Elképesztő balesetet szenvedett egy Boeing, autóval ütközött a gép – többen meghaltak
Újabb furcsa balesetet szenvedett egy Boeing-repülőgép. A hongkongi repülőtéren, helyi idő szerint hétfőn kora reggel egy dubaji teherszállító repülőgép leszálláskor letért a kifutópályáról, ütközött a repülőtéri biztonsági szolgálat járőrkocsijával, és a tengerbe lökte azt. A város repülőtérének üzemeltetője szerint a Boeing 747-es repülőgép által okozott baleset az elmúlt 25 éve legsúlyosabbja a városban.
A járőrautóban ketten ültek a baleset idején, mindketten a repülőtéri biztonsági szolgálat tagjai voltak. Már nem lélegeztek, amikor a vízből kimentették őket, egyikük a helyszínen, a másik pedig később a kórházban vesztette életét – közölte Steven Yiu, a Hongkongi Repülőtéri Hatóság repülőtéri műveletekért felelős ügyvezető igazgatója. A teherszállító gép fedélzeten tartózkodó négyfős személyzet mindegyik tagja épségben megúszta a balesetet.
A világ legforgalmasabb teherszállító repülőterén történt balesetben egy török teherszállító, az ACT Airlines által az Emirates nevében üzemeltetett repülőgép volt érintett, ezt a dubaji székhelyű légitársaság közleményében tudatta.
Nem tudni, mi okozta a Boeing balesetét
A hatóságok még vizsgálják a baleset pontos okát, a vizsgálat kiterjed az időjárási körülményekre, a kifutópálya állapotára, a repülőgépre és a személyzetre is. A hírről beszámoló Reuters által áttekintett, a LiveATC.net oldalon elérhető légiforgalmi irányítási adatok alapján a teherszállító repülőgép pilótája megerősítette, hogy a 07L kifutópályán kíván leszállni, ahol a baleset történt, de semmilyen műszaki problémát nem jelzett.
A hongkongi légiközlekedési balesetek kivizsgálásával foglalkozó hatóság vezető baleseti és biztonsági nyomozója megerősítette, hogy a légiforgalmi irányítás a repülőgépet az északi kifutópályára irányította, de hozzátette, hogy nem kaptunk semmilyen segélykérő üzenetet a pilótától.
A biztonsági járőrkocsi a kifutópálya kerítésén kívüli úton járőrözött az északi kifutópálya mentén. Az autó a szokásos útvonalán haladt, arról nem tért le, és biztosan nem érintette a kifutópályára. A repülőgép a kifutópályára való leszállás után hirtelen balra kanyarodott, majd elütötte az autót.
A repülőtér északi kifutópályáját lezárták a baleset miatt. Az üzemeltető kiemelte, hogy a déli és a középső kifutópályák továbbra is üzemelnek, így más hétfői járatokat nem érint az incidens, járattörlésre nem volt szükség.
FlightRadar24 repüléskövető szolgáltatás adatai szerint a balesetet szenvedett repülőgép 32 éves volt, és korábban utasszállítóként szolgált, mielőtt átalakították teherszállító géppé.
