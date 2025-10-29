Gödörben a Mercedes: baltával folyik a kiadások lefaragása, de a kínai és az amerikai piac zsugorodására nincs még ellenszer

A Mercedes-Benz tartja az irányt, csak az a baj, hogy épp a lejtőn lefelé halad, de már folyik a német autóipar büszkeségének radikális átalakítása, a jelenlegi nehéz piaci igényeknek megfelelő átalakítása. Ez pedig átmenetileg áldozatokkal jár, erről tanúskodik a csoport szerda reggel közzétett harmadik negyedéves gyorsjelentése.

A Mercedes új modellek piacra dobásával próbálja megfordítani szerencséjét / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Ebben a befektetők szemében a vállalat teljesítményét a legjobban leíró, egyszeri tételek nélkül számított üzemi nyereség (EBIT) soron 2,099 milliárd euró szerepel, félmilliárddal kevesebb az egy évvel ezelőttinél. A nyers számok viszont azt mutatják, hogy az üzemi profit 70 százaléka elpárolgott.

Valójában csak 750 millió eurónál jár Mercedes, mivel az átszervezéssel járó költségek 1,3 milliárd eurót tettek ki. Ebből a legjelentősebb tétel az áprilisban Németországban meghirdetett önkéntes alapon megvalósuló létszámleépítéssel járó horribilis kiadás volt.

A kínai piac összeomlása aggasztja leginkább a Mercedes vezetését

A Mercedes vezetése szerint azonban minden az idén már lefelé módosított ütemterv szerint halad, s a gyengébb számok

az értékesítés visszaesésével,

az amerikai vámok megemelésével

és a devizaárfolyamok kedvezőtlen alakulásával

magyarázhatóak. A nehézségek ellenére a stuttgartiak megerősítették az év egészére vonatkozó célszámaikat, noha figyelmeztettek, hogy a nemzetközi gazdasági környezet és a keresleti tényezők dinamikusan változnak, s ez még bekavarhat az évzáró negyedévben.

A Mercedes-Benzhez tartozó Smart modelljei sem vonzzák a tekinteteket Kínában / Fotó: CFoto via AFP

Súlyosbodhatnak például a Mercedes kínai problémái, a cég a világ legnagyobb autópiacán 27 százalékkal értékesített kevesebb autót (125 133 darab) a harmadik negyedévben, mint egy évvel korábban. Az elektromos autók élesedő versenyében pedig a haszonkulcsokra nehezedő nyomás aggasztja Mercedest és a piac német szereplőit.

Az uniós kibocsátási szabályozás ügye sem került még nyugvópontra, erősen lobbizniuk kell Brüsszelben, hogy ne legyen a mostaninál is rosszabb a helyzetük. Emellett a 2027-ig végrehajtandó, 5 milliárd eurós költségcsökkentési program egyes elemei is okozhatnak még kellemetlen meglepetéseket. A második negyedévben 560 millió, a harmadikban már 876 millió eurós kiadást könyveltek le a program keretében.