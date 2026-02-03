Kilincs, ami nincs: Kína nem vár tovább, betiltotta a Tesla-féle rejtett ajtókilincsek alkalmazását – nincs kibúvó, mindenkire vonatkozik a biztonsági intézkedés
Tucatnyi embernek kellett eddig meghalnia a balesetkor leblokkoló elektromos ajtók hibájából, s mert a behúzódó kilincsek miatt a segítők sem tudták kívülről kinyitni az ajtókat. De ennek most véget vetnek, legalábbis Kínában, ahol ezt a megoldást 2027 januárjától már tilos lesz alkalmazni az új modelleknél, s a már jóváhagyott terveket is módosítaniuk kell a gyártóknak, hogy megkaphassák a végleges kínai forgalmazási engedélyt.
A változtatások kidolgozására és bevezetésére 2029 januárjáig adtak türelmi időt a hatóságok. Nagyítóval kell keresni olyan gyártót, amelynek nincs a kínálatában a Tesla által divatba hozott, majd kvázi iparági standarddá előlépett, rejtett kilincses modellváltozat. A gyártók próbálkoztak ugyan a szoftveres megoldással, hogy a karosszériát ért sokkhatástól függetlenül előugorjanak a kilincsek, de ez sem vezetett százszázalékosan biztonságos megoldáshoz.
A kínai szaktárca szerint a biztonság nem áldozható fel a divat oltárán
Ezért az Ipari és Információs Technológiai Minisztérium (MIIT) most előírta, hogy a Kínában értékesített elektromos járműveket (EV-ket) mind belül, mind kívül mechanikus kilincsekkel kell felszerelni. A szabvány előírja, hogy a külső kilincseknek működőképesnek kell maradniuk még a zárrendszer visszafordíthatatlan meghibásodásai vagy az akkumulátort érintő hősokk után is, lehetővé téve az ajtók nyitását akkor is, ha a jármű áramellátása bármilyen okból megszűnik.
A belső ajtókilincsek esetében a szabvány előírja, hogy minden ajtónak legalább egy független mechanikus kioldókarral kell rendelkeznie, amely képes kinyitni a megfelelő ajtót. A szakminisztérium indoklásában kiemelte, hogy a rejtett kilincsek alkalmazása divatos, és javítja ugyan a jármű esztétikáját, valamint az aerodinamikai tulajdonságait, de egyben olyan kockázatot is felfed, amely vállalhatatlan a bent ülők biztonságát szem előtt tartva.
Az elmúlt években számos olyan eset fordult elő, amikor az utasok bentégtek az autójukban, mert az ajtókat kívülről nem lehetett kinyitni.
Legutóbb októberben egy Xiaomi SU7 elektromos szedán gyulladt ki egy ütközés után Csengtuban, Szecsuán tartományban, Délnyugat-Kínában, a sofőr halálát okozva. A helyszínre siető szemtanúk hiába rángatták az ajtókat, nem tudtak segíteni a bajba jutott vezetőn.
Hasonló tragédia a Teslánál többször is előfordult. Szintén tavaly, Németországban egy Model S fába csapódott, és kigyulladt. A sofőr és két kilencéves gyermek már nem tudott kijutni, a harmadik gyerek a gyors segítségnek köszönhetően menekült meg az égő pokolból. Az ajtók reteszelését itt sem tudták oldani az oda siető szemtanúk.
Amikor hiába jön a segítség, a hiba végzetes
A Bloomberg decemberben publikált adatai szerint a Teslák meghibásodott rejtett kilincseinek és a zárszerkezetnek a hibája legalább 15 fő tűzhalálával hozható közvetlen összefüggésbe. A statisztika 2012-ig megy vissza, ám az esetek fele 2024 novembere után következett be, azaz a trend drámaian romlott.
Még akkor is, ha a Teslák vezető- és anyósülése mellett egy tartalék mechanikus kiengedő szerkezetet is beépítettek, csakhogy nehezen elérhető helyre. Később a hátsó ajtóknál is megtették ezt. Ám a kapcsolók megtalálása vészhelyzet esetén, sokkos állapotban nem egyszerű feladat. Tavaly szeptemberben a Tesla főmérnöke elmondta, hogy a cégnél dolgoznak olyan megoldáson, amely
- az elektromos
- és a mechanikus
nyitást egy szerkezetbe integrálja. Erre egyébként a közlekedésbiztonsági hatóság is kötelezte őket. Mint azt megírtuk, az NHTSA előzetes vizsgálatot indított a Tesla egyes modelljei ellen, miután több bejelentés érkezett arról, hogy az elektromosan működő külső ajtókilincsek meghibásodtak, és emiatt gyerekek rekedtek az autóban.
A hivatal közölte: a vizsgálat középpontjában a Tesla Model Y típusú SUV-k állnak, ahol a hibát a járművek 12 voltos akkumulátorainak meghibásodása okozhatta, mivel a nyitáshoz az áram nélkülözhetetlen. Első körben mintegy 174 ezer jármű érintett, de a vizsgálat kiterjedhet más modellekre is.