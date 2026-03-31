Ez Magyarországnak is fájni fog, tömegek munkahelyét érinti: súlyos döntést hozott a világ egyik legnagyobb cége – „Azonnal hatályba lépett”
A Dove szappan gyártójaként ismert Unilever globális felvételi stopot rendelt el „minden szinten”, amely legalább három hónapig érvényben marad – derül ki egy, a Reuters által látott belső feljegyzésből. A döntést a Közel-Keleten eszkalálódó konfliktus gazdasági hatásaival indokolták.
A munkavállalatoknak a múlt hét végén kiküldött, eddig nem publikált memo szerint az intézkedés azonnali hatállyal lépett életbe, és célja, hogy a vállalat felkészüljön az egy hónapja tartó iráni háború okozta „jelentős kihívásokra”.
A konfliktus világszerte komoly fennakadásokat okoz: a légi közlekedéstől a kiskereskedelemig számos iparág igyekszik alkalmazkodni az ellátási láncok akadozásához és az energiaárak meredek emelkedéséhez.
Az olaj- és gázellátás történelmi mértékű zavarai már más ágazatokban is éreztetik hatásukat, például a vegyiparban és a műanyaggyártásban, ahol a termelés lassul.
A makrogazdasági és geopolitikai környezet, különösen a közel-keleti konfliktus, komoly kihívásokat jelent a következő hónapokra
– írta Fabian Garcia, a Unilever személyi ápolási üzletágának vezetője a munkavállalóknak.
A vállalat közleményében megerősítette:
a „bizonytalan külső környezet” miatt ideiglenesen szünetelteti a toborzást,
ugyanakkor hangsúlyozta, hogy szükség esetén módosítják terveiket.
A lépés nem előzmények nélküli: a Unilever már 2024 óta költségcsökkentési programot hajt végre, amelynek célja mintegy 800 millió euró megtakarítása három év alatt. A program várhatóan mintegy 7500 munkahelyet érint világszerte, főként irodai pozíciókat.
A vállalat létszáma jelenleg mintegy 96 ezer fő, ami jelentős csökkenés a 2020-as közel 149 ezerhez képest. Eközben a cég a Covid–19-járvány utáni időszakban nehézségekkel küzd az értékesítési volumen növelésében.
A Unilever jelenleg tárgyalásokat folytat élelmiszeripari üzletágának értékesítéséről a kisebb rivális McCormick & Company számára. A tervezett tranzakció – amely a vezérigazgató, Fernando Fernandez irányítása alatt jelentős átalakulást hozhat – esetén a brit cég részvényesei várhatóan többségi tulajdonrészt tartanának meg az új vállalatban.
Az Unilever az egyik legnagyobb hazai beruházó
Korábban a külgazdasági és külügyminiszter bejelentette: Magyarország célja, hogy megakadályozza egy újabb gazdasági hidegháború kialakulását, mivel az súlyosan káros lenne a hazai gazdaságnak számára. A
Szijjártó Péter az Unilever Magyarország Kft. beruházásának októberi bejelentésén beszélt erről, amelynek keretében
a vállalat 30 milliárd forintos fejlesztéssel dezodorgyártó üzemet hoz létre Nyírbátorban. Az állam 3,9 milliárd forint támogatást nyújt a projekthez,
amely mintegy száz új munkahelyet teremt. A gyárban előállított termékek több mint 90 százalékát exportpiacokon értékesítik majd.
Szijjártó kiemelte, hogy az Unilever termékei több mint száz országban jelen vannak, és a cég globális szinten is meghatározó szereplő, több száz gyárral. A brit vállalatok jelenleg is a hetedik legnagyobb beruházói közösséget alkotják Magyarországon, több mint 50 ezer embernek adva munkát.
Az Unilever közlése szerint a nyírbátori üzemben olyan ismert márkák, mint az Axe, a Rexona és a Dove aeroszolos dezodorjai készülnek majd, éves szinten akár 150 millió palackos kapacitással.
A gyár a vállalat globális hálózatának negyedik legnagyobb ilyen létesítménye lesz, és főként exportpiacokat lát majd el Közép- és Kelet-Európában. A termelés várhatóan 2026 első felében indul el.