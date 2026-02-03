Már 130 felett száguld a BUX, a forinttal is csak a svájci frank bír
Nagyjából 650 pontot ver eddigi történelmi csúcsára kedd délután a BUX, a pesti börze vezető indexe néhány perccel fél kettő után már 130 450 pontnál jár, és valamennyi blue chip hozzájárul az emelkedéshez. A tőzsdei forgalom pedig már meghaladta a 16,5 milliárd forintot.
Az OTP délelőtt eddigi rekordját is megdöntötte, egészen 41 140 pontig jutva, ám az eddigi utolsó kötésben 40 850 forinton cseréltek gazdát a legnagyobb magyar bank papírjai.
A legmeredekebb emelkedés a jó hírt közlő Molnál látható, az olajrészvény 2,9 százalékkal, 3966 forintig vágtázott, s már csupán 32 forintra van korábbi legmagasabb értékétől.
A kora reggeli bejelentését követően szintén közel 2 százalékkal, pontosabban 1,93 százalékkal dráguló Richter 11 090 forintos kurzusa sincs már elérhetetlen távolságban 2024 októberében elért 11 260 forintos maximumától.
A Magyar Telekom részvényei pedig 1 százalékkal, 2060 forintra erősödtek.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
Eközben a forint is az erős oldalon tűnik fel. A svájci frank kivételével minden globális és régiós devizával szemben izmosodott a hazai deviza.
Az euróval 380,56 forinton, a dollárral 322,56 forinton kereskednek a bankközi devizapiacon.
Az euró minimálisan szárnyra kapott a zöldhasú ellenében, jelenleg 1,1795 körül adják-veszik a devizapárt.