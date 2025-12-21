Friss rangsor: ezekben az országokban a legjobb most élni, nagy meglepetés, melyik az első – fotógaléria
Külföldre költözni akár nyugdíjasként, akár aktív életkorban, az addigi életünket megváltoztató döntés. Ezt próbálja megkönnyíteni az International Living, amely az idén immár 35. alkalommal készítette el a friss ranglistáját arról, hogy melyek a világ legélhetőbb országai. Nevével ellentétben a Global Retirement Index nemcsak a nyugdíjasoknak szól, hanem a többi korosztály számára is rengeteg támpontot ad ahhoz, hogy megtalálják azt a helyet, amely számukra a legjobb életmódot és a legmegfelelőbb életkörülményeket kínálja – írta meg az Origo.
Mit kínálnak a világ legélhetőbb országai?
Az országokat többek között
- a megélhetési költségek,
- a vízumszabályok,
- az egészségügyi ellátás színvonala és elérhetősége,
- a lakhatási költségek,
- az éghajlati adottságok
alapján állítják rangsorba.
Emellett az egyes helyeken élő expatok beszámolóit is figyelembe veszik, akik közvetlen tapasztalatokkal rendelkeznek a helyi árakról vagy az ott élők mentalitásáról.
Annyit elöljáróban elárulhatunk, hogy jelenleg a világ legélhetőbb helyének egy olyan ország számít, amely körülbelül tizenöt évvel ezelőtt a gazdasági csőd szélén tántorgott, és csak egy átfogó mentőcsomaggal sikerült elkerülnie a teljes összeomlást. Az azóta eltelt időszakban mind a gazdasági, mind a politikai helyzet stabilizálódott ebben az államban.
Továbbá az első tízben öt európai – zömmel dél-európai – ország szerepel.
