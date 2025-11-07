Deviza
Griff Collection
kiárusítás

Csődöt jelent a legendás magyar ruhabolt? Végkiárusítást hirdettek, sejtelmes választ adott a cég

Végkiárusítást tartanak a Griff Collection budapesti boltjában, egy közösségi médiás bejegyzés szerint lehet, hogy csődbe jutott a legendás magyar ruházati kereskedő. A Griff márkanév alatt 2017 óta online kereskedést is végző cég az egyik legrégebbi, 1986-ban alapított magyar ruházati kereskedelmi vállalat. A ruházati kereskedelem leállítása ugyanakkor nem feltétlen jelent teljes vállalati csődöt.
VG
2025.11.07, 17:08
Frissítve: 2025.11.07, 17:14

A Griff Collection az egyik legrégebb óta – alapítási éve 1986 –, 100 százalékban magyar tulajdonú multibrandszisztéma szerint működő divatcég. A vállalat még Griff Gentlemen’s néven indult, első üzletük egy Visegrádi utcai kicsiny garázsban kialakított farmerbolt volt. A gyorsan növekvő vállalat évtizedeken át a magyar ruházati piac fontos szereplője volt, most viszont utolsóként megmaradt fizikai boltjukat is bezárják – írja az Origo.

A Griff korábban alkalmi, elegáns férfi ruházati termékeiről vált ismertté, most viszont utolsó fizikai boltját is bezárja (illusztráció)
A Griff korábban alkalmi, elegáns férfi ruházati termékeiről vált ismertté, most viszont utolsó fizikai boltját is bezárja / Fotó: Unsplash (illusztráció)

Griff: kiárusítás biztosan zajlik a budapesti áruházban

A lap szerint az imént megfogalmazottakra egy online közösségi felületen megjelent bejegyzésből lehet következtetni, melyet ugyan magánszemély jegyez, de vélhetően az „StOlivia” nevű felhasználó a vállalat tulajdonosaihoz kötődő személy (a rövidítés alighanem a vezetéknévre utal, mely egyezik a vállalat mögött álló család nevével). 

A posztoló a Griff Collection helyzetére a „csőd” kifejezéssel utal a posztoló, és azt jelzi, hogy „eljött a végkiárusítás ideje”, ezért az Origo megkereste a vállalatot kérdéseivel. Nem világos ugyanis, hogy a cég csak fizikai boltját zárja be, vagy emellett online ruhakereskedelmét is megszünteti.

A cégnél elmondták: valóban zajlik egy „kiárusítás” a budapesti, Nyugati tér 7. szám alatt található épület földszintjén (az épületben egyébként szintén a vállalathoz tartozó hotel üzemel), de csődöt nem említettek. 

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

A cég weboldala szerint a Griff korábban férfi alkalmi ruházatot árult, ami mellett kiemelt szerepet töltött be magyar sportesemények és sportolók támogatásában is. 1992-ben a barcelonai olimpián a magyar csapat formaruháját a Griff Gentlemen’s készítette el, valamint 1996-ban az atlantai olimpián ismét ők öltöztethették a magyar olimpiai válogatottat. 2007-ben újjászületett a márka Griff Collection néven. Új arculattal jelentkeztek, és a saját termékvonal mellett megjelentek a világmárkák is az üzletekben, és több nagy bevásárlóközpontban is üzletet nyitottak. Ezek közül most már csak a Nyugati téren működő üzlet maradt meg.

