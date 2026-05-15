Fontos szintre gyengült a forint, a Mol próbálja tartani a lelket a pesti tőzsdében – óriási nyomás alatt a 4iG
Nagyobb veszteséggel zárhatják a hét utolsó kereskedési napját a magyar befektetési eszközök a meglehetősen borús nemzetközi hangulatban. A forint nagyobb hullámzások közepette jelentősen gyengül, a pesti tőzsdén több nagypapír is erős nyomás alá került péntek délután.
Korrigál a forint
Az idén eddig remekül teljesítő forint raliját a dollár megújult lendülete mellett a Magyar Nemzeti Bank szerdai, implicit kamatcsökkentése is fékezte, a mai kedvezőtlen piaci hangulat pedig tovább erősítette a héten indult korrekciót.
A hazai fizetőeszköz 1,1 százalékot veszített értékéből a dollárhoz képest, ezzel alulról súrolja a 310-es szintet a keresztárfolyam.
Az euróval szemben 0,7 százalékkal engedett ki a forint, a közös európai pénz jegyzése ezzel a 360,4-es szintig szaladt fel délután fél háromig. Napon belül 2,5 egységet rontott a magyar pénz.
A régiós devizák is elhúztak a nemzeti valutánk mellett. A cseh korona és a lengyel zloty egyaránt 0,6 százalékkal drágult.
Az Erste kommentárja szerint korrekció indít a magyar devizánál, párhuzamosan a nemzetközi piacokkal. Pénteken és a jövő héten is üres a hazai makronaptár, ezért elsősorban a külhoni események mozgathatják leginkább a kereskedést.
A Mol tartja a lelket a pesti tőzsdében, a 4iG mélyrepülésben
A nap nagy részét „víz alatt” töltő magyar tőzsde a kereskedés zárása előtt másfél órával kisebb pluszba fordult, a BUX 132 400 pontnál jár cikkünk írásakor, a részvénykosarat a Mol húzza. Az olajtársaság papírjai 2,3 százalékkal emelkednek, miután a magyar vállalat még ma megkaphatja a szerb államtól a NIS felvásárlására vonatkozó végleges ajánlatot.
A negyedéves eredményszámait péntek hajnalban közzétevő
- OTP kurzusa 0,4 százalékkal került lejjebb,
- a Magyar Telekom 0,2 százalékot ereszkedett,
- a Richter pedig 1,1 százalékkal csúszott lejjebb.
A nap legnagyobb hazai vesztese a 4iG, amely 9 százalékot zuhant 15:30-ig, de 16 százalékos mínuszban is járt a védelmi ipari vállalat részvénye. A társaság egy óriási, 1,3 ezermilliárd forint keretösszegű állami szerződéstől eshet el.
Európában és a tengerentúlon is pocsék a hangulat
A nyugat-európai tőzsdéken jelentős, 1,5–2 százalék közötti mínuszban állnak a meghatározó részvényindexek. A befektetőket aggasztja, hogy lényegi áttörés nélkül zárult a Trump–Hszi-csúcstalálkozó, sőt, Tajvan kérdése miatt a kínai elnök konfliktusokat is elképzelhetőnek tart az Egyesült Államokkal.
Az amerikai tőzsdék is lefordultak a délután fél négyes nyitáskor. A Dow 0,7 százalékos, az S&P 500 egy százalékos, a Nasdaq 1,4 százalékos mínuszban rajtolt. A geopolitikai feszültségek mellett a technológiai rali kifulladása és az emelkedő amerikai kötvényhozamok sem kedveznek a kockázatos eszközöknek.