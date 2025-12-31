Deviza
EUR/HUF384,91 -0,27% USD/HUF328,08 -0,16% GBP/HUF441,31 -0,26% CHF/HUF413,39 -0,37% PLN/HUF91,17 -0,24% RON/HUF75,55 -0,39% CZK/HUF15,9 -0,14% EUR/HUF384,91 -0,27% USD/HUF328,08 -0,16% GBP/HUF441,31 -0,26% CHF/HUF413,39 -0,37% PLN/HUF91,17 -0,24% RON/HUF75,55 -0,39% CZK/HUF15,9 -0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 031,79 +0,07% MTELEKOM1 792 -0,33% MOL2 940 -0,47% OTP35 100 +0,26% RICHTER9 865 -0,2% OPUS549 +1,67% ANY7 100 +1,14% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 +1,15% BUMIX10 022,5 +0,4% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 476,91 +0,73% BUX111 031,79 +0,07% MTELEKOM1 792 -0,33% MOL2 940 -0,47% OTP35 100 +0,26% RICHTER9 865 -0,2% OPUS549 +1,67% ANY7 100 +1,14% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 +1,15% BUMIX10 022,5 +0,4% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 476,91 +0,73%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Európai Unió
Románia
Von der Leyen

Ursula von der Leyenék engedtek Romániának: óriási uniós összeget utaltak át nekik, a magyarok pénze is benne van – erre fogják költeni

Az Európai Bizottság több száz millió eurót utalt át keleti szomszédunknak. A román pénzügyminiszter a kifizetés olyan nagy infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódik.
VG
2025.12.31, 07:54
Frissítve: 2025.12.31, 07:58

Több mint 586 millió eurót utalt át Romániának a 2021–2027-es Közlekedési Program keretében a Kohéziós Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) forrásaiból az Európai Bizottság – jelentette be Alexandru Nazare pénzügyminiszter.

BELGIUM-BRUSSELS-EU-COUNCIL-PRESS-CONFERENCE Von der Leyen Európai Unió román
Több száz millió eurót utalt az Európai Bizottság Romániának / Fotó: Hans Lucas via AFP

A Maszol cikke szerint a kifizetés olyan nagy infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódik, amelyek eredetileg az országos helyreállítási programban (PNNR) szerepeltek. A kormány azonban idén szeptember és december között, az Európai Bizottsággal egyeztetve áthelyezte ezeket a projekteket a 2021–2027-es Közlekedési Programba, lehetővé téve az uniós források hatékonyabb felhasználását.

A román gazdaság erősítése a cél

Nazare hangsúlyozta: az átutalt összegek uniós támogatások, nem a román adófizetők befizetéseiből származnak, és közvetlenül a román gazdaságba áramlanak, elsősorban közlekedési infrastruktúra-fejlesztések, regionális beruházások és közszolgáltatások finanszírozására – részletezte az Agerpres.

A tárcavezető közölte azt is, hogy a pénzügyminisztérium vasárnap összesen 714 millió lejt utalt át több önkormányzatnak a PNRR-hez kapcsolódó, vissza nem térítendő támogatásokból finanszírozott helyi beruházások önrészének kifizetésére.

Elkezdtek hazaözönleni a románok is Nyugatról, már Bukarest is élhetőbb, mint London – és főleg biztonságosabb

Egymillió román állampolgár távozott az Egyesült Királyságba munkát keresni, de már tömegesen jönnek haza, hogy elkerüljék a rossz közbiztonság okozta nehézségeket és a magas megélhetési költségeket. A román állampolgárok létszámára Nagy-Britanniában nincsen pontos adat, azonban teljesen érthető okokból költöznek évente negyvenezren haza Románia területére.

A bolgárok sem jártak rosszul

Hatalmas uniós támogatás érkezéséről számolhatott be hétfőn a három hete lemondott, de ideiglenesen még regnáló bolgár kormány. Az idegesség az euró bevezetése miatt ettől még nem szűnik meg, a keserű pirulát a hirtelen hatalmas pénzlöket azonban talán megédesíti. Január 1-jével érkezik az új pénz, és sok bolgár attól fél: nem beletesz a kosarába, hanem elvesz belőle.

A gördülékeny átállásban tulajdonképp senki se bízik, az embereket kényszerszabadságra küldik, a bankkártyás fizetést leállítják, a Bolgár Bankszövetség (BNB) pedig megerősítette, hogy az eurós kezdőkészlet, amelynek értéke 10,23 euró 20 leva értékben, gyakran 40 levás áron érhető el az online piactereken.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu