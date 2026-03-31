Ez Magyarországnak is fájni fog, tömegek munkahelyét érinti: súlyos döntést hozott a világ egyik legnagyobb cége – „Azonnal hatályba lépett”

A Dove szappan gyártójaként ismert Unilever globális felvételi stopot rendelt el „minden szinten”, amely legalább három hónapig érvényben marad – derül ki egy, a Reuters által látott belső feljegyzésből. A döntést a Közel-Keleten eszkalálódó konfliktus gazdasági hatásaival indokolták.

Súlyos döntést hozott az Unilever / Fotó: Unilever / Facebook

A munkavállalatoknak a múlt hét végén kiküldött, eddig nem publikált memo szerint az intézkedés azonnali hatállyal lépett életbe, és célja, hogy a vállalat felkészüljön az egy hónapja tartó iráni háború okozta „jelentős kihívásokra”.

A konfliktus világszerte komoly fennakadásokat okoz: a légi közlekedéstől a kiskereskedelemig számos iparág igyekszik alkalmazkodni az ellátási láncok akadozásához és az energiaárak meredek emelkedéséhez.

Az olaj- és gázellátás történelmi mértékű zavarai már más ágazatokban is éreztetik hatásukat, például a vegyiparban és a műanyaggyártásban, ahol a termelés lassul.

A makrogazdasági és geopolitikai környezet, különösen a közel-keleti konfliktus, komoly kihívásokat jelent a következő hónapokra

– írta Fabian Garcia, a Unilever személyi ápolási üzletágának vezetője a munkavállalóknak.

A vállalat közleményében megerősítette:

a „bizonytalan külső környezet” miatt ideiglenesen szünetelteti a toborzást,

ugyanakkor hangsúlyozta, hogy szükség esetén módosítják terveiket.

A lépés nem előzmények nélküli: a Unilever már 2024 óta költségcsökkentési programot hajt végre, amelynek célja mintegy 800 millió euró megtakarítása három év alatt. A program várhatóan mintegy 7500 munkahelyet érint világszerte, főként irodai pozíciókat.

A vállalat létszáma jelenleg mintegy 96 ezer fő, ami jelentős csökkenés a 2020-as közel 149 ezerhez képest. Eközben a cég a Covid–19-járvány utáni időszakban nehézségekkel küzd az értékesítési volumen növelésében.

A Unilever jelenleg tárgyalásokat folytat élelmiszeripari üzletágának értékesítéséről a kisebb rivális McCormick & Company számára. A tervezett tranzakció – amely a vezérigazgató, Fernando Fernandez irányítása alatt jelentős átalakulást hozhat – esetén a brit cég részvényesei várhatóan többségi tulajdonrészt tartanának meg az új vállalatban.