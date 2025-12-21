Teljes összeomlás: a csőd szélén Németország egyik leggazdagabb városa 600 ezer lakossal – nincs kiút, maga alá temette az autóipar válsága
Stuttgart, a mérnöki büszkeség, a megbízhatóság és a sváb költségvetési fegyelem városa, 2025 végén mintegy 785 millió eurós hiánnyal kénytelen szembenézni. A következő években pedig további százmilliós hiányok fenyegetik, a tartalékok kimerültek, véget ért az az időszak, amikor a város költségvetése adósságmentes volt – írja a Focus Online a város weboldalán publikált közlemény alapján.
Stuttgart: a csőd szélén Németország egyik leggazdagabb városa
Ami Baden-Württemberg tartomány fővárosában történt ráadásul nem holmi adminisztratív hiba vagy a rossz önkormányzati gazdálkodás következménye, hanem rendszerszintű, strukturális törésről van szó.
Mint például néhány évtizeddel ezelőtt Dortmundban és Essenben, a német nehézipari fellegvárakban, amelyektől Stuttgartot egy világ választja el. Legalábbis eddig úgy hitték a svábok az 50-es években épült, funkcionális városházán.
Stuttgart egy autóváros.
Itt fizeti a kommunális adót a Mercedes-Benz és a Porsche, valamint számos beszállítójuk is.
Az autóipar pedig évtizedekig magas adóbevételeket, tervezési biztonságot és önbizalmat adott a város vezetőinek. Ezek az idők azonban már elmúltak, a város is jelentősen csökkenő adóbevételekre számít az ágazatból.
Az idei évre Frank Nopper polgármester szerint az eredetileg várt 1,2 milliárd euró helyett csak körülbelül 750 millió euróra folyhat be. A német autóipar vesszőfutását a városi költségvetés is közvetlenül megérzi.
A Mercedes-Benz, a régió legnagyobb munkaadója, nettó nyeresége nagyjából 50 százalékos csökkenéséről számolt be 2025 első kilenc hónapjában – körülbelül 7,8 milliárd euróról körülbelül 3,9 milliárd euróra zuhant a profit.
A Porsche üzemi nyeresége pedig a korábbi több milliárd euróról 40 millióra zuhant.
Ez a pangás pedig nem csak a mérlegadat. Mivel az iparűzési adó a város legfontosabb bevételi forrása, a vállalati nyereségek elpárolgása közvetlenül sújtja a városi büdzsét.
Felfelé kúsznak a szociális kiadások
Ha ez még nem lenne elég, eközben egy másik probléma is egyre jobban fojtogatja a várost.
Ez ugyan csendesebb, de ugyanolyan súlyos: a szociális jóléti kiadások növekedése.
Ide tartozik a bevándorlók integrációs támogatása, a gyermek- és ifjúságvédelem, az alapjövedelem-támogatás, valamint a menekültek elhelyezése és gondozása. Ezek olyan szolgáltatások, amelyeket törvény ír elő Stuttgart számára is, de amelyekre – a város úgy véli – a szövetségi és a tartományi kormányok nem biztosítanak elegendő forrást.
Egy eklatáns példa a menekültek elhelyezése. Stuttgart költségvetési dokumentumaiban kifejezetten rámutat arra, hogy megnőtt a szállásra szorulók száma, és ezzel együtt a lakhatásra, a szociális szolgáltatásokra, a biztonságra és az infrastruktúrára fordított kiadások is. Ezek a költségek pedig közvetlenül az önkormányzatot terhelik.
Stuttgart – amint más német városok is – köteles olyan szolgáltatásokat nyújtani, amelyekről magasabb szinteken döntöttek, de amelyek költsége végső soron a városi költségvetést terheli. Ez akkora nyomást gyakorol a büdzsére, amit a város már nem tud elviselni.
Mit tegyen a városi tanács?
Nopper polgármester álláspontja szerint nem lesz hirtelen leállás, hanem a kontrollált lassulás időszak jön el, amit viszont mindenki érezni fog.
- A szolgáltatásokat csökkentik,
- a beruházásokat elhalasztják,
- leépítik a személyi állományt,
- emelik az adókat és a díjakat.
Egyetlen terület sem marad érintetlenül.
Az ellenzék azonban óvatosságra int. Eric Neumann, az FDP városi tanácsosa óva int attól, hogy reflexszerűen új adóterheket vessenek ki. Ehelyett visszafogottságra szólít fel. Egy klasszikus költségvetési vita kezd kibontakozni, csakhogy egy olyan városban, amely még soha nem tapasztalt meg ilyesmit.
Mindeközben gyorsan közeledik a költségvetési vita napja. A következő kétéves költségvetés jóváhagyására december 19-én kerülhet sor. Az ülést – szokatlan módon – élőben közvetítik. Addig is folytatódnak a számítások és a tárgyalások – nyilvánosan és zárt ajtók mögött egyaránt.
Akárhogy is, a stuttgarti lakosok nem kerülhetik el a megszorításokat.
Meg kell barátkozniuk a kevesebb szolgáltatással, magasabb díjakkal, hosszabb várakozási idővel és az elhalasztott felújításokkal.
Ha viszont a költségvetést nem hagyják jóvá, a felügyeleti hatóság beavatkozik. Szélsőséges esetben a regionális kormányzat egy biztost nevezhet ki a város élére, ami az önkormányzatiság súlyos sérelmét jelentené.
Stuttgart egy szimbólum, a történelem rímel
Stuttgart nincs egyedül a nehéz helyzetben. Németország számos városa került nyomás alá a Focus szerint, még a korábban gazdaságilag erős régiókban is.
A Német Városok Szövetsége széles körű önkormányzati-pénzügyi válságra figyelmeztetett.
Stuttgart mégis szimbólummá vált, már csak a Ruhr-vidékkel való összehasonlítás miatt is. Körülbelül ötven évvel ezelőtt kezdődött ott a strukturális válság, amikor a szén és az acél elvesztette jelentőségét.
Baden-Württembergben ma az autóipar veszíti el a jövőjét. A következmények pedig hasonlók lesznek. Sajnos, a költségvetési fegyelem édes kevés, amikor egy strukturális válság köszönt a városra.