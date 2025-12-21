Deviza
EUR/HUF387 +0,04% USD/HUF330,36 +0,03% GBP/HUF441,89 0% CHF/HUF415,63 +0,12% PLN/HUF92 +0,04% RON/HUF76,2 +0,02% CZK/HUF15,91 +0,06% EUR/HUF387 +0,04% USD/HUF330,36 +0,03% GBP/HUF441,89 0% CHF/HUF415,63 +0,12% PLN/HUF92 +0,04% RON/HUF76,2 +0,02% CZK/HUF15,91 +0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Juventus
felvásárlás
futballklubok
kriptocég
olasz
tulajdonos

A szemünk láttára vásárolhatják fel a világ egyik legnagyobb futballcsapatát: őrült összeget kellene fizetni érte – ő lehet az új tulajdonos, de még nincs alku

Nagy értéket képvisel a márka, egyelőre nem is tudják megkaparintani. Hiába van gödörben a klub, a világ tíz legnagyobbja között stabilan őrzi a helyét az olasz Juventus.
Andor Attila
2025.12.21, 21:00

Sport, kriptomilliárdosok, ipari dinasztiák, különleges szavazati jogok és olasz politika – sok minden mozgatja a Juventus-körüli szálakat. Egy azonban biztos: még a 2023–24-es szezon mélypontján is a Juventus bevétele 356 millió euró volt, ami a Deloitte globális futballklub-rangsorában a 16. helyre helyezte. Ez jól mutatja a klub értékét, elismertségét. 

Juventus: egyelőre beletört a Tether bicskája, nem tudta megvenni / Fotó: MARCO BERTORELLO

A Tether, a legnagyobb stablecoin-kibocsátó, 1,1 milliárd eurós készpénzes ajánlatot tett a 36-szoros olasz bajnok megvásárlására, amiben már rendelkezik 11,5 százalékos részesedéssel – ugyanakkor a maradék tetemes, csaknem 90 százalék megkaparintásához meg kell nyernie az Agnelli családot, amely ismert a Fiat autógyártó alapításában játszott szerepéről.

Az Agnellik több mint 100 éve irányítják a Juventust. Jelen pillanatban az Exor, a holdingtársaságuk ragaszkodik ahhoz, hogy a csapat nem eladó. Jó okai vannak annak, hogy a családi örökös, John Elkann, aki az Exort vezeti, elutasítsa a Tether jelenlegi ajánlatát. 

A vállalata már most politikai támadások kereszttüzében áll amiatt, hogy megpróbálja eladni híres helyi újságjait, egy másik nemzeti bajnok eladása egy 11 éves, Salvadorban székelő kriptocégnek további politikai kockázatokat hozhat,

Ám a legfontosabb ellenérv, hogy a Tether ajánlata egyszerűen alacsony. 

A globálisan elismert futballklubok ritka javak, és az árak az utóbbi időben meredeken emelkednek. Érdemes felidézni, hogy egy magántőke-cég, az Apollo 2,5 milliárd eurós értékelés mellett tudott részesedést vásárolni az Atletico Madridba. Ha ebből a logikából indulunk ki, 

a Juventus legalább 2,1 milliárd eurót érhetne, de ha hosszú távú átlagokat nézzük, akkor karcolhatja a 3 milliárd eurót is.

Igaz, az Atlético szokatlanul jól menedzselt és nyereséges klub, míg a Juventusnak mostanában gyenge időszaka van. Hosszabb távon viszont a Juventus sokkal nagyobb márka.  A közösségi médiában több mint kétszer annyi követője van, mint az Atléticónak, és az egyetlen olasz klub a globális top 10-ben.

Mélyebben nyúlhatna a zsebébe a Tether

Ebben a tekintetben a Tether úgy viselkedik, mint egy klasszikus kockázati befektető: kiválaszt egy nagy múltú, de nehéz helyzetben lévő céget, helyrepofozza, majd nagy haszonnal értékesíti.

Egy nagy különbség az alapforgatókönyvhöz képest azonban van: az Agnellik könnyebben kibírják a nyomást, mint egy normál cég. A családnak nagyjából 35 százalékos effektív gazdasági részesedése van a futballklubban.

A Tethernek bőven van kapacitása egy magasabb ajánlatra, de az erőforrásai nem végtelenek.

Most 20 milliárd dollár friss tőkét próbál bevonni befektetőktől, ami nehezebbé válik, ha a támogatók azt gondolják, hogy felesleges trófeákra pazarolja a pénzüket.

Elkann számára azonban egy jelentősen magasabb ajánlat elfogadása akár előnyös is lehetne, ugyanis demonstrálná, hogy az Exor törődik a kisebbségi részvényesekkel, és nem csupán egy családi játékszer.

Ugyanis ha mindenképpen megőrzi a „családi ezüstöt”, akkor az Exor kisebbségi részvényesei olyanok maradnak, mint a szurkolók egy Juventus-meccsen – szabadon kiabálhatnak a pálya széléről, de tehetetlenek a kimenetel megváltoztatásában.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu