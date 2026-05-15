Deviza
EUR/HUF360,1 +0,61% USD/HUF309,69 +0,93% GBP/HUF413,56 +0,62% CHF/HUF393,7 +0,63% PLN/HUF84,77 +0,52% RON/HUF69,03 +0,32% CZK/HUF14,8 +0,52% EUR/HUF360,1 +0,61% USD/HUF309,69 +0,93% GBP/HUF413,56 +0,62% CHF/HUF393,7 +0,63% PLN/HUF84,77 +0,52% RON/HUF69,03 +0,32% CZK/HUF14,8 +0,52%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 409,3 -0,01% MTELEKOM2 514 -0,32% MOL3 998 +3,2% OTP41 790 -0,62% RICHTER12 450 -1,45% OPUS296,5 +0,34% ANY7 860 -1,02% AUTOWALLIS150 0% WABERERS4 670 -0,21% BUMIX9 280,55 +0,3% CETOP4 524,34 +0,88% CETOP NTR2 822,58 -0,85% BUX132 409,3 -0,01% MTELEKOM2 514 -0,32% MOL3 998 +3,2% OTP41 790 -0,62% RICHTER12 450 -1,45% OPUS296,5 +0,34% ANY7 860 -1,02% AUTOWALLIS150 0% WABERERS4 670 -0,21% BUMIX9 280,55 +0,3% CETOP4 524,34 +0,88% CETOP NTR2 822,58 -0,85%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
DH Group
hitelközvetítés

Újabb vezető hitelközvetítőt vesz a DH Group Olaszországban, folytatódik a piaci expanzió

Már alá is írták a felvásárlásról szóló megállapodást. Az akvizíciótól évi 1,5 millió euró EBITDA-növekedést vár Olaszországban a DH Group.
Murányi Ernő
2026.05.15, 13:45
Frissítve: 2026.05.15, 14:08

A DH Group (korábban: DunaHouse) csoporthoz tartozó, Olaszországban működő Hgroup hitelközvetítő csütörtökön megállapodást írt alá a szintén olasz Fincontatto CQS (fizetés- és nyugdíjfedezetű hitelezés) üzletágának felvásárlásáról – közölte a vállalat pénteken.

DH Group,Of,Middle,Age,Asian,Business,People,And,Lawyers,Discussing
Tovább terjeszkedik Olaszországban a DH Group / Fotó: PanuShot / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Újabb vezető hitelközvetítőt vesz a DH Group Olaszországban

Az olasz fizetés- és nyugdíjfedezetű hitelezési piac egyik meghatározó szereplőjének a megszerzése újabb lépést jelent a DH Group növekedési és konszolidációs stratégiájában a magasan specializált lakossági hitelpiacon, és jelentősen erősíti a csoport jelenlétét ebben a hitelezési szegmensben egy olyan platform integrációján keresztül, amely erős értékesítési képességekkel és bizonyított jövedelmezőséggel rendelkezik – áll a cég közleményében. 

A tranzakció zárása a tevékenység újonnan alapított társaságba történő átruházásához szükséges technikai lépések teljesítésének függvénye. A vételárat teljes egészében készpénzben fizeti a Hgroup a tranzakció zárásakor. A tranzakció pénzügyi feltételeit nem hozták nyilvánosságra. 

A menedzsment becslése szerint a megszerzett üzletág önállóan várhatóan évi mintegy egymillió euró EBITDA-t lenne képes kitermelni, ám az integrációból származó üzleti, működési és kereskedelmi szinergiák a DH Group éves EBITDA-jához való hozzájárulását legalább 1,5 millió euróra növelhetik. 

Olaszország a DH Group nemzetközi növekedési pályájának egyik stratégiai piaca. Ez az akvizíció megerősíti elkötelezettségünket amellett, hogy erős menedzsmenttel és jelentős értékesítési képességekkel rendelkező, magasan specializált platformokba fektessünk. Továbbra is keressük a konszolidációs lehetőségeket Európa-szerte, hosszú távon fenntartható értékteremtésre összpontosító stratégiánk mentén

– mondta Guy Dymschiz, a DH Group vezérigazgatója. 

A Giancarlo Reitano vezérigazgató által irányított Fincontatto hozzávetőlegesen évi 60 millió euró kihelyezett hitelvolument generál egy jól kiépített direktmarketing-modellre támaszkodva, így a vezető hitelközvetítő társaságok közé tartozik a fizetés- és nyugdíjfedezetű hitelezési piacon.

 A Fincontatto működési modellje a jövőben is megőrzi stratégiai és kereskedelmi önállóságát a szintén a csoporthoz tartozó Credipass mellett, ezáltal fenntartva a társaság egyedi értékét, piaci pozícióját és az idő során felhalmozott szakértelmét. Giancarlo Reitano pedig a jövőben is vezeti az üzletágat a DH Groupon belül, biztosítva a vezetői és működési folytonosságot. 

Nagyon megy a Credipassnak is Itáliában

A Hgroup amúgy egy hete jelentette be, hogy az olasz Credipass az itáliai hitelpiac visszaesése dacára továbbra is növekszik: 

több mint 450 millió euró hitelt közvetített 2026 első negyedévében. 

Míg az olasz hitelpiacon a jelzáloghitel-igénylések országszerte csökkennek, a Credipass 2026 első negyedévében 20 százalékos növekedést ért el 2025 azonos időszakához képest. 

Holott a bázis egyáltalán nem alacsony, hiszen tavaly, az első negyedévben 40 százalékos volt a növekedés éves bázison. Az elmúlt két évben a közvetített teljes forgalom így már több mint 60 százalékkal bővült. 

A növekedés a Credipass valamennyi fő üzletágát érintette, holott az itáliai piacot magas kamatlábak, a háztartások egyre nagyobb óvatossága és a hitelpiac általános lassulása jellemzi. 

Az egyes szegmensek közül 

  • a jelzáloghitelezés 20 százalékkal, 
  • a CQS 16 százalékkal, 
  • a személyi hitelek 26 százalékkal, 
  • a vállalati finanszírozás 30 százalékkal 
  • és a biztosítási terület(Medioinsurance) 27 százalékkal nőtt, 

miközben a CRIF Barometer szerint az új jelzáloghitel-igénylések száma Olaszországban 12,4 százalékkal csökkent 2026 első negyedévében. 

A márciusi adatok is megerősítették a pozitív tendenciát: míg az országos piac 15 százalékkal csökkent, a Credipass 31 százalékos növekedést ért el az új igénylések terén.

 DUNAHOUSE részvény
DUNAHOUSE részvény11:44:22
Árfolyam: 1 280 HUF -5 / -0,39 %
Forgalom: 712 605 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A DH Group részvényei minimális forgalomban, 0,4 százalékkal, 1280 forintra gyengültek péntek kora délutánig.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu