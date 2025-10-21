Fittyet hány a vámháborúra a világ legnagyobb repülőgépgyártója: az USA után most Kínában nyit új gyárat – esélyt sem hagy a Boeingnek a visszatérésre

Az Airbus október közepén hivatalosan is megnyitotta második összeszerelő üzemét a Pekinghez közeli Tiencsinben, ezzel megduplázva kínai gyártókapacitását a legnépszerűbb A320neo típuscsaládban, nem sokkal azután, hogy egy hasonló bővítést hajtott végre az Egyesült Államokban is. A világ legnagyobb repülőgépgyártója fittyet hány a vámháborúra, s abban bízik, hogy a két nagyhatalom között egyensúlyozva kőbe vési a pozícióját a Boeinggel szemben.

Az új tiencsini üzemmel az Airbus tovább növeli gyártókapacitását és jelenlétét az ázsiai piacon, miközben a Boeing továbbra is lemaradásban van / Fotó: NurPhoto via AFP

Az új gyártósor a vállalat 2008-ban átadott első tiencsini üzemének bővítése, amely eddig több mint 700 keskeny törzsű repülőgépet adott át.

A fejlesztés része annak a globális tervnek, amely szerint az Airbus 2027-re havi 75 A320-as gyártására készül világszerte.

Guillaume Faury vezérigazgató „a kínai légi közlekedés jövőjébe vetett bizalom voksának” nevezte a bővítést, amely egyúttal a cég 40 éves kínai jelenlétét is ünnepli.

A Tiencsin Szabadkereskedelmi Zóna területén működő új üzem korszerű automatizált rendszereket és fenntartható gyártási folyamatokat alkalmaz. A Reuters értesülései alapján az Airbus beszállítói láncának mintegy 40 százaléka már most helyi forrásokra épül, ami csökkenti a szállítási költségeket és a környezeti terhelést.

A bővítés gazdasági hatása is jelentős: több száz új, magasan képzett munkahely jön létre, és a régióban további ipari beruházásokat ösztönözhet. Kína az Airbus legnagyobb nemzeti piaca, ahol több mint 2200 Airbus-gép repül, és az új üzemmel a gyártó várhatóan évi mintegy 20 repülőgépet állíthat elő csak Tiencsinben.

Az Airbus a légi közlekedés élén akar maradni

Az európai óriás a lépéssel tovább erősíti pozícióját a Boeinggel szemben, amelynek MAX-sorozata továbbra is termelési nehézségekkel küzd.

Az első, új gyártósoron készült A321neo várhatóan 2026 elején kerül majd egy kínai légitársasághoz – ezzel új fejezetet nyitva az „Európában tervezett, Kínában épített” repülőgépek korszakában.