minden jogszabályi adottságot, illetve a város gazdasági érdekeit teljes egészében figyelmen kívül hagyó, az Audival szemben ellenséges” lépés volt, és kinyilvánítja, hogy a város „mindent megtesz annak érdekében, hogy a jövőben hasonló hibák ne fordulhassanak elő”.
