Árat csökkent a PepsiCo: túl drága lett a Lay's

A PepsiCo legfeljebb 15 százalékkal csökkenti több alapmárkája, köztük a Lay’s és a Doritos árát az Egyesült Államokban, miután a fogyasztók egyre erőteljesebben tiltakoztak a korábbi áremelések ellen – közölte kedden a snackeket és üdítőitalokat gyártó vállalat a Reuters szerint. Az új, alacsonyabb árak már ezen a héten megjelennek az üzletek polcain. A PepsiCo lépése illeszkedik ahhoz a szélesebb iparági trendhez, amelyben a nagy fogyasztási cikkeket gyártó vállalatok – köztük a Procter & Gamble és a Coca-Cola – alacsonyabb belépő árszintek kialakításával próbálják megtartani a költségérzékeny vásárlókat.

A PepsiCo mérsékli több alapmárkája, köztük a Lay’s és a Doritos árát az Egyesült Államokban, miután a fogyasztóknak már nem kellettek a termékei / Fotó: TY Lim / Shutterstock

Túl drága lett a PepsiCo több terméke

A vállalat szerint a döntést a 2025 második felében beérkezett, kiterjedt fogyasztói visszajelzések alapozták meg, amelyek arra hívták fel a figyelmet, hogy sok vásárló számára elérhetetlenné váltak egyes termékek az elmúlt évek drágulása nyomán. Az amerikai fogyasztók helyzetét tovább nehezítették olyan tényezők is, mint a tavalyi kormányzati leállás, amely késleltette az élelmiszerjegy-juttatások kifizetését.

Rachel Ferdinando, a PepsiCo Foods U.S. vezérigazgatója szerint a cég az elmúlt egy évben tudatosan figyelte a fogyasztói reakciókat. Mint fogalmazott, a vásárlók egyre erősebben érzik az infláció és az emelkedő megélhetési költségek hatását.

Az árcsökkentés önmagában nem árpolitikai döntés, hanem egy szélesebb, kockázatvállalással járó stratégiai fordulat része, amelyben a vállalat az elérhetőségre, a volumenre és az új fogyasztói rétegek megszólítására helyezi a hangsúlyt

– derült ki a Bloomberg elemző cikkéből.

Az elmúlt években az üdítőital-piac – különösen az Egyesült Államokban – tartós nyomás alá került, mivel a teljes cukortartalmú és a klasszikus diétás termékek iránti kereslet csökken, míg a fiatalabb, egészségtudatosabb fogyasztók egyre inkább a Zero Sugar kategória felé fordulnak.

A PepsiCo felismerte, hogy a „diet” márkanév elvesztette vonzerejét a Z generáció és a millenniumi fogyasztók körében, akik kerülik a cukrot, de nem azonosulnak a kalóriaszámlálás és a diétakultúra üzeneteivel sem. Ezzel szemben a Zero Sugar termékek modernebb, „egészségesebb” imázzsal bírnak, és ízben is közelebb állnak a cukros üdítőkhöz. Ennek megfelelően a vállalat az elmúlt két évben marketingbüdzséjének döntő részét a Pepsi Zero Sugar építésére fordította, miközben a hagyományos termékek háttérbe szorultak.