Kavosz
Széchenyi Kártya Program
Végh Richárd

Váratlan vezetőváltás történt a Kavosz élén – a budapesti tőzsdéről érkezik az új vezérigazgató

A Széchenyi Kártya Program fejlesztését, a hazai vállalkozások finanszírozási lehetőségeinek bővítését várják el a Kavosz új vezetőjétől.
VG
2025.11.03, 09:05
Frissítve: 2025.11.03, 09:37

A Kavosz vezérigazgatói pozícióját november 3-tól Végh Richárd tölti be – közölte hétfőn a cég.

Kavosz KRISÁN László; SZABÓ Balázs; SZABADOS Richárd
Krisán Lászlót (balról a második) váltja Végh Richárd a Kavosz élén/ Fotó: Soós Lajos / MTI

A kinevezéssel a társaság célja, hogy a Széchenyi Kártya Program további fejlesztését, a hazai vállalkozások finanszírozási lehetőségeinek bővítését és a digitalizáció erősítését új szemlélettel valósítsa meg. 

Az új vezető a társaság operatív irányításáért, valamint a Széchenyi Kártya Program stratégiai fejlesztéséért felel majd. Feladata lesz a vállalat működésének további digitalizálása, a pénzügyi szolgáltatói együttműködések bővítése, valamint a program ismertségének és elérhetőségének növelése. 

„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy betölthetem a Kavosz Zrt. vezérigazgatói pozícióját. A társaság több mint húsz éve szolgálja a magyar vállalkozásokat. Célom, hogy ezt a küldetést 21. századi eszközökkel, modern szervezeti működéssel és még inkább vállalkozóbarát szemlélettel erősítsük tovább” – fogalmazott Végh Richárd a Kavosz Zrt. új vezérigazgatója. 

Végh Richárd több mint húszéves tapasztalattal rendelkezik a hazai pénzügyi és vállalati szektorban. Pályafutását a Budapesti Értéktőzsdénél kezdte közgazdasági elemzőként, majd igazgatóként folytatta munkáját. Ezt követően a Magyar Nemzeti Bank Tőkepiaci és Piacfelügyeleti Igazgatóságát vezette. Majd ismét a Budapesti Értéktőzsdéhez csatlakozott, ezúttal vezérigazgatóként, és közel tíz évig vezette a társaságot. 

Végh Richárd a Kavosz Zrt. új vezérigazgatója
Végh Richárd a Kavosz Zrt. új vezérigazgatója / Fotó: Kavosz

Nevéhez fűződik a hazai középvállalatokra fókuszáló tőzsdei stratégia kialakítása 2016-ban, melynek eredményeképpen negyven új cég jelent meg a tőzsdén, majd 2023-ban a BÉT maga is tőzsdére lépett. 2025 májusától a Magyar Nemzeti Bank kiemelt elnöki tanácsadójaként dolgozott. 

Szakmai munkásságát a fenntarthatóság iránti elkötelezettség is jellemzi: a Magyar Közgazdasági Társaság Fenntarthatósági Szakosztályának elnökeként aktív szerepet vállal a gazdaság és a környezeti felelősségvállalás kapcsolatának erősítésében. 

Az új vezérigazgatóval a Kavosz továbbra is elkötelezetten dolgozik majd azon, hogy a hazai vállalkozások kiszámítható, szakmailag megalapozott és hatékony támogatáshoz jussanak. A szervezet új fejlesztési terveken és korszerű termékötleteken dolgozik annak érdekében, hogy a finanszírozási eszköztár a jövőben is képes legyen alkalmazkodni a gyorsan változó gazdasági környezethez. A Kavosz tulajdonosaival – az MKIK-val és a VOSZ-szal – valamint pénzügyi partnereivel szoros kapcsolatot ápol.

