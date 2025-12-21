Óriási arany- és rézlelőhely van Erdélyben: Magyarországtól függ, hogy kibányászhatják-e a románok – az EU-nak nagyon kellene, 500 millió dollár a tét

A kanadai Euro Sun Mining bányászati ​​vállalat hatalmas sikert ért el romániai réz- aranybánya-projektjében, amikor megállapodott a több mint 240 milliárd dolláros éves bevételű svájci Trafigurával, a világ legnagyobb fémkereskedőjével, hogy utóbbi egy maximum 200 millió dolláros finanszírozással száll be a beruházásba, csak az a gond, hogy nincs környezetvédelmi engedély – írja a román Profit.ro hírportál.

Készül a réz Kanadában, a kép illusztráció / Fotó: AFP

Az erdélyi arany- és rézbányát stratégiai beruházássá nyilvánította az EU

Az Erdélyben, a Hunyad megyei Rovina térségében 20 évvel ezelőtt indított réz- és aranyvagyon-kitermelési projektet ráadásul az Európai Bizottság nemrégiben felvette a kritikus nyersanyagok szempontjából stratégiainak tekintett beruházások listájára, és így jogosult az EU finanszírozására és egyéb támogatásokra is,

jóllehet továbbra sem kapott még környezetvédelmi engedélyt, aminek a megszerzéséhez Magyarország hozzájárulása is szükséges.

A stratégiai beruházások listájára egyébként 3 romániai bányászati-ipari beruházás került fel, és ezek közül a Hunyad megyei a legnagyobb, mivel a 300 millió eurós projekt, amely az erdélyi altalajból a réz és az arany kitermelésére és a finomításra irányul, jelentősen csökkenti Románia, illetve az EU importkitettségét.

Jelenleg ugyanis Románia az Európai Unión kívüli országokból származó rézimporttól függ.

Ezzel a projekttel, amely évente 20 000 tonna rézkoncentrátumot fog előállítani, biztosítjuk mind a román, mind az európai gazdaság feldolgozóipari igényeinek jelentős részét, és 2,3 százalékkal növeljük Európa réztermelését, ami elengedhetetlen a mikrovezetők gyártása, az autóipar, a repülőgépipar és a védelmi ipar szempontjából is

– jelentette ki Bogdan Ivan román gazdasági miniszter a kiválasztott projektekről szóló brüsszeli bejelentést követően.

Egy civilszervezet fúrta meg a projektet

A torontói tőzsdén jegyzett Euro Sun Mining csoporthoz tartozó Samax Romania vállalat által fejlesztett rovinai projekt ugyan 2022-ben környezetvédelmi engedélyt kapott, ám azt a Declic Association környezetvédelmi civilszervezet bíróság előtt sikeresen támadta meg és tavaly tavasszal a Kolozsvári Fellebbviteli Bíróság úgy döntött, hogy jogerősen megsemmisíti az engedélyt.