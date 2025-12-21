Deviza
Karácsonyi repülőutak: kezdődnek az év végi sztrájkok Európában, a Ryanair és az easyJet járatait is érintik – káoszra kell készülni

Az ünnepi csúcsidőszakra időzített munkabeszüntetések miatt több európai országban is fennakadásokra kell készülni a légi közlekedésben. Decemberben brit és spanyol repülőtereken is sztrájkok lassíthatják a check-int, a poggyászkezelést és a járatok menetrendjét, ami komoly kellemetlenségeket okozhat a karácsonyi utazóknak. A repülőtéri dolgozók sztrájkokkal tiltakoznak az alacsony béreket fizető munkáltatók szerintük „Grincs-szerű viselkedése” ellen.
Németh Anita
2025.12.21, 18:56

A légi iparban megszokottá vált, hogy a sztrájkokat az utazási csúcsidőszakokra időzítik. A dolgozók így tudják ugyanis a legnagyobb nyomást gyakorolni a munkáltatóikra. Nincs ez másképp az idei év végi ünnepi szezonban sem.

Berlin Brandenburg Airport BER sztrájk
Jönnek az év végi sztrájkok Európában / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Egyes munkabeszüntetéseket hónapokkal előre bejelentenek, míg másokat csak napokkal vagy akár órákkal az akció előtt hirdetnek meg. Az utazási káosz elkerülése érdekében érdemes indulás előtt tájékozódni.

Az Euronews az Európában decemberben várható vasúti és repülőtéri sztrájkokról közé tett összefoglalója alapján az utazók több országban is közlekedési káoszra készülhetnek.

Egyesült Királyság: karácsonyi sztrájkok fenyegetik a londoni repülőtereket

December 19–22. és 26–29. között az easyJet földi kiszolgáló személyzete sztrájkol a londoni Luton repülőtéren, ami késéseket okozhat a check-in és a poggyászkezelés során.

A londoni Heathrow repülőtér is karácsonyi utazási káoszra készül: december 22–24. és 26-án a Scandinavian Airlines Services (SAS) légiutas-kísérői lépnek sztrájkba. Emiatt különösen a légitársaság fő csomópontjai – Koppenhága, Stockholm és Oslo – felé közlekedő járatok érintettek lehetnek.

A dolgozók az alacsony bérek ellen tiltakoznak, amelyek a Unite szakszervezet szerint arra kényszerítik őket, hogy az egyébként drága skandináv célállomásokon élelmiszerbankokra szoruljanak.

Ez valódi Grincs-szerű viselkedés a SAS részéről: kihasználja a dolgozók jóindulatát, és most már ő lesz a felelős a törölt karácsonyi járatokért

– mondta Callum Rochford, a Unite regionális tisztviselője.

Spanyolország: folytatódó poggyászkezelői sztrájkok okoznak késéseket

A Ryanair spanyolországi földi kiszolgáló partnere, az Azul Handling dolgozói nyár óta heti rendszerességgel sztrájkolnak a munkakörülmények, a bónuszok és a munkahelyi biztonság miatt.

December 31-ig a munkabeszüntetések szerdánként, péntekenként, szombatonként és vasárnaponként zajlanak 5–9 óra, 12–15 óra és 21 óra–éjfél között.

A Ryanair utasai emiatt hosszabb várakozásra és késésekre számíthatnak a check-in és a poggyászfelvétel során az alábbi repülőtereken: Alicante, Barcelona–El Prat, Girona, Ibiza, Lanzarote, Madrid–Barajas, Málaga, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Sevilla, Tenerife South és Valencia.

