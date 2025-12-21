Magyar autógyárak: áttörés történt, a legmagasabb fokozatba kapcsoltak – egyenesen az elitbe lövi az országot a BMW-Mercedes-BYD-trió
A legnagyobb 2025-ös magyarországi autóipari beruházások közé tartozik a BMW debreceni gyárának átadása, a Mercedes-Benz kecskeméti bővítése, a BYD szegedi autógyárának építése, valamint a CATL ugyancsak a cívisvárosban létesített akkumulátorgyára, a Magna vecsési üzemének megnyitása és az Alpine kapacitásbővítése Biatorbágyon, amelyek mind a hazai elektromos és high-tech járműipar fejlődését szolgálják, új munkahelyeket teremtve és erősítve Magyarország nemzetközi pozícióját a zöld átállásban – összegez az Origo.
Autóipari beruházások: a BMW Debrecenben
Szeptemberben Debrecenben átadták a több mint 820 milliárd forintos beruházás eredményeként megvalósult BMW gyárat, amelynek kapacitása éves szinten mintegy 150 ezer autó lesz. Innen kerülnek ki az iX3-as modellek, amelyekre olyan erős a kereslet, hogy az eredeti ütemterveknél gyorsabban kell felfuttatni a termelést.
Az üzem Európa egyik legmodernebb gyára, és a BMW iFactory koncepciójának mintapéldája. Külön kiemelendő a mesterséges intelligencia használata: AI értékeli ki az egyes munkafolyamatokat. Ráadásul a BMW Group 32 üzeme közül elsőként a debreceni gyár működik kizárólag megújuló energiaforrásból származó árammal.
Az üzem kapacitását és az autóipar tipikus értékláncarányait figyelembe véve az itt előállított hozzáadott érték elérheti az évi 650–700 milliárd forintot.
Ha pedig ehhez a multiplikátorhatást is hozzávesszük (vagyis a pozitív hatásokat a beszállítók, a logisztika, az éttermek, a lakáskiadók vagy a helyi fodrászok szintjén), azzal elérheti a magyar GDP 1-1,5 százalékát is.
A Mercedes-Benz Kecskeméten
A Mercedes nagyjából másfél évtizeddel ezelőtt döntött úgy, hogy hazánkban gyárat épít, és az elmúlt időszakban az akkorihoz hasonló nagyságrendű fejlesztés zajlott Kecskeméten. A vállalat több mint egymilliárd eurós bővítés mellett döntött, ami mintegy 400 hektárra növelte a gyár területét.
Az idei év elején megkezdődött az új prémium gyártóüzem építése, májustól megindult a 23 ezer négyzetméteres présüzem termelése, és elkezdték az akkumulátor-összeszerelő üzem gépeinek telepítését.
A teljes második ütem
- új gyártósorok,
- akkumulátorüzem
2026-tól indul, az új modellek gyártására felkészülve. Két, új platformra épülő modellcsalád gyártását hozza Magyarországra a Mercedes. A tervek szerint a jövő év elején kezdődik meg az új MMA-platformra (Mercedes-Benz Modular Architecture) épülő modellek gyártása, majd szintén jövőre, indulhat az MB.EA-platform (Mercedes-Benz Electric Architecture) tisztán elektromos modelljeinek gyártása.
Ezzel Kecskemét fontos fellegvára lesz a német vállalat elektromobilitási stratégiájának, és a Mercedes magyarországi gyártókapacitása a duplájára nő, így Kecskeméten 400 ezer autó gördül majd le a gyártósorokról évente.
A kecskeméti Mercedes-Benz-gyár tavaly 146 ezer járművet gyártott, és az év második felében legördült a gyártósorról a kétmilliomodik autó, amely egy tisztán elektromos hajtású EQB volt.
A Mercedes új kecskeméti gyárának termelésbe állása elhozza azt is, hogy Magyarországon rövidesen évente egymillió autót fognak gyártani, amire csak öt európai ország képes, tehát egy elitklubba lép be autóipar szempontjából Magyarország.
A BYD Szegeden
A kínai BYD első európai gyárának felépítése Magyarországon, stratégiai fontosságú a villanyautó-gyártásban. Hiszen ezzel az első olyan kínai autógyártó lesz, amely teljes gyártási kapacitással rendelkezik kontinensünkön, ami az európai piacra lépésének fontos mérföldköve, ugyanakkor kontinensünk teljes elektromobilitási szektorára is hatással lehet.
A BYD szegedi beruházásának költsége mintegy 2 ezermilliárd forint, amivel a valaha volt egyik legnagyobb ilyen fejlesztés Magyarországon.
A magyarországi autóipari beruházásokról készült cikket teljes egészében itt olvashatja el.