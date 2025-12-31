Ursula von der Leyenék engedtek Romániának: óriási uniós összeget utaltak át nekik, a magyarok pénze is benne van – erre fogják költeni

Több mint 586 millió eurót utalt át Romániának a 2021–2027-es Közlekedési Program keretében a Kohéziós Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) forrásaiból az Európai Bizottság – jelentette be Alexandru Nazare pénzügyminiszter.

Több száz millió eurót utalt az Európai Bizottság Romániának / Fotó: Hans Lucas via AFP

A Maszol cikke szerint a kifizetés olyan nagy infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódik, amelyek eredetileg az országos helyreállítási programban (PNNR) szerepeltek. A kormány azonban idén szeptember és december között, az Európai Bizottsággal egyeztetve áthelyezte ezeket a projekteket a 2021–2027-es Közlekedési Programba, lehetővé téve az uniós források hatékonyabb felhasználását.

A román gazdaság erősítése a cél

Nazare hangsúlyozta: az átutalt összegek uniós támogatások, nem a román adófizetők befizetéseiből származnak, és közvetlenül a román gazdaságba áramlanak, elsősorban közlekedési infrastruktúra-fejlesztések, regionális beruházások és közszolgáltatások finanszírozására – részletezte az Agerpres.

A tárcavezető közölte azt is, hogy a pénzügyminisztérium vasárnap összesen 714 millió lejt utalt át több önkormányzatnak a PNRR-hez kapcsolódó, vissza nem térítendő támogatásokból finanszírozott helyi beruházások önrészének kifizetésére.

Elkezdtek hazaözönleni a románok is Nyugatról, már Bukarest is élhetőbb, mint London – és főleg biztonságosabb Egymillió román állampolgár távozott az Egyesült Királyságba munkát keresni, de már tömegesen jönnek haza, hogy elkerüljék a rossz közbiztonság okozta nehézségeket és a magas megélhetési költségeket. A román állampolgárok létszámára Nagy-Britanniában nincsen pontos adat, azonban teljesen érthető okokból költöznek évente negyvenezren haza Románia területére.

A bolgárok sem jártak rosszul

Hatalmas uniós támogatás érkezéséről számolhatott be hétfőn a három hete lemondott, de ideiglenesen még regnáló bolgár kormány. Az idegesség az euró bevezetése miatt ettől még nem szűnik meg, a keserű pirulát a hirtelen hatalmas pénzlöket azonban talán megédesíti. Január 1-jével érkezik az új pénz, és sok bolgár attól fél: nem beletesz a kosarába, hanem elvesz belőle.