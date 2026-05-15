Deviza
EUR/HUF360,49 +0,72% USD/HUF310,17 +1,09% GBP/HUF413,74 +0,66% CHF/HUF394,17 +0,75% PLN/HUF84,89 +0,65% RON/HUF69,17 +0,52% CZK/HUF14,81 +0,61% EUR/HUF360,49 +0,72% USD/HUF310,17 +1,09% GBP/HUF413,74 +0,66% CHF/HUF394,17 +0,75% PLN/HUF84,89 +0,65% RON/HUF69,17 +0,52% CZK/HUF14,81 +0,61%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 321,26 -0,08% MTELEKOM2 514 -0,32% MOL3 958 +2,22% OTP41 830 -0,53% RICHTER12 490 -1,12% OPUS298 +0,84% ANY7 900 -0,51% AUTOWALLIS150 0% WABERERS4 590 -1,96% BUMIX9 280,28 +0,3% CETOP4 524,34 +0,88% CETOP NTR2 820,49 -0,92% BUX132 321,26 -0,08% MTELEKOM2 514 -0,32% MOL3 958 +2,22% OTP41 830 -0,53% RICHTER12 490 -1,12% OPUS298 +0,84% ANY7 900 -0,51% AUTOWALLIS150 0% WABERERS4 590 -1,96% BUMIX9 280,28 +0,3% CETOP4 524,34 +0,88% CETOP NTR2 820,49 -0,92%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
mobilhálózat
CETIN Hungary
UEFA Bajnokok Ligája

Több tízezer szurkoló, gigabitekben mérhető rekordterhelés – így erősítették meg a mobilhálózatot a Bajnokok Ligája-döntőre

Soha nem látott mobilforgalomra készülnek a szolgáltatók a Bajnokok Ligája döntőjén, ahol már nemcsak telefonálnak, hanem élőben közvetítenek és streamelnek is a nézők. A Puskás Aréna több mint száz antennával és megerősített 5G-kapacitással biztosítja, hogy a több tízezres tömeg miatt se omoljon össze a hálózat.
Zováthi Domokos
2026.05.15, 14:23
Frissítve: 2026.05.15, 14:41

Május 30-án a Puskás Arénában rendezik meg az UEFA Bajnokok Ligája 2026-os döntőjét. A CETIN Hungary Zrt. a helyszínen multioperátoros mobiltávközlési infrastruktúrát – komplex rádiós antennarendszert – működtet. Így a mobilszolgáltatók a meccsen – illetve az Aréna bármilyen más nagy rendezvényén – a több tízezres nézőközönség számára megbízható hang- és adatkapcsolatot tudnak biztosítani.

Puskás Aréna Cetin stadion
Hatalmas hálózatfejlesztésen esett át a Puskás Aréna / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A nagy forgalmú területeken – például sportrendezvényeken, lakóparkokban, irodaházakban, szállodákban, új építésű városnegyedekben, ipari parkokban vagy bevásárlóközpontokban – a mobilszolgáltatók által mindenki számára biztosított lefedettség automatikusan nem garantálja a megfelelő térerőt. Ezeken a helyszíneken további kapacitásokat – antennarendszert – célszerű kiépíteni, hogy az itt tartózkodók is tökéletes hang- és adatkapcsolattal rendelkezzenek.

A Puskás Aréna ilyen helyszín: a meccsekre 64 ezer, a koncertekre akár 80 ezer fő is ide látogathat.

Itt a 2019-es megnyitó óta üzemeltet a vállalat egy mára 148 antennából álló komplex rádiós antennarendszert. Ennek nagy része multioperátoros, azaz mindhárom lakossági mobilszolgáltató,

  • a Yettel,
  • a Telekom
  • és a One

ügyfelei számára egyaránt elérhető. Ez fontos szerepet tölt be abban, hogy a szolgáltatók ügyfeleinek, a több tízezres nézőközönségnek a mostani BL-döntőn – illetve bármilyen más nagy rendezvényen – megbízható hang- és adatkapcsolat álljon rendelkezésére.

Hatalmas hálózatfejlesztésen esett át a Puskás Aréna

2019 óta jelentősen megváltoztak a felhasználói szokások: a telefonálás, az internetezés mellett egyre többen streamingre, élő videóközvetítésre is használják mobiljukat, amelyek között egyre gyakoribbak az 5G-képes telefonok. Ezt az eddigi itteni nagy rendezvények forgalmi adatai – Ed Sheerantől Azahriáig – is igazolják. Ezért a CETIN Hungary a BL-döntőre készülve és időzítve célzott hálózatfejlesztéssel bővítette az 5G-s mobilhálózati kapacitásokat, így tovább erősítette helyszíni infrastruktúráját.

Puskás Aréna Cetin stadion
Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Puskás Aréna kibővített hálózatának adatai:

  • a multioperátoros rendszer 12 szektorból áll, ezek körben 12 cikkre osztva látják el az aréna nyolc szintjét:
    • 138 darab kétszer két többutas (MiMo) antenna
    • 1-1 antenna 20 (kevésbé használt területeken 60-80) méter sugarú területet lát el
    • 17 kilométer antennakábel
    • 264 elosztó
  • a Yettel Magyarország számára kiépített nagy sebességű és kapacitású 5G-képesség, melynek korábbi négy antennája tíz aktív antennára bővült – ezek a tetőszerkezeten és a kivetítő szerkezeteken van elhelyezve:
    • 8 antenna elsősorban a lelátót látja el nagy sebességű 5G-vel, azaz a nézőtéren lényegében megduplázták a kapacitást
    • 2 antenna pedig elsősorban a küzdőteret hivatott ellátni – erre a BL-döntő alatt nem lesz szükség, de koncerteken itt is jelentős számú látogató használja a hálózatot
    • a rádiós rendszert 3 kilométer optikai gerinchálózat és bekötőhálózat szolgálja ki

A CETIN Hungary Magyarország első mobiltávközlési infrastruktúra-szolgáltatója. Tulajdonolja és üzemelteti Magyarország egyik legjelentősebb távközlési hálózati infrastruktúráját, több mint 4080 bázisállomással országszerte. Ezek mintegy 60 százalékán már 5G technológia is működik. Legnagyobb ügyfele a Yettel Magyarország, de a más mobilszolgáltatóknak, több mint 50 partnerének nyújt szolgáltatásokat.

Bajnokok Ligája-döntő Budapesten: tízszeres díjak, „kártyatrükkök” – erre figyeljünk, hogy ne húzzanak le minket az éhes hiénák

A Bajnokok Ligája döntőjének hétvégéjén 20–30 százalékkal nőhet a taxiforgalom Budapesten, ami komoly terhelést jelent a rendszernek. Az Országos Taxis Szövetség elnöke szerint a turisták különösen ki vannak téve a túlárazás és a kártyás csalások kockázatának.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu