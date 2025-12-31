Óriási fordulat az év végén a tőzsdén: ez most jobb befektetés, mint az arany? Megpróbálták tönkre tenni, de nem sikerült – ők a nyertesek

Kedden újra hatalmas elánnal kezdett emelkedni az ezüst globális jegyzése. Kora délutánig a chicagói Comex árutőzsdén 8 százalékkal, egészen 76 dollárig lőtt ki az unciánkénti kurzus.

Rászámoltak az ezüstre hétfőn / Fotó: NurPhoto via AFP

Nem verték nagydobra, miért zuhan az ezüst jegyzése

A fordulat nem is lehetne élesebb, miután hétfőn még brutális esésben volt a piac, aminek meg is volt az oka, ám azt a legnevesebb nemzetközi gazdasági portálok nem igyekeztek nagydobra verni.

Még a Google AI-ügynöke is kerülgette az erre vonatkozó kérdésre adandó választ, mint macska a forró kását. Végül kibökte,

szerinte egyrészt mérséklődtek a geopolitikai kockázatok,

sikeresnek tűntek az orosz–ukrán háború lezárását célzó tárgyalások,

másfelől az év vége előtt realizálták brutális, éves szinten 170 százalékos profitjukat a befektetők.

Csakhogy a legfontosabb okot nem említette meg a mesterséges intelligencia, azaz azt, miként lehetséges, hogy az ezüst unciája 84 dolláros rekordjáról néhány órán belül egészen 71 dollár alá zuhant, és úgy tűnt, megállíthatatlan a szabadesés.

Csupán néhány kevésbé ismert szakmai portál írta meg részletesen, mi magyarázza a nagyjából 15,5 százalékos napon belüli lemorzsolódást. Ezek egyike a Financial Content című szaklap, amely részletesen ismerteti, hogy milyen megdöbbentő trükköket vetett be a Comex, illetve a tőzsdét üzemeltető CME Group a rali megfékezésére.

Szóval az történt, hogy december 26-án, karácsony másnapján, amikor a kisbefektetők még sok esetben az igazak álmát aludták, a Comex – amely egyébként a világ legnagyobb ezüstkereskedelmi platformja – közzétette, hogy a 2026. március 26-i lejáratú ezüst határidős ügyletek fedezeti követelményét december 29-től,azaz hétfőtől 25 ezer dollárra emeli kontraktusonként, ami 13,6 százalékos emelkedés a korábbi 22 ezer dolláros szinthez képest.

Annak a befektetőnek a pozícióit pedig, aki nem egészíti ki még hétfőn a tőzsdén elhelyezett készpénzfedezetét, azonnali hatállyal likvidálják.

Ez pedig már a második ilyen emelés volt kevesebb mint 14 nap alatt, ami gyakorlatilag megháromszorozta a kisbefektetők költségeit 2025 elejéhez mérten.