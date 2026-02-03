Deviza
Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Másfél milliárd forintba kerül egy 150 méteres vasútvonal rendbetétele – a MÁV vezére megígérte, hogy idén a befejezik a Dunántúlt megbénító szakasz felújítását

Már egy éve nem járnak a vonatok Ajka és Veszprém között, a MÁV vezérigazgatója azt ígéri: idén nyáron végre elkészül a másfél milliárd forintos felújítás.
VG
2026.02.03., 15:55

Már egy éve nem járnak a vonatok egy Ajka és Veszprém közötti szakaszon. Az Indexen elhangzott, hogy egy 15 méteres felújítandó szakasz miatt kerülnek a Zalaegerszegről és Szombathelyről utazók.

A MÁV-vezére megígérte, hogy idén a befejezik a Dunántúlt megbénító szakasz felújítását / Fotó: MÁV csoport

A MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, hogy öt-hat éve forráshiány miatt csak részben végeztek el egy felújítást. Az említett szakasz pedig kimaradt, miközben a sín alatti talajréteg folyamatosan átnedvesedik. 

„Mint minden ilyen esetben, a dolog előbb-utóbb megbosszulja magát. A tavalyi évben a pálya járhatatlanná vált” – mondta el Hegyi Zsolt. Hozzátette, a beavatkozás már megtörtént: a mélyszivárgót kitakarították, de a töltés a tetején annyira károsodott, hogy 9 méter mélyen kell még munkálatokat végezni.

A MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, hogy 

a 150 méteres szakasz egy másfél milliárd forintos beavatkozást igényel, amihez közbeszerzést kellett kiírni.

Hozzátette, a vesztes fél megtámadta a közbeszerzés eredményét, majd a döntőbizottság a vesztesnek adott igazat, most a másik fél szerződéseit nézik át. Nagyjából pedig egy hónap múlva lehet ismét szerződést kötni. 

A mostani adatok alapján – az előrehaladás alapján megalapozottan mondom –, hogy idén nyáron elkészülünk vele

– mondta Hegyi Zsolt. A vezérigazgatót a műsorvezető szembesítette azzal, hogy tavaly is ezt ígérte,  de Hegyi Zsolt szerint idén megalapozottan tudja ismét ezt megígérni. A beruházást a MÁV és a GySEV végzi közösen.

Hegyi Zsolt a friss posztjában azt írta, hogy a jogvita lezárultával, kedden a MÁV Pályaműködtetési Zrt. és a GySEV Zrt. szerződést köt a Swietelsky Vasúttechnika Kft.-vel, így minden jogi akadály elhárult: a munkaterületet a napokban átadják, és megkezdődhet a kivitelezés. 

A vállalkozónak a szerződéskötéstől számított 114 napja van a forgalomba helyezésre.

A MÁV csoport vezérigazgatója nemrég azt is közölte, hogy már dolgoznak a Déli pályaudvar felújításának a részletein. Hegyi Zsolt hozzátette: azt a célt jelölték ki, hogy a Déli pályaudvar funkcionalitásában, esztétikájában egy 21. századi helyszínné váljon,

a vasúttechnikai beruházásokat 2027-ben elkezdik, majd párhuzamosan – ha a terveknek megfelelően haladnak – az épületfelújítást is megkezdik. 

A Világgazdaság is megírta, hogy Lázár János nagy pályaudvarok felújításáról és hasznosításáról szóló elképzelését meghiúsították. Az építési és közlekedési miniszter az év eleji Közlekedésinfón úgy fogalmazott, hogy a Fideszen belül „állampárti megközelítés uralkodott el” a nagy pályaudvarok magánosításáról. Szerinte a projekt most mellékvágányon van, de nem került le teljesen a napirendről.  

Lázár János szerint van néhány nagy pályaudvar, amelynek 

felújítása külső tőke nélkül nem lehetséges, mert akkora pénzbe kerülne. 

„Az Állami Számvevőszék a lábát lejárta, hogy megmattolja” – fogalmazott a miniszter. Hozzátette: nyilván a témában felütötték a fejüket az ingatlanfejlesztők, hiszen ez egy óriási üzlet.

 A Világgazdaságnak a számvevőszék elárulta, hogy a program előkészítése súlyos hiányosságokat mutatott.

„A pályázatok kiírását megelőzően nem történt meg annak felmérése sem, hogy az egyes helyszíneken szükséges fejlesztéseknek mekkora a becsült költségigénye. A pályázati felhívás tehát úgy került kiírásra, hogy gyakorlatilag a MÁV nem tudta, mit vár el, mit kér az esetleges nyertesektől, és azt sem, mit kínál ellentételezésül” – írta az ÁSZ. 

Lázár János szavaira reagálva az Állami Számvevőszék azt írta lapunknak, hogy sosem kifogásolt olyan fejlesztést, beruházást, amelynek „megvalósítása során a hatályos jogszabályokat betartják, és érvényesül a közpénzzel, közvagyonnal való felelős, eredményes és célszerű gazdálkodás alaptörvényi kötelezettsége”.

