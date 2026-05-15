Deviza
EUR/HUF360,49 +0,72% USD/HUF310,17 +1,09% GBP/HUF413,74 +0,66% CHF/HUF394,17 +0,75% PLN/HUF84,89 +0,65% RON/HUF69,17 +0,52% CZK/HUF14,81 +0,61% EUR/HUF360,49 +0,72% USD/HUF310,17 +1,09% GBP/HUF413,74 +0,66% CHF/HUF394,17 +0,75% PLN/HUF84,89 +0,65% RON/HUF69,17 +0,52% CZK/HUF14,81 +0,61%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 321,26 -0,08% MTELEKOM2 514 -0,32% MOL3 958 +2,22% OTP41 840 -0,5% RICHTER12 490 -1,12% OPUS298 +0,84% ANY7 900 -0,51% AUTOWALLIS150 0% WABERERS4 590 -1,96% BUMIX9 280,18 +0,3% CETOP4 524,34 +0,88% CETOP NTR2 821,47 -0,89% BUX132 321,26 -0,08% MTELEKOM2 514 -0,32% MOL3 958 +2,22% OTP41 840 -0,5% RICHTER12 490 -1,12% OPUS298 +0,84% ANY7 900 -0,51% AUTOWALLIS150 0% WABERERS4 590 -1,96% BUMIX9 280,18 +0,3% CETOP4 524,34 +0,88% CETOP NTR2 821,47 -0,89%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Krausz Ferenc
alapítvány
Magyar Péter

Magyar Péter súlyos bejelentést tett: döntött a kormány Krausz Ferencről – tízmilliárdokat kellene visszautalnia a Nobel-díjas tudósnak

A kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött szerződést. Krausz Ferencet arra kéri Magyar Péter, hogy utalja vissza a már kifizetett 22 milliárd forintot.
VG
2026.05.15, 14:16
Frissítve: 2026.05.15, 14:57

„A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést” – közölte Magyar Péter a Facebook-oldalán.

KRAUSZ Ferenc
Krausz Ferencet arra kéri Magyar Péter, hogy utalja vissza a már kifizetett 22 milliárd forintot / Fotó: Máthé Zoltán

A miniszterelnök azt is írta, hogy  a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalására kérik Krausz Ferencet.

Korábban a Magyar Hang írta meg, hogy a választás előtt két hónappal kötött Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter 

közfeladat-finanszírozási szerződést a Nobel-díjas Krausz Ferenc által irányított Élvonal Alapítvánnyal 261,7 milliárd forint értékben 

a közérdekű adatigényléssel kikért szerződésre hivatkozva. Egy másik, ugyanilyen módon megszerzett dokumentum szerint 

  • 2026. április 30-ig az alapítványnak folyósítottak 22 381 152 992 forintot. 
  • Emellett 2026-ra kapnak még 400 millió forint működési támogatást, amelyet a későbbi években a fogyasztói árindexszel összhangban emelnek. 

A szerződésben foglaltak szerint a 261,7 milliárdos finanszírozás egy része az alapfinanszírozás, amely „kiszámítható finanszírozást biztosít az alapítvány által ellátott közfeladatok magas színvonalú megvalósításához”, illetve a szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséhez. 

Ide értendő az alapítvány leendő székhelyeként és központjaként funkcionáló Élvonal Központ infrastrukturális beruházása. Emellett a szerződésben szerepel indikátor- és teljesítményalapú finanszírozás is. A finanszírozás felhasználásáról az alapítvány évente készít beszámolót és elszámolást. A szerződést módosítani pedig csak a felek kölcsönös egyetértésével lehet.

Az alapítvány a lap megkeresésére azt írta, hogy a megállapodás egy több évre szóló, teljesítményalapú tudományos, tehetséggondozási és innovációs konstrukciót rögzít. Azt is írta, hogy folyamatos szakmai egyeztetések zajlottak a hazai tudományos élet meghatározó szereplőivel.

Megjegyezték, hogy a kuratóriumukat kizárólag Nobel- és Abel-díjas kutatók alkotják. Tagjai: Donna Strickland, Randy Schekman, Steven Chu, Lovász László és Krausz Ferenc. 

Mit lehet tudni a Nobel-díjas Krausz Ferencről?

A Németországban élő fizikus 1985-ben párhuzamosan szerzett villamosmérnöki oklevelet a Műegyetemen és fizikusi diplomát az ELTE TTK-n. Bár kutatómunkáját a BME Fizikai Intézetében kezdte Bakos József irányítása alatt a lézerfizika területén, doktori fokozatát már a Bécsi Műszaki Egyetemen szerezte meg 1991-ben. Az osztrák egyetemen később docensként, majd professzorként is dolgozott, 2003-ban a Max Planck Kvantumoptikai Intézet igazgatójává nevezték ki, emellett 2004 óta a müncheni Lajos-Miksa Egyetem (Ludwig-Maximilians-Universitat) Kísérleti Fizika Tanszékének vezetője.

Krausz mindemellett a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) külső tagja is, és tavaly már L’Huillier-vel közösen a Wolf-díjat is megkapta. A 61 éves tudósnak a magyar mellett osztrák állampolgársága is van.

Krausz Ferenc, Pierre Agostini és Anne L’Huillier kapta meg 2023-ban a fizikai Nobel-díjat. Az indoklás szerint a tudósok az elismerést az elektronok atomon belüli mozgásának vizsgálatát szolgáló attoszekundumos fényimpulzusokat előállító kísérleti módszereikért kapják.  

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu