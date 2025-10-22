Rájár a rúd a repülőgyártás egykori királyára: újabb balesetet szenvedett el az egyik gépük – a légi katasztrófa elmaradt, de a befektetők nem fognak örülni
A United Airlines UA 1093-as járata október 16-án indult Denverből Los Angelesbe, s az út közepén drámai pillanatokat éltek át a fedélzeten. A Boeing 737 MAX 8-as típusú repülőgép mintegy 36 ezer láb, vagyis 10 900 méter magasan repült, amikor egy ismeretlen tárgy ütközött a pilótafülke egyik ablakkeretének – írta az AIRportal.
A becsapódás következtében a pilótafülke többrétegű üvege részben szilánkosra tört, az apró üvegrészecskék pedig megsebesítették az egyik pilóta karját. Bár a sérülés nem volt súlyos, a személyzet azonnal elindította a kényszerleszállást, és Salt Lake Cityben megszakították az utat. A fedélzeten lévő utasokat a légitársaság egy másik géppel szállította tovább Los Angelesbe.
Az első jelentések még meteoritot vagy visszatérő űrszemetet sejtettek az ütközés mögött, ám napokkal később kiderült: valószínűleg egy meteorológiai ballon lehetett a baleset okozója.
Október 21-én a WindBorne Systems közölte, hogy az adataik szerint az egyik nagy magasságban repülő ballonjuk került a 737-es útjába.
A cég szerint ballonjaik mindössze 1,1 kilogrammosak a felszálláskor, megfelelnek az amerikai (FAA) és nemzetközi (ICAO) előírásoknak, és a repülés során még könnyebbé is válnak. Hozzátették: minden indításról előre értesítik a hatóságokat, és úgynevezett NOTAM (Notice to Airmen) figyelmeztetést is kiadnak a pilóták számára.
Mindezek ellenére a WindBorne Systems bejelentette, hogy módosítja eszközeit és szoftvereit, hogy hasonló ütközés ne fordulhasson elő. Ennek részeként a ballonok a jövőben kevesebb időt töltenek majd a 30–40 ezer láb közötti magasságon – ez az a zóna, ahol a legtöbb utasszállító repül.
Tovább folytatódik a Boeing balszerencséje
Az esetet az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Bizottság (NTSB) és a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) is vizsgálja. Egyelőre nem világos, hogy pontosan hogyan kerülhetett az eszköz a gép közelébe, és miért nem jelezte a repülésirányítás a lehetséges veszélyt.
Az azonban szembetűnő, hogy ismét egy Boeing-gépről van szó, amelyek a közelmúltban súlyos baleseteket szenvedtek. Az utóbbi években Indiától kezdve az Egyesült Államokon át egészen Kínáig több légi katasztrófa is történt, amelyek közül több halálos áldozatokat is követelt.
Ezek az incidensek egyre nagyobb nyomást helyeznek a repülőgépgyártóra, amely nemrég elvesztette a trónját a szektor élén – az Airbus javára –, mivel a befektetői és megrendelői bizalom is folyamatosan csökken.
Elképesztő balesetet szenvedett egy Boeing, autóval ütközött a gép – többen meghaltak
Teherszállító gép ütközött egy autóval a hongkongi repülőgépen. A Boeing eddig ismeretlen okokból letért a kifutópályáról. A balesetben a repülőtéri biztonsági szolgálat két tagja életét vesztette.