Deviza
EUR/HUF389.11 -0.04% USD/HUF335.35 +0.34% GBP/HUF448.23 +0.04% CHF/HUF421.41 -0.08% PLN/HUF91.78 -0.1% RON/HUF76.57 +0.11% CZK/HUF16.01 -0.06% EUR/HUF389.11 -0.04% USD/HUF335.35 +0.34% GBP/HUF448.23 +0.04% CHF/HUF421.41 -0.08% PLN/HUF91.78 -0.1% RON/HUF76.57 +0.11% CZK/HUF16.01 -0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,424.15 -0.35% MTELEKOM1,760 -0.68% MOL2,738 -1.16% OTP30,820 +0.55% RICHTER10,310 -0.39% OPUS545 0% ANY7,180 +0.28% AUTOWALLIS162 +1.25% WABERERS4,990 -0.2% BUMIX9,861.09 -1.53% CETOP3,565.05 +0.01% CETOP NTR2,228.74 +0.01% BUX103,424.15 -0.35% MTELEKOM1,760 -0.68% MOL2,738 -1.16% OTP30,820 +0.55% RICHTER10,310 -0.39% OPUS545 0% ANY7,180 +0.28% AUTOWALLIS162 +1.25% WABERERS4,990 -0.2% BUMIX9,861.09 -1.53% CETOP3,565.05 +0.01% CETOP NTR2,228.74 +0.01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
A321neo
Airbus
Egyesült Államok
vámháború
Kína
Tiencsin
Boeing

Fittyet hány a vámháborúra a világ legnagyobb repülőgépgyártója: az USA után most Kínában nyit új gyárat – esélyt sem hagy a Boeingnek a visszatérésre

A gyártó célja, hogy 2027-re rekordmennyiségű A320-ast szállítson. Az Airbus új összeszerelő sorokat nyitott Tiencsinben és Mobile-ban, így a világ két legnagyobb légi közlekedési piacán erősíti pozícióját.
VG
2025.10.21, 21:56

Az Airbus október közepén hivatalosan is megnyitotta második összeszerelő üzemét a Pekinghez közeli Tiencsinben, ezzel megduplázva kínai gyártókapacitását a legnépszerűbb A320neo típuscsaládban, nem sokkal azután, hogy egy hasonló bővítést hajtott végre az Egyesült Államokban is. A világ legnagyobb repülőgépgyártója fittyet hány a vámháborúra, s abban bízik, hogy a két nagyhatalom között egyensúlyozva kőbe vési a pozícióját a Boeinggel szemben.

Lishui Airport in Zhejiang Province First Civil Aviation Test Flight airbus
Az új tiencsini üzemmel az Airbus tovább növeli gyártókapacitását és jelenlétét az ázsiai piacon, miközben a Boeing továbbra is lemaradásban van / Fotó: NurPhoto via AFP

Az új gyártósor a vállalat 2008-ban átadott első tiencsini üzemének bővítése, amely eddig több mint 700 keskeny törzsű repülőgépet adott át.

A fejlesztés része annak a globális tervnek, amely szerint az Airbus 2027-re havi 75 A320-as gyártására készül világszerte. 

Guillaume Faury vezérigazgató „a kínai légi közlekedés jövőjébe vetett bizalom voksának” nevezte a bővítést, amely egyúttal a cég 40 éves kínai jelenlétét is ünnepli.

A Tiencsin Szabadkereskedelmi Zóna területén működő új üzem korszerű automatizált rendszereket és fenntartható gyártási folyamatokat alkalmaz. A Reuters értesülései alapján az Airbus beszállítói láncának mintegy 40 százaléka már most helyi forrásokra épül, ami csökkenti a szállítási költségeket és a környezeti terhelést.

A bővítés gazdasági hatása is jelentős: több száz új, magasan képzett munkahely jön létre, és a régióban további ipari beruházásokat ösztönözhet. Kína az Airbus legnagyobb nemzeti piaca, ahol több mint 2200 Airbus-gép repül, és az új üzemmel a gyártó várhatóan évi mintegy 20 repülőgépet állíthat elő csak Tiencsinben.

Az Airbus a légi közlekedés élén akar maradni

Az európai óriás a lépéssel tovább erősíti pozícióját a Boeinggel szemben, amelynek MAX-sorozata továbbra is termelési nehézségekkel küzd.

Az első, új gyártósoron készült A321neo várhatóan 2026 elején kerül majd egy kínai légitársasághoz – ezzel új fejezetet nyitva az „Európában tervezett, Kínában épített” repülőgépek korszakában.

Vége a több évtizedes dominanciának: trónfosztás a keskeny törzsűek versenyében – új királyt koronáztak a Boeing után

A keskeny törzsű utasszállítók versenyében is átadni kényszerült az elsőséget a Boeing, miután hétfőn leszállították szaúdi megrendelőjének az Airbus A320-as család legújabb példányát. A Boeing csak magára vethet, hogy két évtizedes dominanciáját elpackázta.

 

 

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
777 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu