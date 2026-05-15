Figyelmeztetést küldött a kötvénypiac: elszabadulhatnak az árak

Folytatódott a globális kötvénypiacok esése pénteken, miután egyre többen aggódnak az infláció felgyorsulása és az ezzel járó magasabb kamatok miatt. Az év elején még világszerte kamatvágások sorozatát árazó piacok ma már nem reménykednek újabb vágásokban, helyette kamatemelésekre számítanak.

Sorra dőlnek a hozamcsúcsok az állampapíroknál

Az amerikai állampapírok hozamai mintegy egyéves csúcsra másztak fel, miután a befektetők szerint a gyorsuló infláció kamatemelésre kényszerítheti a Fedet annak ellenére, hogy a jegybank szerepét betöltő intézmény élére megérkezett Donald Trump amerikai elnök jelöltje, Kevin Warsh.

A politikai válsággal küzdő Nagy-Britanniában a kötvényhozamok több évtizedes csúcsokra értek, de az eurózóna országaiban vagy épp Japánban sem kegyelmeztek az állampapíroknak a befektetők – derül ki a Reuters összefoglalójából.

Az olasz 10 éves hozamok 11 bázisponttal 3,89 százalékra ugrottak, ami az egyik legrosszabb az euróövezetben, míg a hét egészében 16 bázisponttal nőttek, de a német 10 éves hozamok is 7 bázisponttal nőttek pénteken, és 11 bázisponttal a hét egészét nézve, elérve a 3,12 százalékot. Az olajárak emelkedése már egyre jobban látható mind a fogyasztó, mind a termelői árakban, sőt

a tengerentúlon még az energiaárakat nem tartalmazó maginfláció is magasabb volt a vártnál.

Legélesebben a 2 éves állampapírok hozama nőtt, mert ez a lejárat a legérzékenyebb az inflációval és kamatokkal kapcsolatos várakozásokra, ám felfelé kúszott a hosszú lejáratú kötvények hozama is. Egyes elemzők szerint a hozamok már a piaci hangulatot is kezdik aláásni.

A pénzpiacok arra utalnak, hogy a befektetők már 60 százalékos esélyt adnak egy amerikai kamatemelésre idén, noha az iráni háború előtt még két kamatvágást valószínűsítettek. Egyes elemzők szerint nemcsak az infláció alakulását érdemes most figyelni, de azt is, hogy mi történik a deficitekkel. Az utóbbiakat különösen megviselhetik a kormányzati üzemanyag-támogatások.

Magyarországon egyelőre a választási eufória és az erősödő forint és az egyébként is magas alapkamat miatt egyelőre a kötvényhozamok még szembementek a globális trenddel és mérséklődni tudtak a héten.