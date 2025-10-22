Rájár a rúd a repülőgyártás egykori királyára: újabb balesetet szenvedett el az egyik gépük – a légi katasztrófa elmaradt, de a befektetők nem fognak örülni

A United Airlines UA 1093-as járata október 16-án indult Denverből Los Angelesbe, s az út közepén drámai pillanatokat éltek át a fedélzeten. A Boeing 737 MAX 8-as típusú repülőgép mintegy 36 ezer láb, vagyis 10 900 méter magasan repült, amikor egy ismeretlen tárgy ütközött a pilótafülke egyik ablakkeretének – írta az AIRportal.

A United Airlines egyik Boeing 737 MAX 8-as gépe 11 ezer méteres magasságban valószínűleg egy meteorológiai ballonnal ütközött, de az incidens szerencsére nem járt áldozatokkal / Fotó: NurPhoto via AFP

A becsapódás következtében a pilótafülke többrétegű üvege részben szilánkosra tört, az apró üvegrészecskék pedig megsebesítették az egyik pilóta karját. Bár a sérülés nem volt súlyos, a személyzet azonnal elindította a kényszerleszállást, és Salt Lake Cityben megszakították az utat. A fedélzeten lévő utasokat a légitársaság egy másik géppel szállította tovább Los Angelesbe.

Az első jelentések még meteoritot vagy visszatérő űrszemetet sejtettek az ütközés mögött, ám napokkal később kiderült: valószínűleg egy meteorológiai ballon lehetett a baleset okozója.

Október 21-én a WindBorne Systems közölte, hogy az adataik szerint az egyik nagy magasságban repülő ballonjuk került a 737-es útjába.

A cég szerint ballonjaik mindössze 1,1 kilogrammosak a felszálláskor, megfelelnek az amerikai (FAA) és nemzetközi (ICAO) előírásoknak, és a repülés során még könnyebbé is válnak. Hozzátették: minden indításról előre értesítik a hatóságokat, és úgynevezett NOTAM (Notice to Airmen) figyelmeztetést is kiadnak a pilóták számára.

Mindezek ellenére a WindBorne Systems bejelentette, hogy módosítja eszközeit és szoftvereit, hogy hasonló ütközés ne fordulhasson elő. Ennek részeként a ballonok a jövőben kevesebb időt töltenek majd a 30–40 ezer láb közötti magasságon – ez az a zóna, ahol a legtöbb utasszállító repül.

Tovább folytatódik a Boeing balszerencséje

Az esetet az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Bizottság (NTSB) és a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) is vizsgálja. Egyelőre nem világos, hogy pontosan hogyan kerülhetett az eszköz a gép közelébe, és miért nem jelezte a repülésirányítás a lehetséges veszélyt.

Az azonban szembetűnő, hogy ismét egy Boeing-gépről van szó, amelyek a közelmúltban súlyos baleseteket szenvedtek. Az utóbbi években Indiától kezdve az Egyesült Államokon át egészen Kínáig több légi katasztrófa is történt, amelyek közül több halálos áldozatokat is követelt.