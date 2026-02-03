Deviza
EUR/HUF380,81 -0,04% USD/HUF321,96 -0,29% GBP/HUF441,31 -0,04% CHF/HUF415,97 +0,37% PLN/HUF90,17 -0,06% RON/HUF74,76 +0,01% CZK/HUF15,65 -0,14% EUR/HUF380,81 -0,04% USD/HUF321,96 -0,29% GBP/HUF441,31 -0,04% CHF/HUF415,97 +0,37% PLN/HUF90,17 -0,06% RON/HUF74,76 +0,01% CZK/HUF15,65 -0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 284,26 +1,47% MTELEKOM2 040 0% MOL3 950 +2,44% OTP40 870 +1,16% RICHTER11 100 +2,02% OPUS550 +0,18% ANY7 480 0% AUTOWALLIS165 +1,23% WABERERS5 400 +0,37% BUMIX10 263,91 +1,19% CETOP4 328,63 +1,69% CETOP NTR2 711,52 +1,68% BUX130 284,26 +1,47% MTELEKOM2 040 0% MOL3 950 +2,44% OTP40 870 +1,16% RICHTER11 100 +2,02% OPUS550 +0,18% ANY7 480 0% AUTOWALLIS165 +1,23% WABERERS5 400 +0,37% BUMIX10 263,91 +1,19% CETOP4 328,63 +1,69% CETOP NTR2 711,52 +1,68%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energia
Egyesült Államok
szélerőműpark
bírósági ítélet
Dánia
Orsted

A szélerőműveket építő Orsted triumfált Trump fölött a bíróságon, de ennek még megissza a levét – újabb fekete pont a Dánoknak

A világelső szélerőműpark-építő dán társaság valamennyi, Trump által leállíttatott amerikai part menti óriásberuházását folytathatja egy friss bírósági ítélet értelmében, mert ezek nem jelentenek nemzetbiztonsági kockázatot. Az Orsted üdvözölte a döntést, és hogy likviditását egyenesbe hozza, eladta európai szárazföldi érdekeltségeit egy dán befektetési társaságnak.
Kriván Bence
2026.02.03, 16:35
Frissítve: 2026.02.03, 16:55

Három héten belül mind az öt perét elveszítette a washingtoni belügyminisztérium, amely tavaly december 22-i rendeletével felfüggesztette az amerikai partok mentén folyó szélerőmű-építési munkálatokat, eleget téve Donald Trump elnök ebbéli óhajának. A magas készültségi fokú, több esetben befejezés előtt álló, hatalmas projektek beruházói – köztük az Orsted – és megrendelőik, a megtermelt áram átvételére szerződött szövetségi államok ekkor pert indítottak a rendelet hatálytalanítására.

Orsted
A dán Orsted a szélerőműpark-építés világelsőjének számít / Fotó: Belga via AFP

Igazuk is lett, mivel a rendeletben érvelésként felhozott indokokat, azaz a radarok megzavarására és nemzetbiztonsági fenyegetettségre való hivatkozást az alperes nem tudta hitelt érdemlően alátámasztani. Ezzel szemben Trump

  • a csúnya,
  • a költséges
  • és a nem hatékony

jelzőkkel illette a tenger menti, a parttól több tíz kilométerre kialakított szélerőműparkokat, melyek építési munkálatait a pernyertesek tehát folytathatják, méghozzá azonnali hatállyal. 

Az Orstednek sietnie kellett, elúszott volna a gigaprojekt

A dán Orstednek, amely ebben a műfajban a világ legnagyobb vállalatának számít, kiemelten fontos volt a gyors bírósági döntés, mivel a különleges, a zöldáramot a szárazföldre szállító kábelek lefektetésére alkalmas, speciális hajó csak február 6-ig áll a rendelkezésre, addig tudott volna várni a verdiktre, utána más projektet kell teljesítenie. 

Royce Lamberth kerületi bíró is akceptálta ezt a körülményt, mondván, helyrehozhatatlan károkat szenvedne a beruházás, ha a kábeles köldökzsinórt nem tudnák most lefektetni. Ő volt egyébként az a bíró, aki az első, szintén a dánoknak kedvező ítéletet január közepén meghozta, akkor a Rhode Island partjainál lévő Revolution Wind szélerőműpark építésének adott zöld utat.

Ennek köszönhetően a menetrendet tartani tudják, azaz a New York partjainál folyó Sunrise Wind projekt megvalósulása előtt sincsen fizikai akadály. 

Negatív döntés esetén az Orsted elsirathatta volna a Sunrise Wind projektbe ölt hétmilliárd dollárját. 

Ez a szélerőműpark a New York állambeli Long Islandtől 50 kilométerre keletre található, és az Orsted szerint körülbelül 45 százalékos készültségi szinten van. Megépülése után a projekt közel 800 ezer otthon számára elegendő energiát fog termelni, s várhatóan már októberben megkezdi működését.

DENMARK OErsted Orsted
Stratégiai döntés született az Orsted koppenhágai központjában / Fotó: Ritzau Scanpix via AFP

A belügyminisztérium illetékesei nem kommentálták az ítéletet, így – részükről – a jogi procedúra következő lépéséről sincs információ. Az mindenesetre merőben szokatlan lenne, ha Trumpék annyiban hagynák a dolgot. Az Orsted viszont folytatni akarja a szélerőműparkok építésével kapcsolatos alappert, mert meg akar egyezni Washingtonnal a mindkét fél számára elfogadható játékszabályokról.

A dán Sydbank elemzője, Jacob Pedersen szerint ez helyes döntés, ugyanis a projektek politikai kockázatai a pernyertesség ellenére továbbra is magasak. 

Fennáll a közvetlen veszélye annak, hogy a Sunrise Wind projektet más úton próbálják majd akadályozni a hatóságok

– figyelmeztetett Pedersen. Az Orsted számára kulcsfontosságúak a Trump előtti időszakban megindított amerikai beruházások, a céget a magas infláció, a finanszírozási költségek emelkedése és a beszállítói gondok amúgy is jó ideje gyötrik, de tavaly ősszel egy zárt körű részvénykibocsátás révén, a tulajdonosaitól megszerzett 9,4 milliárd dolláros likviditásra támaszkodva már látják a világítótorony fényét. Most meg különösen. 

Tengerre váltanak a dánok – eladták szárazföldi érdekeltségeiket

Mindenre felkészülve egyébként egy friss, ma bejelentett intézkedésükkel tovább javították a likviditásukat. Az Orsted 1,7 milliárd dollárért eladta a Copenhagen Infrastructure Partnersnek (CIP) az európai szárazföldi áramtermelő érdekeltségeit. Ezek

  • nagy-britanniai,
  • írországi,
  • spanyolországi
  • és németországi

szélerőműparkokat érintenek, melyek összesített beépített kapacitása 578 megawatt. Összehasonlításul: csak a Sunrise Wind kapacitása 924 megawatt. Az Orsted az épülőfélben lévő európai szárazföldi erőműveit is átadta, ezek 248 megawattot képviselnek együtt. 

 

A dán óriásvállalat ezzel egyben stratégiai döntést is hozott, s innentől a part menti szélerőműparkokra fókuszál, utalva arra, hogy ezen a területen a közeljövőben jelentős beruházásokat, fejlesztéseket pályáztatnak meg a part menti országok. Az Orsted koppenhágai tőzsdén jegyzett részvényárfolyama a pozitív bírósági ítéletet 4,5 százalékos erősödéssel honorálta, ebből a CIP-ügylet mai bejelentésére 1,3 százalékot adott vissza.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu